Как сегодня избежать потерь и не наломать дров в бизнесе — финансовый гороскоп на 28 мая

Проверьте технику, избегайте торговых сделок и дальних поездок. Не подписывайте договоры аренды и не меняйте сложившийся ритм работы. Будьте готовы к кадровым проблемам и финансовым трудностям партнеров.

Овнам звезды советуют уделить максимальное внимание тем направлениям, которые у вас пойдут наиболее успешно. Хорошо продолжать делать то, что делали раньше и ничего нового лучше не начинать. В остальном могут быть сложности. Творческие работники не смогут реализовать свои замыслы из-за отсутствия поддержки в коллективе. Воздержитесь от подписания договора аренды.

Звезды советуют Тельцам обратить внимание на состояние технического оборудования и офисной техники. То и другое может выйти из строя или выработать свой ресурс. Рекомендуется провести профилактический осмотр и при необходимости, ремонт техники. Также старайтесь не перегружать технику. Гостиничный и ресторанный бизнес могут снизить доходность.

Звезды не советуют Близнецам менять адрес офиса или делать какие-либо перестановки в помещениях. Это неблагоприятный день для работников агентств по сделкам с недвижимостью. Согласованный договор по купле-продаже недвижимости может внезапно сорваться. Воздержитесь от оформления деловых бумаг и приобретения торгового оборудования для магазинной и рыночной торговли.

В этот день наиболее уязвимыми могут оказаться те Раки, которые занимаются торгово-закупочной деятельностью. Не рекомендуется закупать оптом партии товара, предназначенного для перепродажи в розничной торговой сети. В противном случае вы рискуете купить неликвидный товар, который не будет пользоваться спросом. Старайтесь не заключать торговых сделок и воздержитесь от деловых поездок.

Львы в этот день могут быть излишне эмоциональными, что не лучшим образом отразится на деловых качествах. Прежде всего, звезды не советуют вам принимать важные решения под влиянием эмоционального сиюминутного импульса. Ваша способность предвидеть материальную выгоду от тех или иных действий сегодня снижена, что может привести к ошибкам. Воздержитесь от инициатив.

У Дев этот день не располагает к успешной деятельности. Основная причина может быть связана с неготовностью к решительным действиям. Внутренняя неуверенность и ложные опасения будут сдерживать вас. Может возникнуть чувство, будто вас пытаются ограничить, создать препятствия. Звезды советуют не слушать слухи, поскольку ваши недоброжелатели сейчас могут активизироваться.

Достаточно противоречивый день ожидает Весов. С одной стороны, у вас может усилиться желание строить амбициозные планы, и вы хотели бы заняться их разработкой. С другой стороны, вы будете остро ощущать ограниченность своих возможностей и недостаточную степень свободы действий. Рекомендуется выполнять свои текущие дела и не делать никаких принципиальных изменений.

Скорпионам сегодня, возможно, придется вносить коррективы в ранее утвержденные планы. Дело в том, что внешние обстоятельства могут кардинально поменяться, и вы вынуждены будете учесть это в своей деятельности. В противном случае ваши усилия не приведут к тому результату, который вы ожидаете. Руководящим работникам не рекомендуется менять сложившийся ритм работы.

Стрельцам звезды советуют в этот день позаботиться о своей репутации и воздерживаться от публичной деятельности. Это не лучший день для сдачи экзаменов или защиты дипломной работы. Участие в научно-технических выставках, конференциях, симпозиумах не принесет вам того эффекта, на который вы рассчитывали. День неблагоприятен для урегулирования юридических споров.

Этот день вряд ли можно назвать удачным для Козерогов, чьи профессии связаны с риском. Прежде всего, речь идет о спортсменах, гонщиках и каскадерах. Бизнесменам не рекомендуется выводить деньги за границу и совершать валютные обмены. Звезды не советуют вам в этот день отправляться в дальние поездки и начинать проекты с иностранцами. Грузы, отправленные за границу, могут быть повреждены.

Внимание Водолеев в этот день может быть привлечено к событиям, связанным с деловыми партнерами. У вашего основного партнера по бизнесу могут возникнуть финансовые трудности. Он может понести убытки. Так или иначе, но ваш с ним совместный бизнес тоже может пострадать. Например, вы можете не дождаться прихода денег на ваш банковский счет от партнера.

Рыбы, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с проблемами в кадровом составе. Кто-то из ваших подчиненных может неожиданно подать заявление об увольнении. Срочный поиск сотрудника на замену может не привести к желаемому результату. Много хлопотной и непродуктивной работы ожидает сотрудников кадровых агентств и служб занятости населения.

