Как сегодня пережить любовные противоречия и подготовиться к неизбежным переменам — любовный гороскоп на 11 июня

Пора переоценить место любви в своей жизни. Если видите негативные знаки — отложите важное свидание. Когда ситуация похожа на насмешку судьбы, попробуйте изменить не ситуацию, а отношение к ней. Не ставьте точку в разговоре, если чувствуете, что не всё сказано. Избегайте накопления раздражения — вечером риск ненужной ссоры. Не цепляйтесь за прошлое, даже если оно было трудным. Примите, что новый поворот может зависеть от партнёра. Не поддавайтесь негативным эмоциям вечером. Будьте готовы к тому, что вера в стабильность может пошатнуться — это нормально.

Для Овнов этот день начнется с тех или иных любовных противоречий. Отношения с близким человеком в течение дня могут перейти из эмоциональной в житейскую практическую плоскость, например, потребовать материальных вложений. Возможно, придется подумать о подарке или о меню романтического ужина.

Сегодня Тельцам опасно поддаваться любой форме негативного влияния извне, но еще опаснее для них будет собственный деструктивный настрой (особенно при рождении в апреле). Их могут явно или скрыто подтачивать противоречия, разрушительные эмоции подозрительности, ревности или недовольства собой.

Противоречивая обстановка этого дня отвечает скорее «против», чем «за» на вопрос Близнецов о любых романтических порывах. Нестандартный ход событий может добавить помех и путаницы, что уменьшит удовольствие от предполагаемого свидания. Чувства в данный момент нестабильны, назревает перемена.

Ситуации этого дня намекают Ракам на важный рубеж в их личной жизни или любовной истории, а также на возможные нестыковки и двойственные моменты в отношениях с любимым человеком. В романе или в собственных чувствах назревает перемена. Пора переоценить место любви в своих планах и системе ценностей.

Сегодня Львы рискуют столкнуться в своей личной жизни с заминками, тупиковыми ситуациями и неблагоприятными внешними факторами. И событийная, и психологическая картина усложнится вечером. Если утром судьба настойчиво подает негативные знаки, лучше принять намек всерьез и отложить важное свидание.

Сегодня влюбленных Дев может ждать испытание в виде неприятного неоднозначного момента, который будет выглядеть для них как насмешка судьбы или коварство партнера. Если «свет в конце туннеля» в течение дня так и не появится, есть смысл попытаться изменить не саму ситуацию, а свое отношение к ней.

В этот день Весам трудно поставить в отношениях или разговоре точку. Останутся невысказанные вопросы и почва для возврата к какой-то теме. Многие Весы недооценят существующие узы и привычные шаблоны, чужое упрямство или глубину своих собственных чувств, магию духовной или сексуальной привязанности.

Сегодня обстоятельства продолжат создавать Скорпионам помехи во многих делах, включая личные, что иногда может выводить их из себя. Накопившаяся критическая масса раздражителей к вечеру грозит окончательно испортить им настроение, а отсюда один шаг до неуравновешенности и случайной ненужной ссоры.

Сегодня Стрельцам придется смириться с остаточным неразрешенным сюжетом в своей личной жизни. Не все Стрельцы отнесутся к этому обстоятельству легко и с юмором. Многие Стрельцы будут испытывать в связи с ним внутренние противоречия, окажутся не готовы отпустить даже трудное и мучительное прошлое.

Сегодня Козероги вряд ли получат в делах сердечных уверенность, к которой стремятся. Может оставаться неоднозначным настроение близкого человека или статус отношений. Кроме того, в любовной истории наметится новый поворот, который гораздо больше зависит от партнера, чем от их собственной воли.

Ситуации этого дня оставляют Водолеям мало поля для полноценной любовной инициативы, могут держать их в неуверенности и подогревать их скрытое недовольство. Звезды не советуют поддаваться подобным настроениям, иначе с наступлением вечера станет сложнее сопротивляться негативным эмоциям и порывам.

Сегодня любовные противоречия способны пошатнуть веру Рыб в стабильность чувств или в неизменность привычного сценария отношений. Рыбам, не готовым что-либо менять в личной жизни по собственной воле, на неизбежность изменений могут напомнить внешние обстоятельства, особенно с наступлением вечера.

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