День активности, сосредоточенности и новых возможностей — финансовый гороскоп на 30 мая

Отличное время для открытия новых проектов, фирм, магазинов и салонов. Доходы растут, отношения с коллегами конструктивные. Для индивидуальной работы создайте тишину и сосредоточьтесь. Неожиданные решения придут сами, помощь друзей будет кстати. Действуйте по плану, ищите удачу за границей, занимайтесь рекламой. Вторую половину дня лучше провести в уединении. Не упустите возможности этого дня!

Звезды советуют Овнам провести этот день в максимально активном темпе. Ваши инициативы могут получить поддержку. Можно закладывать фундамент под новые проекты, торжественно открывать фирмы, магазины, учебные центры и салоны. Ваши доходы имеют тенденцию к росту. Отношения с коллегами и начальством деловые и конструктивные. Вы можете повысить качество своей работы.

Тельцам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, в первой половине дня крайне важно будет создать себе хорошие условия для работы. Чтобы добиться результата, вам требуется сосредоточиться. Постарайтесь отключить от себя все посторонние влияния, мешающие вашей работе. Некоторые деятели искусств могут получить премии или будут отмечены в творческих конкурсах.

Близнецы в первой половине дня могут проявить чудеса находчивости и изворотливости. Если вы находились в затруднительной ситуации, то вам может прийти неожиданное оригинальное решение. Можете рассчитывать на содействие друзей

Ракам рекомендуется сегодня действовать в строгом соответствии с заранее утвержденным планом. Добьются успеха те из вас, кто умеет быть последовательным и способен методично работать в одном – главном – направлении. Ваши усилия могут быть замечены и оценены начальством. Вам могут предложить более ответственное и высокооплачиваемое задание. Можно вести переговоры.

В первой половине дня Львам рекомендуется прилагать усилия для расширения бизнеса. Вы будете, как губка, впитывать в себя все новое и масштабное, что поможет продвинуться вперед при выходе на новые рынки. Чем смелее и экспансивнее вы себя будете вести, тем больших результатов добьетесь. Вторая половина дня может быть связана с ростом доходов и удачными приобретениями имущества.

У Дев может сложиться благоприятный день для деловой активности. Звезды советуют искать удачу в контактах с заграницей. Ветер удачи наполняет ваши паруса, когда вы держите курс на расширение видов услуг и ищите выходы на новые рынки сбыта своей продукции. Прежде всего, это относится к тем, кто ведет импортно-экспортные торговые операции крупным оптом.

Весам сегодня, возможно, будет полезно выслушать советы друзей и единомышленников. Можно вести переговоры с деловыми потенциальными партнерами, желательно в неформальной обстановке. Ваши успехи в бизнесе могут прирастать вместе с расширением деловых контактов. Вторую половину дня рекомендуется провести в уединении и никак не заявлять о себе на публике ввиду необходимости глубоко сосредоточиться на работе.

Скорпионы сегодня могут почувствовать необыкновенный рост работоспособности в первой половине дня. Это особенно касается руководителей фирм и ведущих менеджеров. Ваши решения могут быть очень эффективны. Можете положиться на надежность и исполнительность своих подчиненных. Вторая половина дня располагает к обмену мнений, работе с информацией и обучению.

Стрельцам звезды советуют в первой половине дня проводить рекламную кампанию. Ваша личная популярность, равно как и популярность ваших товаров и услуг может заметно вырасти. Это хорошее время для урегулирования юридических вопросов и сотрудничества с иностранными партнерами. Во второй половине дня вы начнете пожинать плоды от своих предыдущих усилий.

Козероги в этот день могут успешно заниматься вопросами оформления наследства в виде недвижимой собственности. Также не помешает застраховать это имущество от чрезвычайных происшествий. Бизнесмены могут делать капиталовложения в приобретение станков и технического оборудования. Во второй половине дня вам придет хорошая новость издалека, и это подтолкнет вас к действиям.

В первой половине дня у Водолеев будет время интенсивного информационного обмена. В поле вашего зрения может появиться много людей, среди которых будут те, кто предложат вам сотрудничать. Рассмотрите эти предложения со всей серьезностью и вниманием – там могут быть весьма перспективные варианты. Во второй половине дня ваши счета могут пополниться за счет переводов от деловых партнеров.

В первой половине дня у Рыб в трудовом коллективе может установиться прекрасный психологический климат. В обстановке взаимопомощи вы сможете увеличить свою производительность труда. Эмоциональное отношение к делам усилит вашу мотивацию для качественного выполнения работы. Это положительно отразится на уровне доходов. В конце дня фокус внимания смещается на вопросы урегулирования делового партнерства.

