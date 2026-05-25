Как избежать потерь и использовать благоприятные моменты сегодня — финансовый гороскоп на 26 мая

25 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Звезды советуют не рисковать с контактами с начальством, недвижимостью, поездками и крупными инвестициями.

Лучше сосредоточиться на сохранении ресурсов, общественной работе, рекламе, укреплении деловых связей и приобретении техники. Проявляйте дипломатичность в спорах с партнерами и не поддавайтесь эмоциям — это поможет избежать конфликтов и срывов сроков.

Овен

У Овнов тот день может сложиться неоднозначно для деловой активности. Звезды советуют вам отказаться от попыток вступать в контакты с начальством, поскольку это может негативно отразиться на карьере. Воздержитесь от сделок с недвижимостью: подписания договоров аренды, субаренды, купли и продажи. Рекомендуется проявлять инициативу в общественной работе и трудиться на благо общего дела.

Телец

У Тельцов этот день неблагоприятен для поездок и работы с корреспонденцией. Звезды советуют воздержаться от служебных командировок. Поставки товара по импортно-экспортным операциям могут затормозиться из-за форс-мажорных обстоятельств в дороге. Нежелательно заниматься рекламным бизнесом. Вместе с тем ваши отношения с начальством могут стать более доверительными.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам проявить предельную расчетливость при финансовых расходах. Основной задачей должно стать не преумножение, а сохранение тех материальных ресурсов, которыми вы располагаете. При необходимых покупках обязательно тщательно проверьте качество приобретаемого товара. Вместе с тем это хорошее время для расширения ассортимента предоставляемых товаров и услуг.

Рак

Раки в течение дня могут попадать в ситуации противостояния, когда потребуется вести борьбу ради отстаивания своей позиции. Данное обстоятельство может негативно отразиться на тех, кто имеет прочные партнерские связи в бизнесе. Постарайтесь понять мотивы поведения, которые движут вашим партнером – компромисс всегда возможен. Бизнесмены смогут получить долгосрочный госзаказ.

Лев

У Львов сегодня могут быть затруднены отношения с коллегами. Возможны недоразумения, интриги, неправильно понятые намерения и в целом запутанная обстановка. Звезды советуют вам не поддаваться эмоциональным реакциям, и сохранять спокойствие. Этот день хорош для публичной деятельности и раскрутки бизнеса за счет рекламных акций.

Дева

Звезды советуют Девам притормозить свои инвестиционные проекты и ограничить финансовые операции на вторичном рынке – это может обернуться убытками. Деятелям искусства рекомендуется не торопиться браться за осуществление творческих замыслов. Нежелательно составлять бизнес-планы. Преуспевают те, кто работает удаленно, на дому. Успешно проходит составление отчетов.

Весы

Весы сегодня могут быть поставлены в непростую ситуацию. С одной стороны, вы почувствуете в себе усиление амбиций и желание сделать что-то значительное в плане карьеры. С другой стороны, вы можете столкнуться с сопротивлением недоброжелателей и недостаточной поддержкой со стороны семьи и близких родственников. День пройдет удачно для тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений.

Скорпион

У Скорпионов сегодня могут возникнуть трудности с доступом к информационным ресурсам. Это неблагоприятно отразится на деловой переписке, телефонных разговорах и поездках. Те, кто работает за границей или в совместных предприятиях, могут оказаться дезориентированы. У торговцев могут возникнуть сложности с логистикой, которая по ряду причин может стать излишне затратной.

Стрелец

Звезды не советуют Стрельцам сегодня делать крупные капиталовложения в развитие бизнеса. При расходовании денег на закупку оптовых партий товара и технического оборудования, рекомендуется тщательно контролировать качество товара. Вместе с тем это вполне благоприятный день для укрепления деловых связей и коротких поездок. Складывается гармоничный информационный фон.

Козерог

Козероги сегодня могут быть настроены решительно и бескомпромиссно при отстаивании своей точки зрения в споре с деловыми партнерами. Тем не менее, звезды рекомендуют проявить дипломатичность и учитывать мнение оппонентов при принятии важных решений. Это прекрасный день для вложений средств в приобретение и монтаж технического оборудования. Процветает надомный и семейный бизнес.

Водолей

Излишне эмоциональное и личностное отношение к выполнению текущей работы может привести Водолеев к ухудшению отношений с коллегами. Кроме того, многие из вас могут почувствовать недомогание и усталость, что помешает вам исполнить свои обязанности в полном объеме. В результате график работы, текущие дела и сроки могут быть нарушены.

Рыбы

Рыбы сегодня могут почувствовать в себе усиление желания заработать большие деньги. Однако ставка на доход от перепродажи, особенно товаров б/у, грозит не оправдать себя. Воздержитесь от составления планов и работы в составе группы. В зону рискованного бизнеса попадают гостиничный и ресторанный бизнес. Вместе с тем это хорошее время для увеличения дополнительных доходов от частных заказов.

