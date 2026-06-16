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Кому подкинут пищу для ума, и почему стоит соглашаться на все предложения — гороскоп на 17 июня

16 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на сегодня обещает нам много проблем, но решив каждую из них, мы будем сильнее и мудрее. Так что набираемся утром сил и рвемся в бой – надерем попу всем неприятностям.

Кому подкинут пищу для ума, и почему стоит соглашаться на все предложения — гороскоп на 17 июня
Фото: rumbler.ru

Будет много отличных новостей, которые откроют нам глаза на многое. Так что прислушиваемся даже к тем, кто говорит какую-то чушь – зерно здравого смысла будет везде. А вот в чем не нужно рисковать, так это в деньгах – вложившись куда-то, мы можем потерять абсолютно все. Поэтому следим за своими финансами и держим их к себе поближе. Читайте личный гороскоп и говорите с домашними больше.

Овен

Сегодня для Овнов дружба – самое главное. Обязательно встретьтесь с давними знакомыми и проведите время потрясающе – вы почувствуете поддержку и любовь. А вам этого как раз не хватало. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует быть изобретательнее – вы сможете впечатлить и окружающих, и самого себя. Все еще не стоит тратить деньги – пусть они лежат подальше от ваших рук.

Телец

Сегодня Тельцам непросто: будет скакать настроение, и сдерживать эмоции будет трудно. Единственное, что спасет этот день – это близкие друзья. Они смогут поддержать вас и окутать заботой. Все решения переложите на другой день, иначе они превратятся в неприятности позже. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует поговорить с любимыми о финансах – они дадут рабочий совет.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит активничать – можете приманить в свою жизнь проблемы. Лучше отдыхайте и заряжайтесь силами. Недоразумений будет много, но вы сможете со всем справиться. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует больше общаться с близкими – они поддержат вас в любом деле, да еще и окутают заботой. А вам этого как раз не хватало.

Рак

Сегодня Ракам не стоит прятаться в своей ракушке – можете пропустить мимо отличные и даже вдохновляющие новости. Не стоит рассылать свое резюме – с этом лучше повременить. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует браться за дела, которые вы то и дело откладывали. Сейчас для них пришло то самое время. Протягивайте руку помощи близким – позже они ответят вам тем же.

Лев

Сегодня Львам будет непросто общаться – вы то и дело теряете ниточки разговоров. Так что меньше болтайте и больше действуйте. Тем более что сейчас дел будет целый ворох. Все решения лучше переложить на другой день, а пока взвесьте все «за» и «против». Гороскоп на сегодня для знака Льва советует держаться от незнакомцев подальше – они могут обвести вас вокруг пальца.

Дева

Сегодня Девам придется взять тайм-аут в делах, отложить задачи на другой день. Лучше расслабиться и больше времени проводить наедине с близкими. Подходите к предложениям осторожнее – ваш ответ станет роковым. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует делиться своими планами с близкими и не очень – вас поддержат и даже помогут в некоторых ситуациях.

Весы

Сегодня Весам нужно осторожнее вести диалоги, быть аккуратнее с советами – на ваше мнение будут опираться, и от вас зависят многие люди. Можно рекламировать себя и свои возможности – притянете авторитетных людей, которые будут не прочь вам помочь. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует браться за все решительнее – тогда результаты будут выше всяких похвал.

Скорпион

Сегодня Скорпионы притягивают к себе авторитетных людей словно магнитом. Так что будет много поддержки и предложений. Охотнее соглашайтесь на них – они принесут вам только пользу. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует попросить прощения у тех, кого обидели – эти люди еще пригодятся вам. Пора взяться за очень сложные и важные дела – сейчас у вас получится сдвинуть их с мертвой точки.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужно хвататься за длинный хвост удачи – новые возможности и перспективы изменят вас и вашу жизнь до неузнаваемости. Только будьте активнее, иначе шансы исчезнут так же быстро, как и появились. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует отодвинуть начинания на другой день, а сейчас завершить бородатые дела и задачи – в этом звезды помогут.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть внимательнее к близким – ваша помощь им сейчас нужна, без вас они не обойдутся. Ценностный конфликт в вашей жизни будет раздражать – разложите все по полочкам, и тогда сможете решить, в какую сторону смотреть и за чем следовать дальше. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует быть мудрее и не унывать, когда все пойдет не по плану – просто звезды ведут вас другой дорогой, и в конечном итоге все будет хорошо.

Водолей

Сегодня Водолеям подкинут пищу для ума неожиданные ситуации. Возможно, близкий человек разочарует. Но ко всему стоит подходить мудро, и тогда вы поймете причины такого поведения. На все предложения стоит соглашаться, иначе шансы растают у вас на глазах. Гороскоп на сегодня для знака Водолея обещает важное знакомство – авторитетный человек поддержит вас и ваши идеи.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит подтянуть свои профессиональные знания – так вы добьетесь больших карьерных высот. Сейчас вы будете бегать в три ноги, чтобы все успеть – будет много дел как на работе, так и дома. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует сравнивать варианты, выбирать тщательнее – ваше решение здорово повлияет на ваше будущее и в карьере, и в личной жизни.

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