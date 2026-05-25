Почему сегодня звезды советуют быть изворотливее и импровизировать — гороскоп на 26 мая

25 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на сегодня советует нам быть изворотливее и импровизировать везде, где можно – это своеобразный рецепт успеха на этот день.

Только вот плясать под чужую дудку звезды все же не советуют – пусть в голове звучит своя музыка. Что-то будет мешать нам добиваться своего. Решаем проблемы и не унываем, если неприятностей будет много, ведь в конечном итоге мы урегулируем все, и дела пойдут как по маслу. Возможностей сейчас будет завались, но далеко не все приведут к успеху быстро – с некоторыми придется повозиться. Но при этом долю удачи вы получите везде. Читайте личный гороскоп и не бойтесь показать себя во всей красе.

Овен

Сегодня Овнам будет нервненько. На пути то и дело будут попадаться преграды – в виде людей или ситуаций. Справиться со всем вы сможете, но потеряете уйму времени и сил. Так что настраивайтесь в этот день работать усиленно. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует прислушиваться к самочувствию – если оно сильно ухудшилось, скорее в поликлинику, не занимайтесь самолечением.

Телец

Сегодня Тельцам нужно быть начеку до самого вечера – на вашем пути то и дело возникают препятствия. Вы со всем справитесь, но придется потратить уйму сил и времени. Но оно того стоит – карьера пойдет в гору. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует принимать все перемены с распростертыми объятиями – они принесут много хорошего в вашу жизнь.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит разбрасываться своей энергией направо и налево. Наоборот, ее лучше сохранить до вечера – он будет особенно сложный. Именно во второй половине дня на вас набросятся проблемы, да еще и разговоры будут идти через пень-колоду. Придется тратить много сил. Гороскоп на сегодня для знака Близнеца советует ждать приятных новостей – это поможет смотреть в будущее оптимистично.

Рак

Сегодня Ракам не стоит действовать бездумно – проблем не оберетесь. Пораскиньте мозгами, прежде чем идти вперед, и тогда риск ошибок упадет ниже табуретки. Будут приходить только обалденные новости, которые поднимут настроение и помогут построить крутые планы. Так что прислушивайтесь ко всему и всем. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует обсуждать свои идеи с близкими – они отметят слабые места.

Лев

Сегодня Львам нужно сохранять энергию до вечера – тогда на вас накинутся проблемы и сложнейшие задачи. Так что проведите день лайтово, занимаясь плевыми делами, а все важное откладывайте на вторую половину дня. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует время от времени отдыхать – даже пятиминутный перерыв поможет сохранять высокую работоспособность.

Дева

Сегодня Девам не стоит искать приключения на свою пятую точку – лучше сидите тише воды, ниже травы. Особенно на работе, чтобы босс не загрузил вас дополнительными задачами. Во второй половине дня на вас накинутся проблемы – придется приложить все свои силы, чтобы дать им отпор. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует не тратить деньги от слова совсем – лучше отложить на действительно важные покупки.

Весы

Сегодня Весам стоит больше общаться – разговоры принесут не только много важной информации, но и поднимут настроение. Старайтесь докапываться до правды – уточняйте детали и ищите ответы на вопросы. Прояснив многое, вы сможете притянуть в свою жизнь перемены, а их вам как раз не хватает. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует держать секреты при себе, иначе они могут дойти не до тех ушей. 

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут услышать чужие секреты, и их лучше сохранить, иначе ваши тайны тоже могут быть раскрыты. Кто-то из новых знакомых может предложить что-то обалденное – соглашайтесь. Сейчас дел будет по горло, и вам придется браться сразу за несколько задач, чтобы все успеть. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует провести вечер в объятиях второй половинки – укрепите вашу любовь.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит докапываться до всего как в работе, так и в личной жизни. Уточняйте детали, просите помощи и совета – все это поможет прояснить важные моменты. В дверь стучатся перемены, но открывать им еще рано – стоит приготовиться к ним психологически. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует общаться со всеми вокруг – это будет поднимать настроение.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит относиться ко всему предельно серьезно – так вы избежите ошибок и даже продвинетесь по карьерной лестнице. Хорошее время и вывернуть душу наизнанку – поговорите начистоту с близкими. Они дадут рабочие советы и поддержат вас. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует браться за что-то новенькое – вы быстро добьетесь успеха и поднимите самооценку.

Водолей

Сегодня Водолеям придется контролировать все вокруг – от этого зависит и карьера, и личная жизнь. Некоторые мелочи, на которые вы не обратите внимание, могут разрастись до настоящих проблем. Так что будьте наблюдательны. Гороскоп на сегодня для знака Водолея говорит, что в это непростое время эмоции могут быть слишком яркие и негативные – старайтесь подходить ко всему с умом и снимать тревожность разговорами и веселыми передачами.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помогать тем, кто просит – сейчас очень важно оставаться человечным. В то же время не стоит забывать и о своих делах, которых будет очень много. А вот лишний раз слушать новости и вступать в ссоры не стоит – это лишь испортит ваше блестящее настроение. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует вечером навести чистоту в доме, сделать свое гнездышко уютнее – это повлияет на вас медитативно и поможет сбросить стресс.

