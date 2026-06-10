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Как сегодня избежать финансовых потерь, конфликтов и травм — финансовый гороскоп на 11 июня

10 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Не планируйте и не стройте бизнес-планы. Избегайте публичной деятельности, рекламы и презентаций. Не беритесь за излишне сложную работу, если не уверены в квалификации.

Как сегодня избежать финансовых потерь, конфликтов и травм — финансовый гороскоп на 11 июня
Фото: freepik

Будьте готовы к внезапным переменам и форс-мажорам. Не подписывайте соглашений — партнёр может действовать против вас. Не демонстрируйте внешнюю пассивность, иначе коллеги будут недовольны. Берегите репутацию, не ищите допдоходы. Проверьте состояние недвижимости и избегайте работ с электричеством. Не давайте обещаний и не верьте чужим. Ищите пути экономии — работать будете много, а денег мало. Инициатива наказуема, берегитесь травм и кассовых разрывов. При проблемах со здоровьем будьте особенно осторожны — работоспособность снижена.

Овен

Напряженные влияния звезд на Овнов могут сегодня преобладать в первой половине дня. Несмотря на ваши старания, вы можете сталкиваться с торможением и противодействием со стороны коллег и не найдете понимания среди своих единомышленников. Не рекомендуется участвовать в собраниях, вести проектно-конструкторские работы, составлять бизнес-план.

Телец

У Тельцов этот день может быть связан с обострением отношений с начальством и не сулит удачи в карьере. Звезды не советуют заниматься публичной деятельностью и проводить рекламные акции. Это не лучшее время для открытия выставок, курсов обучения, проведения презентаций, публикации статей в интернете, устроения концертных выступлений, конкурсов и спортивных состязаний.

Близнецы

У Близнецов этот день может сложиться неблагоприятно. Наибольшие проблемы могут возникнуть у работающих вдали от родного дома, в служебных командировках и на вахте. Могут быть сложности с условиями труда на рабочем месте. Если есть возможность выбора, то старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу. Для качественного и своевременного выполнения своих обязанностей вам может не хватить квалификации.

Рак

С самого утра Ракам не рекомендуется рассчитывать на работу по заранее намеченному плану. Будьте готовы к внезапным и непредсказуемым переменам в вашем финансовом положении. Могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, когда, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. В дороге могут произойти непредвиденные происшествия неблагоприятного характера.

Лев

Деловое партнерство – наиболее острая и неблагоприятная тема этого дня для Львов. Ваш основной партнер может начать действовать не в интересах Вашего совместного бизнеса. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Не исключены задержки с оплатой за уже выполненную работу. Особенно это относится к тем, кто занят выполнением клиентских заказов.

Дева

Внешне пассивная позиция Дев может стать поводом для открытого недовольства со стороны коллег. Возрастает вероятность ошибок, на выявление и исправление которых может потребоваться много времени. В особо серьезных случаях возможны служебные расследования и вынужденная командировка. Возрастает вероятность поломки инструмента или получения травмы.

Весы

Непростой день ожидает Весов, чьи профессии имеют отношение к творчеству, к индустрии моды, сценического искусства, отдыха и развлечений. Неблагоприятное время для участия в корпоративных вечеринках. Работники персонала медицинских учреждений могут попасть в неприятную историю, в результате которой может пострадать ваша репутация. Воздержитесь от поисков дополнительных источников дохода.

Скорпион

Состояние недвижимой собственности для Скорпионов может стать темой дня. Звезды советуют вам тщательно проверить, все ли в порядке у вас в системе жилищно-коммунального хозяйства. Если вы ведете ремонтные работы в помещениях, то воздержитесь от работ с электроприборами (особенно сварочных). Могут осложниться отношения в семейном бизнесе и при удаленной работе на дому.

Стрелец

Наиболее напряженной темой дня у Стрельцов могут стать деловые связи и контакты. Старайтесь не допускать нарушений в своих деловых обязательствах и сохранять те связи, которые до этого дня зарекомендовали себя как надежные. Однако от новых знакомств лучше воздержаться. Осложняется работа с информацией. Не следует никому давать обещаний, равно как и верить обещаниям других людей.

Козерог

Козероги сегодня могут много усилий расходовать на работу, с целью повысить свои доходы. Однако, парадокс в том, что чем больше вы работаете, тем меньше денег у вас будет оставаться на счету. Дело в том, что сегодняшний день может быть связан с дополнительными незапланированными финансовыми расходами. Деньги могут уходить от вас в больших масштабах, чем приходить. Ищите пути к экономии.

Водолей

Инициатива Водолеев сегодня может быть наказуема. В первой половине дня возрастает вероятность производственного травматизма. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. У бизнесменов в финансах может произойти кассовый разрыв – вы можете не дождаться обещанного поступления денег от деловых партнеров и клиентов на ваши счета. Сдерживайте свои эмоции.

Рыбы

Рыбы в течение всего этого дня будут чувствовать некие ограничивающие влияния, которые будут мешать вам, в полной мере, раскрыть свой потенциал. Это особенно относится к тем из вас, у кого не все благополучно со здоровьем. Это может привести к снижению уровня работоспособности и замедлению темпа работ. Также не следует полагаться на достоверность поступающей информации.

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