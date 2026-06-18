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Почему стоит отказаться от активного флирта и новых инициатив — любовный гороскоп на 19 июня

18 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Не поддавайтесь страсти, избегайте провокаций, не планируйте свиданий на вечер. Будьте готовы к неожиданностям и переменам.

Почему стоит отказаться от активного флирта и новых инициатив — любовный гороскоп на 19 июня
Фото: freepik

Сегодня в любви трудно остановить игру, возникает желание контролировать партнёра, но к вечеру что-то может измениться. День начинается на пике эмоций, ревность может взять верх — лучше избегать новых инициатив и выяснений отношений. Активный флирт и новые шаги не рекомендуются, особенно в вечерние часы, когда настроение становится нестабильным. Не стоит бороться с ходом событий — вечер может принести неожиданные известия. Утром и днём особенно опасно поддаваться страсти и ревности, чтобы не навредить себе и отношениям. Лучше поддерживать сложившееся положение вещей, не развивая отношения активно.

Овен

Сегодня влюбленным Овнам нелегко остановить игру, в которую они вовлеклись. Многие Овны продемонстрируют настойчивость, порой переходящую в навязчивость или упрямство. Возможно желание контролировать или «присвоить» партнера, подогнать сценарий романа под свой шаблон. В конце дня что-то изменится.

Телец

Тельцы встретят этот день на пике эмоций или активности. Не исключено, что ситуация будет иметь для них деструктивный оттенок (например, вместе с любовью их будет одолевать ревность). Звезды считают, что в такой момент лучше избегать новых инициатив и попыток выяснить отношения, во избежание ссоры.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше отказаться от активного продолжения флирта и от новых любовных инициатив. Утром и днем помешать приятным планам могут напряженные внешние обстоятельства. Вечером станет менее стабильным настроение, и особенно трудно будет предвидеть свою реакцию на события майским Близнецам.

Рак

Сегодня Ракам трудно бороться с ходом событий, который на протяжении всего дня может быть для них неудачным или непредсказуемым. Звезды не советуют проявлять упрямство и рекомендуют плыть по течению, а не против него. Вечер может принести неожиданное известие или создать помехи при попытке связи.

Лев

Львам стоит помнить, что сегодня они могут навредить себе и своему роману собственными действиями, особенно в утренние и дневные часы. В это время нежелательно поддаваться импульсу страсти или ревности, проявлять излишнюю настойчивость, включать на полную психологическую мощность свой темперамент.

Дева

Сегодня не в интересах Дев активно развивать романтические отношения и проявлять любовную инициативу. Лучшее, что они могут сделать до наступления вечера – поддерживать сложившееся положение вещей не в ущерб себе. В конце дня некое непредсказуемое обстоятельство добавит им волнений или вопросов.

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться в делах сердечных с затруднением или неудачным побочным эффектом, но общее направление событий останется для них благоприятным. Хорошие тенденции, подаренные обстановкой, однажды получат продолжение. Не стоит планировать свидание на вечер или затягивать его допоздна.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов возрастает вероятность напряженного момента в личной жизни, который будет сопровождаться накалом страстей или азартом игры. Стоит помнить, что любая инициатива в этот день грозит не улучшить положение, а усугубить вредные тенденции. Опасно провоцировать партнера на ревность.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня в их любовные планы могут вмешаться осложняющие факторы, но советуют не слишком огорчаться по этому поводу. Помехи вскоре исчезнут, и если будет желание, история получит продолжение. Не стоит выбирать для важного свидания непредсказуемые вечерние часы.

Козерог

В этот день даже продуманные планы и идеальное самообладание не гарантируют Козерогам спокойствия в личной жизни. Для них возрастает риск поддаться эмоциям, потерять контроль, пережить яркую вспышку страсти или любовную драму. Возможно, это заставит их посмотреть на что-то под новым углом.

Водолей

Сегодня Водолеям может создать проблемы провокационное поведение партнера или неумение управлять своими страстями. Плохую услугу могут оказать старые привычки. Возрастет вероятность ссоры или вспышки ревности. Вечер не решит всех проблем, но даст шанс взглянуть иначе на отдельные детали ситуации.

Рыбы

Обстоятельства этого дня не отличаются стабильностью и могут нервировать влюбленных Рыб (особенно, если они боятся перемен в своей личной жизни и все еще надеются их избежать). На этом фоне общение с представителем противоположного пола может стать для них источником дискомфорта, а не удовольствия.

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