Почему к поступающей информации нужно относиться скептически — финансовый гороскоп на 12 июня

Строго следите за инструкциями — возможны проверки и ревизии. Берегите банковские карты и платежи. Не беритесь за переговоры и спекуляции. Будьте осторожны с информацией — не верьте бесполезным людям и сомнительным данным. Экономьте деньги, не делайте оптовых закупок. Держите эмоции под контролем, не проявляйте инициативу. Проверяйте любую информацию, игнорируйте неясные приглашения.

В первой половине дня звезды советуют Овнам воздержаться от покупок нового технического и электронного оборудования. Здесь вы рискуете допустить ошибку и истратить деньги крайне неэффективно. В остальное время рекомендуется воздерживаться от планирования бизнеса на долгосрочную перспективу. Внешние обстоятельства могут ограничивать вашу инициативу.

У Тельцов сегодня могут обостриться отношения с начальством. Руководство может не одобрить ваших инициатив. В случае если вы имеете свой бизнес, то конфликт вероятен с кем-то из представителей власти. Плановая работа будет сорвана из-за множества мелких препятствий, которые могут вас отвлекать от главного направления. Также могут быть ухудшены условия труда на рабочем месте.

Близнецам звезды настоятельно советуют строго следить за исполнением служебных инструкций. Возможны контрольные закупки, проверки и ревизии. Нежелательно проводить юридическую экспертизу документов. Также этот день неблагоприятен для повышения профессионального статуса, сдачи экзаменов и зачетов при переаттестации, защиты диссертации. С публикацией статей в интернете лучше не торопиться.

У Раков этот день связан с рисками, главным образом в сфере финансовой деятельности. Банковские служащие могут чаще обычного допускать ошибки в оформлении платежей. Есть вероятность отправить денежный перевод не по назначению. Владельцам электронных карточек рекомендуется сменить пароль на более сложный и держать их в надежном месте – не исключена утеря или кража.

У Львов сегодня может сложиться непростой день в плане отношений с деловыми партнерами. Не рекомендуется вести с ними переговоры и обсуждать острые принципиальные вопросы. Проблему может составлять дальнейшее соблюдение договорных обязательств – высока вероятность нарушения договоренностей. Рекомендуется воздерживаться от участия в публичных мероприятиях.

Хлопотный день ожидает Дев, работающих в муниципальных службах занятости населения и отделах по персоналу. Бизнесмены могут столкнуться с усилением текучки кадров и невозможности найти хорошего специалиста на замену увольняющемуся. Не рекомендовано сегодня принимать на работу новых сотрудников. Усиливаются нестыковки и срывы договоренностей в деловом партнерстве.

Обилие идей и эмоциональная неустойчивость могут характеризовать поведение Весов в этот день. Представителям творческих профессий может быть нелегко реализовать свои замыслы. Особенно это относится к тем, кто причастен к индустрии моды, шоу-бизнеса, отдыха и развлечений. Звезды предостерегают от участия в финансовых спекуляциях, связанных с оптовыми закупками товара.

Скорпионы, выполняющие клиентские услуги, сегодня могут столкнуться с претензиями со стороны заказчиков на качество выполненных услуг. Возможно, придется переделывать ранее выполненную работу. В зоне риска – любые сделки с недвижимостью и их юридическим оформлением. Бизнесменам звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора на аренду. Гостиничный и ресторанный бизнес может снизить доходность.

У Стрельцов весьма насыщенный в информационном плане день. В поле зрения могут возникать разные люди, которые, однако, не принесут вам реальной пользы в делах, а будут лишь отвлекать от выполнения текущих обязанностей. Полученные от них сведения могут оказаться недостоверными. Офисные работники могут допустить ошибку при вводе цифр в компьютер, что негативно отразится на деловой репутации.

У Козерогов деловая активность текущего дня может вращаться вокруг денег, точнее вокруг их дефицита. Может резко вырасти потребность в финансовых расходах, что может отразиться на нехватке оборотных средств. Могут возникнуть осложнения в делах у тех, кто занят торгово-закупочной деятельностью. Звезды не советуют вам делать оптовые закупки товара с целью его перепродажи.

Водолеям крайне важно в течение этого дня держать себя в руках, поскольку возрастает уровень эмоциональной неустойчивости. Основным вашим мотивом может стать стремление к расширению сферы деятельности, однако на благоприятный сценарий тут рассчитывать не приходится. Не рекомендуется проявлять инициативу и предпринимать попытки начать что-то новое в бизнесе.

В течение дня Рыбам может поступить информация, к которой звезды советуют отнестись с достаточной степенью здорового скептицизма. Прежде чем принимать эту информацию к сведению, проведите проверку на предмет ее достоверности. Если вам поступит приглашение приехать на встречу для какого-то разговора, и не будет четко обозначена тема беседы, то разумнее будет игнорировать подобные предложения.

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