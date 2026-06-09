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Разногласия и форс-мажоры, но есть и шансы на доход — финансовый гороскоп на 10 июня

9 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Не одалживайте деньги друзьям, не спорьте с начальством, не хвалитесь авансами.

Разногласия и форс-мажоры, но есть и шансы на доход — финансовый гороскоп на 10 июня
Фото: Pinterest

Будьте готовы к форс-мажорам, техническим сбоям и ошибкам в документах. Но используйте шансы: подработка, инициатива, творчество, реклама, техника, аренда и укрепление деловых связей принесут прибыль. Избегайте оптовых закупок и новых проектов, если нет полной ясности.

Овен

У Овнов этот день может сложиться неоднозначно. Работа в составе коллектива может быть связана с разногласиями и не принесет вам удовлетворения. Не следует вступать в финансовые отношения с друзьями, одалживать деньги или давать взаймы. В зону риска попадает любая проектно-конструкторская деятельность. Вместе с тем этот день располагает к росту доходов за счет дополнительной подработки.

Телец

В этот день у Тельцов возрастает потребность в самостоятельной деятельности. От того, как вы сумеете распорядиться своей инициативой, во многом зависит успех дела в целом. Звезды советуют избегать контактов с лицами, занимающими более высокое по статусу положение. Споры с начальством до добра не доведут. Хорошо пойдут дела при работе в составе группы. Прислушивайтесь к советам друзей.

Близнецы

Близнецам звезды советуют воздерживаться от того, чтобы заранее хвалиться еще не достигнутыми результатами, особенно если речь идет о финансах. Помните, что результаты важнее обещаний. Если у вас есть авторитетный знакомый, то можете рассчитывать на его поддержку в вопросах карьеры и взаимоотношений с властями. Однако у вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить.

Рак

У Раков многие дела в этот день могут пойти не по плану. Виной тому могут стать форс-мажорные обстоятельства. Чаще обычного могут происходить чрезвычайные происшествия, технические сбои с вероятным ущербом имуществу. Наиболее уязвимой будет финансовая деятельность – излишние расходы могут нарушить баланс вашего бюджета. Уделите внимание дальним деловым связям и поиску логистических маршрутов.

Лев

У Львов благоприятный день для смелых управленческих решений. Вы можете совершить выгодные финансовые операции с быстрым обращением денег. А вот для развития делового партнерства день недостаточно хорош. Поведение деловых партнеров может войти в противоречие с вашими личными планами и всячески им препятствовать. Попытка найти компромисс может оказаться безрезультатной.

Дева

У Дев, работающих вдали от родного дома или в совместных предприятиях, может сложиться трудный день. С наибольшими проблемами столкнутся те, кто связан с внешней торговлей, перевозкой грузов из других регионов. Увеличивается вероятность ошибки при работе с документами и цифрами. Не торопитесь сдавать финансовые и статистические отчеты, лучше лишний раз все заново перепроверить.

Весы

Хороший день для Весов, проходящих производственную практику на промышленных предприятиях. Вы сможете значительно улучшить свои навыки при работе с техническими приспособлениями и инструментами. То же самое касается стажеров на новом месте работы. Изобретатели, рационализаторы и инженеры могут найти оригинальные технические решения, благодаря которым повысится результативность труда.

Скорпион

Скорпионы преуспеют в творческой работе, особенно если она имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Можно проводить рекламные акции, открывать учебные курсы, заниматься устроительством массовых мероприятий, выставок-продаж. Может ускориться товарно-денежный оборот при торговле. Однако строители могут столкнуться с нарушением договорных обязательств подрядчиками.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам начать этот день с наведения порядка на своем рабочем месте. День сложится благоприятно для строителей, работников коммунального и сельского хозяйства, ремонтных мастерских и клининговых компаний. С другой стороны, старайтесь свести к минимуму разговоры с коллегами не имеющие прямого отношения к вашим профессиональным обязанностям. Воздержитесь от торговых сделок.

Козерог

Прекрасный день для Козерогов, занятых торгово-закупочной деятельностью. С вами на контакт могут выходить самые разные люди. Не пренебрегайте их предложениями о сотрудничестве – они могут оказаться весьма выгодными для вас. Успеха добьются водители транспорта, секретари, журналисты, консультанты. Вместе с тем старайтесь воздержаться от оптовых закупок товара с целью перепродажи.

Водолей

Водолеи сегодня могут витать в облаках, полагая, что их начинания в бизнесе сложатся вполне безоблачно. Свойственная вам некоторая эйфория может дезавуировать реально стоящие перед вами проблемы. Именно поэтому не следует торопиться со стартом новых проектов в бизнесе. Вместе с тем это вполне удачный день для извлечения прибыли при заключении договоров на аренду.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам заняться укреплением и развитием своих деловых связей. Не ждите, когда к вам придут и сделают предложение о сотрудничестве. Действуйте самостоятельно и проявляйте инициативу там, где посчитаете нужным. У вас прекрасные шансы выйти на контакт с теми людьми, которые вам больше всего могут быть полезны в данный период. Ваши интеллектуальные способности заметно усилятся.

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