Какие положительные впечатления ждут сегодня — любовный гороскоп на 20 мая

Используйте шансы для любовной инициативы, но помните о возможных ограничениях. Цените не только романтические жесты, но и простое сопереживание. День благоприятен для подарков, гармонии и духовного родства.

Сегодня Овны чувствительны, хотя могут пытаться держать дистанцию и скрывать чувства за маской холодности. Для них важна истинная, а не показная близость с любимым человеком. Их может огорчать несовпадение эмоциональных темпераментов, бытовых привычек или впитанных с детства семейных традиций.

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня хороший день для романтического свидания и вполне подходящий момент для проявления собственной любовной инициативы. Шансы, которые дают ситуации этих суток, стоит использовать. Негативные влияния на роман, если таковые есть, в течение дня будет легко обойти.

Ситуации этого дня сопровождаются для влюбленных Близнецов позитивными эмоциями, но требуют от них быть в ресурсном состоянии. В сложившейся ситуации любовь становится тем или иным видом ценности. Не исключено, что придется подтвердить ее демонстрацией чувств, широким жестом или щедрым даром.

В этот день Ракам настолько важно подчеркнуть свою привлекательность, выразить свои чувства и продемонстрировать пассии лучшие черты своей натуры, что все прочие нюансы могут отойти для них на второй план. Их шансы на любовь, успех и счастье не безграничны, но в заданных рамках достаточно велики.

Этот день способен подарить Львам богатую гамму чувств, но далеко не всем представителям знака удастся выразить свои эмоции открыто. Возможно, им помешает расстояние, комплекс правил или внешних обстоятельств, или свободно продемонстрировать свою любовь не позволят некие внутренние установки.

Влюбленным Девам не стоит пропускать этот день, если в отношениях для них имеют ценность эмоциональная близость и духовное родство. Сблизить с объектом симпатий их сегодня может приятная знакомая обстановка, общее увлечение или какое-то вдохновляющее обстоятельство, напоминающее о хорошем прошлом.

В этот день поведением влюбленных Весов управляют не только эмоции. Не менее важную роль для многих Весов сыграет моральный долг, семейная привязанность, верность определенным убеждениям. Если их цели и ценности противоречат принципам партнера, может иметь место неловкость или увеличение дистанции.

Сегодня обстоятельства в делах сердечных сложатся для Скорпионов даже удачнее, чем они могли ожидать. Судьба окажется на их стороне, поможет им приблизить свой роман к заветному идеалу и исправит многие их ошибки. Возрастут надежды на гармоничную влюбленность, эмоциональную и духовную взаимность.

Сегодня личная жизнь является для Стрельцов источником переживаний – которые, несмотря на их силу и глубину, будут чаще восприниматься как счастливые и приятные. Возможно, их любовь пройдет испытание ограничением или разочарованием, возродится из пепла после разлуки или столкновения с реальностью.

В этот день Козерогам трудно сопротивляться очарованию партнера, а также той авторитетной силе, которая за ним стоит, например, представляемой им культуре или клану. Но это мощное притяжение иногда может блокироваться внешним фактором или определенной личной чертой (например, застенчивостью).

Водолеям важно помнить, что в сложившейся ситуации для судьбы их романа может оказаться решающей вовсе не готовность к романтическим жестам. Иногда будет гораздо важнее талант деликатного сопереживания или умение без раздражения прийти на помощь любимому человеку в самом простом бытовом занятии.

В этот день звезды позаботятся, чтобы Рыбы получили от своей личной жизни положительные впечатления. В зависимости от ситуации, представителей этого знака порадует удачно прошедшее свидание, красивый подарок или приятный знак внимания, возможность остаться в гармонии со своими чувствами и идеалами.

