Сегодня возможны сюрпризы, технические трудности и конфликты — гороскоп на 4 июня

Утром и днем будет проще поддерживать минимальную дисциплину, помнить о долге или об уважении к традициям. В конце дня вступление Луны в знак Водолея сделает обстановку менее формальной, усилит потребность в единомышленниках или интерес к будущему. Внимание могут привлечь новости, коллективные процессы и социальные события. Возрастет также риск сюрпризов и нештатных ситуаций. Важно не стать вечером жертвой негативных эмоций (например, вызванных техническими трудностями обновлений).

Первая половина дня может пройти для Овнов под знаком неполной определенности, на фоне остаточных сомнений и колебаний (особенно если они рождены в середине апреля). Это не самое продуктивное время, в текущих делах не исключена заминка. Вечер направит внимание в будущее, усилит интерес к социальному фону, новинкам, открытиям, перспективам, веяниям прогресса или общению с единомышленниками.

Первая половина этого дня не сулит Тельцам нового радикального поворота событий, но может пройти для них в колебаниях или вынужденном ожидании. Звезды советуют оставаться бдительными и не игнорировать возможные признаки проблем: велика вероятность, что вечером сигнал подтвердится или подозрения оправдаются. Могут сложиться предпосылки для нештатной ситуации, обновления, конфликта или аврала.

Сегодня звезды советуют Близнецам быть осторожнее, пока не настал вечер. Напряженные и не вполне предсказуемые ситуации, чреватые долей риска, кризиса или ущерба, возможны на протяжении всего дня, но утром и днем будет меньше опор и защит. В конце дня добавится устойчивости за счет личных талантов и способностей, найдутся единомышленники или на горизонте появится друг, готовый стать поддержкой.

Ракам желательно держать интересующую их ситуацию под контролем в первой половине дня. При этом наибольшую роль для них будет играть их собственное поведение: понимание правил игры и предела возможностей, манера речи, умение управлять своими эмоциями и амбициями. В это время не стоит портить отношения с начальством и «системой». Вечер усилит значение социального фона или коллективного мнения.

В первой половине этого дня звезды советуют Львам заниматься домашней или служебной рутиной, отдавая предпочтение целевым мерам (например, отработке долга, плановой уборке, обращению за конкретной технической поддержкой). Вечером возрастет значение социальных контактов. В это время пригодится друг или группа единомышленников, готовых поддержать в случае обострения неприязни или конкуренции.

Пока не настал вечер, любая ситуация останется для Дев более управляемой. Даже в условиях неясности или ограничений у них сохранится рычаг управления событиями, им будут лучше удаваться нужные работы. В конце дня возрастет вероятность нового поворота дел, который увеличит их зависимость от среды, случая или «человеческого фактора». Возможно срочное дело, нестандартная задача, нештатный момент.

Сегодня Весам стоит быть бдительнее и собраннее в первой половине дня (особенно, если для них важны вопросы жилья, карьеры или какие-то формальности). В это время не стоит терять контроль над собой и ситуацией, необходимо учитывать вероятность неоднозначного финала некоторых сюжетов. Вечер выглядит удачнее, так как даже в критичной ситуации появится друг или неожиданный новый полезный ориентир.

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня в их интересах завершить все важные для себя дела до наступления вечера. В том числе, это относится к взаимодействию с другими людьми по любому конкретному поводу (бытовому, романтическому, деловому). В конце дня начнет напоминать о себе объективный осложняющий фактор, а на его фоне может усилиться число помех, раздражительность, ревность или неприязнь.

Утром и днем у Стрельцов останется время на улаживание актуальных для себя финансовых вопросов. Также в этот период у них будет возможность разобраться в общей системе своих ценностей, в которую входят не только материальные, но и духовные ресурсы и приоритеты. Вечер способен принести новости и добавить срочных дел, хорошей стороной неожиданных хлопот может стать повод для общения с друзьями.

Пока не настал вечер, на первом месте у Козерогов их собственные нужды – которые, тем не менее, им придется согласовывать со вкусами, взглядами и привычками окружающих. Это не самый удачный момент для заключения договора, поскольку в нем будет нежелательный противоречивый пункт. Вечером возрастет вероятность сюрприза в работе или материальных делах, неожиданного поворота в отношениях с друзьями.

На этот день Водолеям не стоит планировать важные дела, особенно, связанные с проявлением инициативы. Сдерживающие обстоятельства утренних и дневных часов будут в этом смысле спасительным барьером. Вечером многие Водолеи (особенно январские) рискуют поддаться порыву, который имеет для них не только положительную, но и опасную сторону. Звезды советуют воздержаться в конце дня от лишних действий.

Сегодня в интересах Рыб учитывать глобальные тренды, как полезные внешние ориентиры. Стоит следить за профессиональными, социальными и финансовыми новыми тенденциями. Не помешает внимание к новым каналам связи и информации. Попытка ограничиться прежним представлением и традиционным подходом может привести к ошибке и в текущих делах, и в долгосрочном планировании. Не стоит начинать дела вечером.

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