Почему деньги могут утекать в неизвестном направлении — финансовый гороскоп на 5 июня

Готовьтесь к препятствиям в инициативах и возможным разногласиям в семье. Не доверяйте конфиденциальной информации. Ожидайте ухудшения финансов и возможных конфликтов с начальством из-за сроков. Срочно проверьте кредиты и коммунальные платежи. Будьте готовы к форс-мажорам и корректировке планов. Руководителям — беречь репутацию и избегать публичности. Главная задача дня — сохранить те ресурсы, которые у вас были накануне. В сфере услуг готовьтесь к спаду клиентов и сделок, переговоры и аренду лучше отложить.

Неблагоприятно может сложиться этот день для Овнов, чья работа связана с частыми поездками, контактами, встречами. С оформлением и визированием документов также не все благополучно. Возможно, вам придется многое заново переделывать и исправлять. Вы будете ощущать тормозящие влияния, из-за чего ваша работа может превратиться в сплошную полосу препятствий. Отложите любые реформы.

В финансовом отношении этот день может сложиться для Тельцов напряженно. Могут нарастать деструктивные влияния, которые могут привести к материальному ущербу. Крайне нежелательно в этот период вкладывать деньги в покупку товаров, предназначенных для последующей их перепродажи. У вас может сложиться впечатление что, несмотря на доходы, деньги куда-то утекают в неизвестном направлении.

Близнецы сегодня могут отчетливо почувствовать, что кто-то или что-то препятствует вашим инициативам. Те, кто причастен к семейному бизнесу или надомному труду, могут своевременно не справиться с работой из-за разногласий в семье. Если ваш бизнес связан с недвижимостью, то возможны разного рода осложнения. Воздержитесь от ремонтных работ в помещении – это может привести к ущербу имуществу.

Раки сегодня могут почувствовать тормозящие влияния при попытке установить деловые контакты. Запланированные на сегодня встречи могут быть сорваны по независящим от вас причинам. Возможно, вам будет сложно добиться взаимопонимания с деловыми партнерами. Нельзя полагаться на информацию, полученную из конфиденциальных источников – вероятно, эти сведения окажутся недостоверными.

Львам сегодня, возможно, придется пересматривать свои прежние планы. Ваше финансовое положение может ухудшиться. Бизнесмены могут почувствовать нехватку оборотных средств для поддержания своих проектов на должном уровне. Особенно это касается тех, кто получал доходы благодаря участию в коллективной деятельности: общественных организаций, кооперативов, акционерных обществ.

У Дев сегодня могут осложниться отношения с начальством. Если вы склонны долго раскачиваться и сомневаться, то, возможно, вам будет высказано замечание по поводу затягивания сроков исполнения работы. От вас ожидают более лояльного отношения и исполнительской дисциплины, однако вы можете быть склонны к проявлению неуступчивости и упрямства. А это не лучшим образом отразится на вашей карьере.

Звезды советуют Весам обратить самое серьезное внимание на своевременное исполнение финансовых обязательств. Важно не допускать просрочки по платежам за кредиты и за коммунальные услуги. Длительная просрочка в оплате счетов может привести к неприятностям во взаимоотношениях с кредиторами. Напряженно сложится этот день для внешнеэкономической деятельности и оптовой торговле.

Скорпионов может ожидать весьма неспокойный день, сопряженный с множеством препятствий в работе. Форс-мажорные обстоятельства могут спутать вам все карты и заставить вносить коррективы в текущие планы. Возможно, вам придется подстраиваться под неблагоприятные обстоятельства. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Не берите и не давайте денег взаймы.

У Стрельцов этот день может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Особенно это почувствуют те, кто занимает руководящие должности или чья деятельность плотно завязана на деловое партнерское сотрудничество. От участия в публичных мероприятиях лучше воздержаться – велика вероятность того, что вы окажетесь в эпицентре скандала и может пострадать ваша деловая репутация.

Звезды советуют Козерогам набраться терпения, поскольку этот день может оказаться для вас непростым. С наибольшими проблемами могут столкнуться те, кто работают в иностранных компаниях за границей или в совместных предприятиях. Вы почувствуете увеличение нагрузки по работе и ужесточение требований к дисциплине труда. Сложнее станет выдерживать сроки, отведенные на выполнение работы.

Водолеям звезды советуют умерить свои амбиции и не разбрасываться деньгами на новые масштабные проекты. Стремление к высоким доходам при спекулятивных операциях может не оправдать ожиданий. Более того, возрастает риск ущерба. Однако сегодня фортуна не на вашей стороне. Задачей этого дня является сохранение тех финансовых ресурсов, которыми вы располагали накануне.

Непростой день ожидает тех Рыб, основным видом деятельности которых является предоставление услуг населению. Количество клиентов и заказчиков может снизиться, в результате чего вы будете вынуждены много времени оставаться без дела. Объемы заключенных сделок могут упасть. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Особенно это касается договора аренды.

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