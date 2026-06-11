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Как сегодня пережить быт, ревность, тупики и перемены — любовный гороскоп на 12 июня

11 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Не поддавайтесь негативу, не испытывайте союз на прочность, не теряйте надежду.

Как сегодня пережить быт, ревность, тупики и перемены — любовный гороскоп на 12 июня
Фото: pinterest

Если вместо романтики — быт, получайте удовольствие от совместных дел. Если ревность — помните, что это от страсти. Если нет условий для поворота — не форсируйте. Если чувствуете новую страницу — готовьтесь. Если одолевает негатив — не поддавайтесь. Если есть шанс на инициативу — действуйте традиционно. Если кажется, что тупик — доверьтесь судьбе. Если союз уязвим — не испытывайте его. Если завершается этап — ждите перемен завтра. Если нет контроля — примите это. Если уязвимы — не поддавайтесь ревности и страсти. Если есть подтверждения перемен — не теряйте надежду и шанс.

Овен

Овнам стоит учитывать, что сегодня обстоятельства свидания с любимым человеком окрашены житейскими реалиями. Вместо легкости, праздника и романтики на первый план может выйти общий быт или бизнес. Может доставить удовольствие процесс совместного приготовления еды, шопинга или обустройства дома.

Телец

В этот день недостатки влюбленных Тельцов являются продолжением достоинств – например, их склонность к ревности может быть следствием сильной страсти. Это подходящий момент для личной переписки, но многим Тельцам будет больше по душе живой непосредственный контакт, чувственность и тактильность.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня еще не сложились все нужные условия для нового яркого поворота в их любовных делах. Для создания атмосферы игры, романтики или праздника в течение дня будет чего-то не хватать. Также отвлекать от личной жизни могут нерешенные житейские или деловые задачи.

Рак

Сегодня события или собственные ощущения подсказывают Ракам, что в их личной жизни грядет неизбежная следующая страница. Осознание этого факта сопровождается колебаниями и новыми оттенками чувств. Для многих Раков в делах сердечных завершен «льготный период» повышенного везения или вдохновения.

Лев

Львам стоит помнить, что сегодня они рискуют поддаться негативным эмоциям и деструктивному порыву, что не лучшим образом обрисует их образ и намерения любимому человеку. Условия для приятного поворота в личной жизни уже почти готовы, но в данные сутки пускать в ход свое очарование преждевременно.

Дева

Сегодня судьба дает Девам шанс проявить в любви инициативу и получить от нее приятную отдачу, но скорее в традиционном стиле (например, ухаживаний с подарками и романтическим ужином). Девам, которые хотят начать роман в дружеской компании, в новом стиле или на новой работе, лучше немного выждать.

Весы

Сегодня Весы могут чувствовать себя в делах сердечных в тупике или в ловушке. Звезды спешат ободрить их и намекают, что это не совсем так. Определенный период в любовной истории действительно завершается, но за ним уже ждет волнующий новый поворот. Если довериться судьбе, она не обманет ожиданий.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов появляется шанс слиться с партнером в духовном и телесном экстазе, но им стоит помнить, что их отношения уязвимы. Факторы, поддерживающие гармонию, вскоре могут исчезнуть, а факторы, нагнетающие напряжение, наоборот, усилиться. Не стоит испытывать любовный союз на прочность.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что в их личной жизни близится к концу незабываемый важный этап (возможно, бурный и роковой), и каждое событие этого дня, пусть даже мелкое и незначительное, работает на этот процесс. Первые признаки освобождения и приятных перемен могут дать знать о себе уже завтра.

Козерог

Сегодня усилия Козерогов по сохранению желаемого положения дел в личных отношениях могут увенчаться частичным успехом, но им не стоит рассчитывать на полный контроль над событиями. Может меняться настроение любимого человека или становиться немного иной обстановка, в которой развивается их роман.

Водолей

Сегодня Водолеи становятся уязвимыми для внешних напряженных влияний и не всегда способны справиться со своими собственными эмоциями, включая негативные. Не в их интересах поддаваться порыву ревности, обидам и неуправляемой страсти, идти на поводу у своих настойчивых желаний и навязчивых мыслей.

Рыбы

В этот день Рыбы получат дополнительные подтверждения близких перемен в личной жизни, но пока это лишь отдельные детали. Не стоит терять надежду и отказываться от шанса что-то предпринять, если остается возможность поговорить с любимым человеком или сделать еще один шаг ради доказательства чувств.

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