Удачный день для предпринимателей, фрилансеров и творческих работников — финансовый гороскоп на 29 мая

Хороший день для инвестиций, внешнеэкономической деятельности, трудоустройства, сделок с недвижимостью и торговли. Избегайте публичных заявлений вечером, оформления документов во второй половине дня и дальних поездок.

Неплохой день может сложиться у Овнов, занимающихся предпринимательской деятельностью. Вы можете хорошо ориентироваться в конъюнктуре рынка и будете способны извлекать материальную выгоду из складывающейся ситуации. Это хороший день для интеллектуальной работы и приобретения технических навыков. Однако в конце рабочего дня звезды не советуют делать публичные заявления.

Благоприятный день может сложиться для Тельцов, имеющих дополнительные источники доходов помимо основной работы. Возрастет доля доходов от фриланса и выполнения частных заказов. Звезды советуют вам прислушиваться к интуиции – сегодня она вас не обманет и подскажет верные решения. Во второй половине дня не рекомендуется заниматься оформлением документов.

Близнецы, занимающие до этого дня подчиненное положение и лишенные во многом возможности действовать по своему усмотрению, сегодня смогут обрести дополнительную степень свободы. Также вы можете почувствовать, что перед вами открываются новые перспективы. Хорошо работать в группе и составлять планы на будущее. В конце рабочего дня нежелательно отправляться в поездки и назначать деловые свидания.

Раки, занимающие руководящие должности, сумеют добиться определенного успеха и продвинуться вперед в своих стратегических планах. Весьма полезным будет провести совещания с коллегами и обменяться мнениями и опытом. Можете рассчитывать на реальную поддержку со стороны друзей. Успешно развивается сотрудничество со смежниками. Воздержитесь от подписания договора с партнером.

Успешно может сложиться этот день для Львов, работающих в сфере юриспруденции, внешней торговли, дизайна, туризма и рекламы. Служебные командировки могут проходить весьма продуктивно – там вы можете познакомиться с влиятельными людьми и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. В учебе, при сдаче экзаменов или при защите диссертации, хорошие шансы на успех.

У Дев, имеющих свой бизнес, этот день может сложиться благоприятно. Особенно это касается бизнесменов, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность. Возможно, вам предложат принять участие в инвестиционном проекте, и звезды советуют вам рассмотреть его со всей серьезностью. Можно открывать счета в иностранных банках и переводить деньги за границу.

Весам звезды советуют активизировать деловое партнерское сотрудничество. При большой загруженности в делах, возможно, имеет смысл делегировать партнеру часть своих полномочий. На ваш банковский счет может поступить платеж, который вы, быть может, давно ждете. Успешно поработают те, кто выполняет клиентские заказы – уровень доходов от этих видов деятельности заметно вырастет.

Безработные Скорпионы сегодня имеют неплохие шансы найти приемлемый для себя вариант трудоустройства. Бизнесменам рекомендуется принимать на работу новых сотрудников. Кто-то из ваших прежних сотрудников пожелает снова вернуться и продолжить работать с вами. Хороший день для составления и сдачи бухгалтерских отчетов. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Хороший день может сложиться у Стрельцов творческих профессий. У вас могут быть интересные идеи, и вы с успехом сможете довести свои замыслы до завершения. Во многом это произойдет благодаря поддержке и пониманию тех людей, которые работают вместе с вами в трудовом коллективе. Кроме того, вам будет предоставлена достаточная свобода действий, чтобы в полной мере проявить свои таланты.

Отличный день может сложиться у Козерогов, специализирующихся на сделках с недвижимостью. Возможно, вам удастся найти реального покупателя для сделки с куплей-продажей квартир и офисов. Также это хорошее время для приобретения пакетов акций компаний и фирм. Вместе с тем звезды советуют проявить осторожность в конце рабочего дня – возможны травмы.

В этот день могут хорошо пойти дела у Водолеев, занятых торгово-закупочной деятельностью. Особенно преуспеют торговцы на рынке и на передвижных торговых точках (автомобилях) – ваш товар будет пользоваться повышенным спросом. Это удачный день для приобретения офисной мебели. Если вы планировали поменять адрес юридического лица, то переезд можно начать сегодня.

Прекрасный день может сложиться у Рыб, зарабатывающих деньги за счет умственного труда. Вы преуспеете при аналитической работе с информацией и при оформлении документов. Хорошо проявят себя консультанты, секретари, водители транспорта, торговцы и социальные работники. Рекомендуется назначать деловые свидания и совершать короткие поездки. Бизнес может прирастать за счет укрепления и расширения деловых связей.

