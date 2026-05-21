Ждем сюрпризов и приятного шока — любовный гороскоп на 22 мая

21 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Узнайте, что нам готовит этот день в любви?

Овен

Овнам этот день обеспечит умеренно-позитивный психологический фон, на котором желание общаться с любимым человеком выглядит более чем естественно. Однако в течение дня станет сложнее продуктивно поддерживать предметные вчерашние темы. Чтобы не терять нить беседы, лучше не откладывать ее на вечер.

Телец

Тельцам стоит помнить, что сегодня их настойчивость может создавать им во взаимодействии с представителями противоположного пола прямые или отсроченные проблемы, выставляя их неуравновешенными, чрезмерно страстными или несколько навязчивыми. Звезды рекомендуют оставаться в рамках легкой игры.

Близнецы

Сегодня любые капризы и непредсказуемые странности прощаются Близнецам за своеобразную харизму, остроумие и нестандартное мышление, что будет особенно важно в процессе знакомств. Даже если общение не пойдет дальше, забыть столь интересного собеседника у потенциального партнера вряд ли получится.

Рак

В этот день влюбленные Раки свободны в выборе креативных деталей и выразительных ярких акцентов, которыми хотят снабдить свои знаки внимания партнеру. Вплоть до вечера есть место творчеству, обмену новостями, сюрпризам и шуткам. Но иногда игривость будет идти в ущерб истинной душевной близости.

Лев

Сегодня не в интересах влюбленных Львов демонстрировать весь свой энергетический потенциал и брать всю инициативу в отношениях на себя. Звезды советуют остаться на волне легкого неформального общения, так как сейчас оно больше способствует гармоничному естественному развитию романтической истории.

Дева

В ситуациях этого дня многие Девы осваивают новую роль, стратегию или вектор мышления. Это может временно лишить их возможности близкого общения с объектом симпатий и навязать им несколько иной тон, возможно, чуть поверхностный. Не исключено, что даже на свидании не удастся полностью снять маску.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня гармонизации их любовных отношений способствуют общие интересы, искры творческого нестандартного мышления, мечты о свободе и переменах. Не будет лишним чувство юмора. Если общение в таком тоне не даст плодов сейчас, то сработает на улучшения в перспективе.

Скорпион

В этот день Скорпионам важно не создавать в своих личных отношениях опасных зон и очагов стресса. Многим Скорпионам будет несложно придерживаться этого курса самим, но окажется намного труднее контролировать чужие действия, например, поведение партнера, соперника или друзей-«доброжелателей».

Стрелец

События этого дня поддерживают любовные надежды Стрельцов, или помогают им сохранять положительный общий эмоциональный настрой, что в текущих обстоятельствах может стать для них даже ценнее конкретных подвижек. В периоде знакомств не стоит отказываться от нейтрального, но интересного общения.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня в общении с представителями противоположного пола приветствуются такие качества, как общительность, игривость и нешаблонное мышление. Сочетая их с неуклонным следованием своим основным жизненным принципам, можно неплохо провести время в любой ситуации.

Водолей

Сегодня основной связующей нитью в любовных отношениях Водолеев остается дружеское общение, которое может быть романтическим, профессиональным, навеянным общим хобби или нейтральным. Им стоит активнее развивать именно эту сторону, а в проявлениях своих эмоций и темперамента пока быть осторожнее.

Рыбы

Сегодня звезды напоминают Рыбам о неслучайности многих сюрпризов и мелких новшеств. Не обойдет эта тенденция и личную жизнь. Даже если в данный момент ситуация кажется близкой к идеалу, многие Рыбы будут не прочь изменить и обновить в ней отдельные детали, или к этому их будет склонять обстановка.

