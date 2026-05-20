Как сегодня заработать и не попасть в ловушку — финансовый гороскоп на 21 мая

Пересмотрите прошлые проекты, советуйтесь с друзьями. Руководителям — анализировать ошибки и кадры. Благоприятны экзамены, выставки, реклама и торговля роскошью. Но избегайте новых планов и инвестиций в коллективные проекты. Осторожнее с интернет-покупками (ошибки в платежах) и будьте готовы к информационному шторму.

Неоднозначно может сложиться этот день для Овнов. С одной стороны, это хорошее время для развития талантов в ремеслах и приобретения навыков к тонкой ручной работе. Также вы можете получить предложение поработать сверхурочно и тем самым повысить свои доходы. А вот для собственных инвестиций в коллективные проекты время еще не пришло. Новых планов делать нежелательно.

У Тельцов может сложиться благоприятный день для творческого переосмысления своих поступков. Возможно, имеет смысл вернуться к своим прошлым проектам – там вы можете найти рациональное зерно, которое можно вполне использовать. Также весьма продуктивно пройдет ваша встреча с единомышленниками и обсуждение с ними актуальных вопросов. Совет друга придется очень кстати.

Успешно может сложиться этот день для Близнецов, занимающих руководящие должности или выполняющих менеджерские функции. Вам могут поступить весьма обнадеживающие новости, которые заставят по-новому оценить некоторые ваши прежние решения. Если вы работаете в непосредственном подчинении, то ваши отношения с начальством могут стать более доверительными.

У Раков может сложиться благоприятное время для повышения уровня профессиональных знаний, сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Посещение научно-технической выставки может дать бизнесменам импульс к внедрению новых технологий в свой бизнес. Кроме того, вам могут предложить приехать в другой регион или за границу с целью обмена опытом и сотрудничества.

У Львов, занимающих руководящие должности, настало время для работы над ошибками. Звезды советуют вам проанализировать критически свои прошлые решения. В случае обнаружения неэффективности в некоторых своих решениях, вы можете отыграть обратно и отменить их. Обратите внимание на кадровые перестановки. Возможно, возвращение работника на прежнюю должность поможет улучшить ситуацию.

Девам, имеющим незавершенные судебные разбирательства по поводу имущественных исков, можно прилагать усилия к повторному рассмотрению дела. Процесс может затянуться, но имеет шансы на успех. Это хороший день для публикации рекламного объявления в средствах массовой информации. Те, кто работает с клиентскими заказами, отметят возвращение некоторых прежних заказчиков.

Весам звезды не советуют делать покупки в интернет-магазинах. Банковские переводы могут надолго зависнуть из-за ошибок в цифрах при заполнении платежных поручений. С другой стороны, это прекрасное время для творческой активности инженеров, изобретателей и рационализаторов. Практикантам и стажерам, удастся улучшить навыки работы с инструментами и техническим оборудованием.

Скорпионам, работающим в сфере услуг, звезды советуют прилагать усилия для привлечения новых клиентов. Пусть не сразу, но положительный эффект от проведения рекламных акций, консультаций, встреч с потенциальными заказчиками обязательно проявится. Успешно проведут этот день устроители выставок, конкурсов, спортивных состязаний, преподаватели учебных заведений и торговцы.

Стрельцам, связанным с умственным трудом, обработкой информации, транспортом и связью, возможно, предстоит нелегкий день. Ваше внимание может быть рассеяно огромным количеством информации, которое обрушится на вас. И у вас не будет достаточно времени, чтобы спокойно проанализировать поступающие сведения и сделать правильные выводы. Возможны ошибки и мелкие препятствия в работе.

Прекрасный день для Козерогов, занимающихся консультационной и торгово-закупочной деятельностью, социальных работников, водителей транспорта и издателей. Наиболее успешно пойдет торговля предметами роскоши, искусства, антиквариата, ювелирными украшениями. В поле вашего зрения будут появляться люди с оригинальными предложениями, которые есть смысл рассмотреть всерьез.

У Водолеев может сложиться непростой день в плане проявления инициативы в делах. У вас будет большое желание проявить себя, однако ваши усилия могут наталкиваться на препятствия. Особенно это касается тех, кто работает в семейном бизнесе, строительной индустрии. Если вы выполняете частный заказ в строительстве, то не исключено, что заказчика не устроит качество выполняемой работы.

У Рыб сегодня может наблюдаться торможение в деловых контактах. Все вопросы, по которым вы будете договариваться, могут не исполняться в срок, откладываться в долгий ящик по непонятным причинам. Деловые знакомства могут срываться или проходить совсем не так, как вы ожидали. Вместе с тем это хороший день для тех, кто занят учебой. Возможно возобновление прошлых деловых контактов.

