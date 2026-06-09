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Почему близкий человек может встретить молчанием — любовный гороскоп на 10 июня

9 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Не обижайтесь, если партнёр кажется холодным — сегодня это общая тенденция.

Почему близкий человек может встретить молчанием — любовный гороскоп на 10 июня
Фото: freepik

Внешние препятствия и психологический дискомфорт мешают романтике. Лучше взять паузу на несколько дней, чем бороться с бесполезными помехами. Не пытайтесь выражать чувства там, где властвуют формальности и контроль. Если связь на расстоянии закрыта — смиритесь. Даже в самой неприятной ситуации помните, что искра надежды ещё теплится. Если партнёр молчит или отстраняется — не давите. Серьёзные разговоры отложите. Не исключены отказ, холодность или отмена свидания.

Овен

Сегодня Овны рискуют показаться своим любимым холодными, замкнутыми или не слишком заинтересованными в общении. Они могут обидеть близкого человека своей сдержанностью, молчанием, критикой, отсутствием романтизма или склонностью держать дистанцию. Не самый удачный момент для свидания или разговора.

Телец

Атмосфера этого дня может оказаться для влюбленных Тельцов не слишком комфортной. То или иное обстоятельство может создавать им внешние препятствия в осуществлении романтических планов или неблагоприятно воздействовать на их психологическое состояние, добавляя им сомнений, пессимизма или недоверия.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется учитывать вероятность препятствий, если они намерены продолжить общение с любимым человеком или пытаются завязать личное знакомство. Помехи будут чаще иметь объективную причину, бороться с которой бесполезно. Не самым плохим решением будет взять паузу на несколько дней.

Рак

В ситуациях этого дня Ракам приходится следить за своими словами и сталкиваться с помехами при попытке свободно выразить свои чувства. Непринужденное общение с любимым человеком может быть затруднено из-за навязанных формальностей, строгого внешнего контроля или предписаний профессиональной этики.

Лев

Сегодня шансы Львов на свободное общение с любимым человеком не так велики, как им хочется, а иногда возможность связаться с ним будет закрыта. Это особенно вероятно, если делаются попытки наладить связь на расстоянии, преодолеть барьер из каких-то формальностей или психологических предубеждений.

Дева

В этот день влюбленные Девы рискуют столкнуться с препятствиями, которые заставят их изменить свои планы или засомневаться в нарисованной себе хорошей картине событий. Но это не станет для них приговором любви, даже в самой загадочной и неприятной ситуации в их душе будет теплиться искра надежды.

Весы

Весам стоит учитывать вероятность помех, которые сегодня помешают им получить от партнера полноценную обратную связь. Возможно, причиной станет его молчание, отстранение, неполная откровенность или излишняя принципиальность в какой-то сфере. Не исключены и объективные внешние препятствия к диалогу.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня они могут столкнуться с досадным формальным барьером при попытке поддержать связь с любимым человеком на расстоянии или найти о нем информацию. Возможно, придется смириться с внешним ограничением, сократить время разговора или выбрать сдержанный тон.

Стрелец

Сегодня личные отношения могут требовать от Стрельцов поведения, к которому они не готовы – например, серьезного разговора с пассией на пугающую тему, принятия ограничений или признания неких фактов. Может иметь место неприятное известие, внутренний протест, уход от общения или подавление чувств.

Козерог

Сегодня Козероги рискуют встретить со стороны близкого человека или потенциального партнера нечто неприятное: молчание, необъяснимую холодность, суровую отповедь или отказ. Возможно, они выберут для встречи неудачное время, место или тон, а возможно, вторая сторона просто будет не готова к диалогу.

Водолей

Водолеям стоит смириться с ограничениями и помехами, которыми сегодня может сопровождаться процесс личного общения. Запрет, контроль, нехватка времени или другое обстоятельство может сделать разговор неудовлетворительным или невозможным, особенно при попытке использовать служебные каналы связи.

Рыбы

Этот день может принести влюбленным Рыбам не самые приятные эмоции. Возрастает вероятность столкнуться с молчанием или услышать ответ, который не понравится (например, намек на скорую разлуку или перемену). Есть риск вынужденной отмены свидания или сокращения его времени по объективной причине.

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