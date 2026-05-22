Как сегодня заработать и укрепить позиции в бизнесе — финансовый гороскоп на 23 мая

Проявляйте инициативу, работайте в тишине, планируйте важные разговоры с утра. Безработным — активно искать работу, остальным — заниматься стратегией, техникой, командной работой, рекламой, страхованием и укреплением связей.

У Овнов может сложиться исключительно удачный день для получения дохода за счет собственного трудолюбия и мастерства. Трудно назвать те сферы деятельности, которых бы не затронуло благоприятное влияние этого дня. Вы можете прекрасно ориентироваться в конъюнктуре рынка и действовать сообразно собственной выгоде. Отношения с коллегами складываются конструктивно.

Успешно может сложиться этот день для Тельцов, которые предрасположены к предпринимательской активности. Звезды ждут от вас проявления инициативы и смелости – только в этом случае вы сможете в полной мере использовать этот благоприятный день. Хорошее время для тех, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха, развлечений. Можно принимать участие в творческих конкурсах.

У Близнецов сегодня отличное время для индивидуальной творческой деятельности. День располагает к тихой и уединенной работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Речь идет о надомном труде, или творческой работе в мастерской (художник, скульптор). Также день удачно складывается для тех, кто имеет несколько источников дохода, работает на полставки или по совместительству.

Ракам сегодня звезды советуют заняться укреплением деловых связей. Рекомендуется запланировать важный деловой разговор на первую половину дня – в этом случае можно не сомневаться, что все договоренности будут точно исполняться. Это прекрасное время для составления плана работы на длительную перспективу. У вас может усилиться дар предвидения и творческая выдумка.

Безработные Львы сегодня могут отправляться на поиски работы, и добиться успеха. Постарайтесь использовать этот день по максимуму и начинайте действовать с утра пораньше. Самая эффективная тактика на сегодня для вас – действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. Удачное время для Львов, занимающих руководящие должности.

Девам звезды советуют сосредоточить свое внимание на стратегических вопросах. Можно запланировать дальнюю поездку с целью знакомства с потенциальными партнерами. Этот день располагает к обмену опытом и к приобретению новых знаний. Ваш авторитет в профессиональных кругах может заметно укрепиться. Преподаватели, менеджеры, дизайнеры сумеют проявить себя наилучшим образом.

Хороший день для Весов, чья профессия имеет отношение к большим физическим нагрузкам и технике. Прежде всего, могут преуспеть те, кто связан с физическим трудом, поскольку это время связано с высоким уровнем работоспособности. Также хорошо могут проявить себя инженеры, изобретатели и мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и сложной бытовой техники.

Скорпионам звезды советуют направить свою энергию на творческую работу в составе группы единомышленников. Это на данный момент наиболее успешное направление деятельности. Удачно идут переговоры о сотрудничестве и деловом партнерстве. Преуспевают те бизнесмены, костяк кадрового состава которых состоит из старых проверенных друзей и членов семьи.

Если главной заботой Стрельцов в этот день станет наведение порядка в повседневных делах, то это лучшее направление, на котором звезды советуют сосредоточиться. Многие дела, которые ранее откладывались в долгий ящик, сегодня вы в состоянии будете легко выполнить. Вы сумеете проявить свои лучшие качества в деле умения четко организовать и спланировать свою работу.

Отличный день для Козерогов, занимающих в своих фирмах видное положение: ведущие менеджеры, юристы, представители по связям. Возможно, вам удастся выйти на перспективный диалог с потенциальным партнером из других регионов или стран. Владельцам бизнеса звезды советуют воспользоваться услугами рекламных агентств или опубликовать объявление о своей фирме в СМИ.

У Водолеев, имеющих свой бизнес, сегодня благоприятное время для того, чтобы позаботиться о безопасности своей фирмы и материальных ценностей в ней. Можно заниматься страхованием имущества. Если вы давно планировали взять ипотечный кредит или арендовать помещение под свой бизнес, то действуйте. Наиболее удачное время для дел – первая половина дня.

Точкой роста для бизнеса Рыб на сегодня может стать укрепление и расширение деловых связей. Наибольших успехов вы добьетесь в сфере торгово-закупочной деятельности. Успешно идет информационный обмен и профессиональное обучение. Ваши интеллектуальные способности в лучшей форме, что способствует принятию взвешенных решений. Хорошо заниматься оформлением документов.

