Как сегодня повысить эффективность и найти новые возможности для дохода — финансовый гороскоп на 27 мая

Используйте благоприятное время для ремонта, строительства, планирования, деловых поездок и встреч. Укрепляйте связи с опытными людьми, ищите дополнительный доход, участвуйте в общественной работе — она принесет полезные контакты. Консультации с партнерами помогут выйти на новый уровень сотрудничества.

У Овнов это благоприятный день для разнообразных видов деятельности. В первой половине дня звезды советуют навести порядок в своих делах и на рабочем месте. Вы преуспеете в ремонтных работах, строительстве. Благодаря хорошим отношениям с коллегами, вы справитесь с большим объемом работы и возможно, перевыполните плановые нормы. Можно заниматься планированием.

В этот день звезды советуют Тельцам запланировать деловые поездки и встречи. Общение с людьми сегодня пройдет в гармоничной атмосфере и может дать положительный результат. Хорошее время для социальных работников, водителей транспорта, консультантов и торговцев. Отношения с начальством становятся более доверительными. Руководящие работники могут получить важные сведения.

Благоприятный день может сложиться для Близнецов, чей бизнес имеет отношение к недвижимости. Если вы планируете в скором времени начать строительство или ремонт, то сегодня хорошее время для закупки строительных и отделочных материалов. Можно закупать торговое оборудование. Второе позитивное направление – расширение бизнеса и обмен опытом с коллегами из других стран и регионов.

У Раков благоприятный день для проявления инициативы в укреплении деловых связей. Вам могут встречаться в основном серьезные и надежные люди, и договоренности с ними будут строго и своевременно исполняться. Особенно это относится к тем, кто более опытный и старше вас по возрасту. Также это хорошее время для оптимизации делового взаимодействия в торговле.

Звезды благоприятствуют Львам в поисках дополнительных источников дохода. Вам могут предложить выйти на работу в сверхурочное время или предоставить временный вариант для подработки. Если вы умеете что-то делать профессионально помимо своей основной работы, то можно публиковать объявление с предложением услуг. Хорошо заниматься оформлением деловых документов.

Дев могут пригласить принять участие в какой-нибудь общественной работе. Согласившись, вы сумеете реализовать многие свои таланты и обзавестись полезными дружескими связями. И пусть больших денег вы не заработаете, новые деловые связи пригодятся вам в дальнейшем. План, составленный сегодня может быть весьма качественным и имеет все шансы на практическую реализацию.

У Весов, занимающих руководящие должности, может успешно сложиться работа с информацией. Вам могут поступить важные сведения, в достоверности которых не будет ни малейшего сомнения. На их основе вы сможете получить реальную картину происходящих событий и принять стратегически верные управленческие решения. Успешно пойдут дела у работников сферы услуг.

Скорпионам звезды советуют сегодня искать опору в старых верных друзьях. Возможно, от одного из таких друзей вы получите известие издалека. Хорошо совершать дальние поездки и обмениваться опытом с коллегами из смежных отраслей. Не отказывайтесь от посещения международных научно-технических выставок. Очень важно правильно распределить время и навести порядок на своем рабочем месте.

Стрельцы, занимающие руководящие должности, в состоянии будут принять взвешенные организационные решения, после которых эффективность вверенной вам структуры значительно повысится. У вас не будет недостатка в оборотных средствах. Возможно, вам удастся оформить кредитную линию в банке на выгодных условиях. Хорошо проявят себя представители творческих профессий.

Козерогам звезды советуют в любом деле действовать открыто. Рекламная акция, предпринятая сегодня, может иметь долговременные положительные последствия. Можно заниматься урегулированием юридических вопросов, вести переговоры с иностранными партнерами. Хорошо вкладывать деньги в строительство, сельское хозяйство, развитие гостиничного и ресторанного бизнеса.

Водолеи, работающие в ремонтных мастерских и промышленных предприятиях, сумеют повысить производительность и качество труда. Положительную роль в этом сыграют доброжелательные отношения с коллегами – коллектив будет напоминать единую и дружную семью. Можно свершать короткие поездки, назначать встречи, приобретать транспортные средства и давать консультации.

Рыбам звезды советуют проводить консультации и обмениваться мнениями с деловыми партнерами. Ваши отношения могут выйти на новый уровень сотрудничества. Неплохое время для деятелей искусства, которые выступают со сцены или участвуют в конкурсных состязаниях. Если вы планировали сегодня обменять валюту, то лучше сделать это в первой половине дня.

