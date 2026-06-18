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Кому стоит избегать критических замечаний в адрес коллег — финансовый гороскоп на 19 июня

18 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Берегите деньги и проверяйте покупки — возможен обман.

Кому стоит избегать критических замечаний в адрес коллег — финансовый гороскоп на 19 июня
Фото: freepik

Не проявляйте инициативу и не начинайте новое — рискуете упустить выгоду. В сложных ситуациях лучше переждать, не ища поддержки у покровителей. Не боритесь за права с единомышленниками — это может привести к неудаче. Руководителям — быть готовыми к неожиданностям, не принимать крупных решений. Сдавайте экзамены раньше, не подписывайте соглашения после обеда. Взвешивайте поступки, избегайте риска и критики коллег.Финансовый гороскоп на 19 июня 2026 года

Овен

Овнам сегодня звезды советуют держать бумажник с деньгами в надежном месте. Вы можете стать жертвой обмана при расчетах за покупки. Также возрастает риск купить не ту вещь, какую вы хотели или ваша покупка может оказаться низкого качества. В любом случае у вас возрастает вероятность материальных потерь, убытков. Расчет на увеличение доходов может не оправдать ожиданий.

Телец

Неблагоприятно может сложиться этот день для деловой активности Тельцов. Прежде всего, речь идет о тех, кто работает индивидуально, или привык действовать самостоятельно. Звезды советуют вам воздерживаться от личных инициатив и начинаний. Может снизиться ваша способность учитывать материальную выгоду от тех или иных своих действий. В результате вы можете упустить выгодные варианты для заработка.

Близнецы

Близнецы почувствуют ограничивающие влияния со стороны окружающих. Также могут быть сомнения либо внутренние торможения, связанные с недостаточной решимостью совершить те или иные поступки. Если вы оказались в сложном положении и не видите позитивного решения, то звезды советуют просто переждать. Расчет на помощь и поддержку влиятельного покровителя может не оправдаться.

Рак

У Раков, занимающих на работе подчиненное положение, может возникнуть желание побороться за свои права. В одиночку вы не рискнете на это пойти, но можете попытаться поговорить с единомышленниками, чтобы выступить вместе единым фронтом. Однако звезды предостерегают вас от этих действий, поскольку они могут привести к неудаче. С мечтой о свободе придется пока лучше повременить.

Лев

Львы, занимающие руководящие должности в бизнесе или на государственной службе, могут почувствовать сегодня неустойчивость своего положения. Звезды советуют не предпринимать крупных управленческих решений и быть готовым к неожиданностям. Могут произойти неожиданные изменения обстоятельств форс-мажорного свойства. Некоторые планы, возможно, придется скорректировать.

Дева

У Дев может сложиться достаточно напряженный день в плане карьерного роста и деловой репутации. Если предстоит сдавать экзамены по переаттестации или защищать дипломную работу, постарайтесь сделать это как можно раньше. Дело в том, что во второй половине дня вероятность не сдать экзамен резко вырастет. Не торопитесь подписывать партнерские соглашения с иностранцами.

Весы

Звезды советуют Весам тщательно взвешивать свои поступки, прежде чем их совершать. Любой риск в бизнесе и при выполнении технической работы сегодня крайне может привести к неблагоприятным последствиям. Отношения с коллегами складываются неровные, возможны конфликтные ситуации без видимых на то поводов. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.

Скорпион

Скорпионам, возможно, сегодня предстоит много беспокойств с теми деловыми партнерами, с которыми установились наиболее тесные отношения. Если вам предстоит обсудить с ними неотложные вопросы, то запланируйте это на начало дня. Дело в том, что основные неприятности у вас могут произойти во второй половине дня. Не спешите подписывать важные документы в это время.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется уделить внимание развитию отношений с коллегами. Старайтесь снизить свой критический настрой и не делать замечаний коллегам за их ошибки. В противном случае это может привести к ответной критике, после которой будет сложно сосредоточиться на делах. Во второй половине дня нежелательно проводить ремонтные работы.

Козерог

Этот день может сложиться неблагоприятно для Козерогов, связанных с индустрией моды, отдыха и развлечений. Любые финансовые спекуляции, типа оптовых закупок товара с целью перепродажи, могут принести вам убытки. Консультантам сетевого маркетинга лучше отложить встречу с потенциальными подписчиками и заказчиками. Во второй половине дня не рекомендуется заключать торговые сделки.

Водолей

Звезды советуют Водолеям, имеющим свой бизнес, ничего не менять в своем недвижимом имуществе. Это касается приобретения и установки офисной мебели, торгового и промышленного оборудования. Нежелательно также закупать строительные и отделочные материалы, вести ремонтные работы в помещениях, заключать договоры на аренду. При завершении работы над проектами могут возникнуть осложнения.

Рыбы

У Рыб может сложиться напряженный день с точки зрения объема информации и деловых контактов. Несмотря на активизацию ваших интеллектуальных способностей, вы можете быть склонны к излишней спешке. А это негативно отразится на качестве обработки информации и приведет к частым ошибкам. Звезды советуют воздержаться от контактов и поездок, предпринимаемых по вашей личной инициативе.

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