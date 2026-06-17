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Аккуратнее с ревностью и потерей контроля — любовный гороскоп на 18 июня

17 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня любовь — это увлекательная игра, где важно не потерять самообладание. Яркие моменты будут, но берегитесь напряжения и ревности.

Аккуратнее с ревностью и потерей контроля — любовный гороскоп на 18 июня
Фото: freepik

Воспринимайте любовь как игру, где важны гармония и самообладание. Будьте готовы к ярким моментам, но не поддавайтесь напряжению и ревности. Придерживайтесь сценария, чтобы избежать экстравагантности. Помните о правилах энергообмена и сохраняйте баланс. Не позволяйте уверенности перерасти в самонадеянность. Любовь может потребовать жертв и сдержанности. Ищите баланс через правила и их нарушение. Используйте неромантические факторы как защиту, но будьте готовы, что вечером она ослабнет. Верьте хорошим предзнаменованиям.

Овен

Сегодня Овны склонны рассматривать любовное общение как увлекательную игру, где соседствуют фазы гармонии и стресса, импровизаций и предсказуемости, искренности и актерства. Но даже самые бурные страсти не заставят их полностью потерять самообладание, отступить от своего плана, идеала или принципа.

Телец

Сегодня любовь сулит Тельцам яркие приятные моменты, но платой за них может быть повышенная интенсивность эмоций и растущее напряжение. Чем ближе вечер, тем явственнее проступят имеющиеся противоречия. Может иметь место опасная игра, рискованная провокация, критичный накал страстей, сцена ревности.

Близнецы

Сегодня звезды не запрещают Близнецам любовные импровизации, но рекомендуют определенный сценарий поведения, который удержит их от излишне экстравагантных и явно преждевременных действий. Если они смогут остаться в его рамках, их романтические симпатии будут развиваться медленнее, зато гармоничнее.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам взглянуть на свой роман не только как на источник эмоций и праздник подарков, но и как на игру, идущую по определенным правилам энергообмена. Чтобы не проиграть и не растерять ресурсы, в ней нужен сценарий ходов, помогающий сохранять баланс даже при растущих ставках.

Лев

В этот день уверенность в своей привлекательности может сыграть со Львами плохую шутку, если они поддадутся порыву страстей или «поведутся» на провокацию. Риск потерять самообладание (а с ним и контроль над ситуацией) будет расти по мере приближения вечера. Нежелательно свидание в поздний час.

Дева

Сегодня любовная игра может требовать от Дев некоторых жертв. Не исключено, что в отдельные моменты им придется сдерживать или скрывать свои настоящие чувства, и тем самым иногда идти против своей природы и темперамента. Возможно, стать осмотрительнее и разборчивее их заставит собственное чутье.

Весы

Не обещая Весам идеальной картины любовного союза, этот день все же помогает им поддерживать в паре баланс и содействует сближению – иногда через следование правилам, а иногда через их нарушение. Добавить отношениям «искры» могут всплески ревности и страсти, игры и приключения, новое общее хобби.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня лучшей гарантией от рискованных приключений и любовных стрессов для них будут скучные неромантические факторы. Например, это может быть служебная иерархия, деловой график или профессиональная этика. Но стоит помнить, что вечером эта защита может ослабеть.

Стрелец

Сегодня звезды обещают Стрельцам медленную, но вполне положительную динамику в их личной жизни. Приключения, которые могут встретиться им в этот день на пути к любви, не обязательно будут нести негативный смысл. В любой ситуации стоит верить хорошим предзнаменованиям, а не плохим предчувствиям.

Козерог

В этот день Козероги могут пережить любовный стресс, если станут игрушкой страстей и поставят на первое место жажду ярких эмоций. Им будет гораздо проще управлять своими чувствами и контролировать ситуацию, если они продолжат держать в уме свои главные цели, не связанные с личной жизнью.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит относиться негативно к охлаждающим их любовные эмоции правилам и формальностям: именно они будут сдерживать лишний накал страстей и беречь от грубых ошибок в построении отношений. Положительную роль может сыграть профессиональная этика или какой-то стандартный ритуал.

Рыбы

Сегодня Рыбы получают ценные уроки, помогающие им осваивать новый взгляд на личную жизнь или новый сценарий отношений. Такая ситуация благоприятна для незаметной притирки характеров в повседневности, но не очень хороша для важного свидания: романтичный настрой могут сбивать досадные мелочи.

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