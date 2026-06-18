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Как сегодня сохранить контроль, избежать травм и пережить вечерние новости — гороскоп на 19 июня

18 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на сегодня говорит, что наши эмоции будут выходить из-под контроля: мы будем беситься, ревновать или яростно любить.

Как сегодня сохранить контроль, избежать травм и пережить вечерние новости — гороскоп на 19 июня
Фото: rumbler.ru

Придется всеми силами подавлять экспрессию, чтобы не было проблем. Стараемся! Аккуратнее стоит быть и в дороге, путешествиях, опасных хобби – можно получить травму и очень долго пролежать на кровати. Вечером вряд ли обрадует какая-то интересная новость – скорее всего, она принесет за собой долгие думы, неудобные мысли и проблемы. Так что не нагружайте голову. Читайте личный гороскоп и отдавайтесь работе.

Овен

Сегодня Овнам непросто поддерживать уровень контроля – то и дело люди не подчиняются, а техника живет своей жизнью. Возможно, пока взять паузу на работе или в сложных делах, иначе ничего хорошего не ждите. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что вечером придет не очень приятная информация – постарайтесь принять ее стойко и сразу разрабатывайте план.

Телец

Сегодня Тельцам будут на эмоциональных качелях – вам то хорошо, то плохо и конца и края этому нет. Постарайтесь выдохнуть и не браться за очень сложные дела – так проблемы обойдут вас стороной. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что вечером будет легче – новые идеи и новости настроят вас на нужную позитивную волну. Тогда и можно отдаться работе.

Близнецы

Сегодня Близнецам покажется, что тучи сгустились над их головами, что выхода из сложной ситуации нет. Не стоит вешать нос – все будет, только нужно немного подождать. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что не стоит совершать новые шаги, что-то решать. Поверьте, сейчас лучше замереть и ждать подходящего момента.

Рак

Сегодня у Раков не лучшее время, чтобы воплощать мечты в реальность – обстановка так себе даже для ежедневной рутины и работы, не говоря уже о чем-то важном и значимом. Лучше повременить. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что не стоит надеяться на окружающих – сейчас все важные дела сможете сделать только вы одни. Так что слушайте внутреннюю чуйку.

Лев

Сегодня Львам придется замереть: работа хобби или важные дела – все ставьте на паузу. Дело в том, что сейчас будет непросто добиться даже крошек успеха, лучше совершить ошибки, за которые придется извиняться. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что вечером к вам могут прийти новости и идеи, которые полностью перевернут взгляд на мир и окружающих.

Дева

Сегодня Девам стоит прислушиваться к своей чуйке – она будет говорить правильные вещи, указывать на важные детали. Так что не игнорируйте внутренний голос. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует не верить тому, что вам говорят – далеко не все слова будут истинной правдой. Поэтому есть смысл проверять услышанное на факты, а уже потом делать выводы.

Весы

Сегодня у Весов не все идет по плану – что-то или кто-то будет ставить палки в колеса дел. Усильте контроль, чтобы свести все ошибки на нет. Может получиться, если очень захотеть. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вечером устроить романтическое свидание – сейчас вам нужно реанимировать ваши чувства, которые начинают угасать. Подарки и сюрпризы точно помогут.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется разбираться с неприятными вещами, вникать в детали, которые явно не понравятся. Но сделать это точно нужно – поможет и в работе, и в личной жизни. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что кто-то в этот день может подвести, так что не стоит доверять всем поголовно. Лучше контролировать ситуации и слушать исключительно интуицию.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется играть по чужим правилам, задавать свои не получится. Но в то же время можно найти и свои плюсы в ситуациях, если смотреть на все позитивно. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует вечером отстаивать свои границы – заступить за них захочет даже простой прохожий. Подпитывайте самооценку и не теряйте самоценность.

Козерог

Сегодня Козерогам нужен четкий план абсолютно для всего – только так дела будут идти в нужном направлении и темпе. Но в то же время стоит быть предельно аккуратным, чтобы не совершить ошибку – риски будут. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует быть осторожнее с новыми людьми и предложениями – они могут скрывать в себе много негативных моментов.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит быть аккуратнее, выбирая собеседников и товарищей – далеко не все будут с вами честны и учтивы. Читайте между строк и смотрите на поведение – это очень важно. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует играть по своим правилам и не сдаваться при мелких неприятностях. Поверьте, вы можете многого достичь, и в этом поможет интуиция, а не чужое мнение.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет непросто двигаться навстречу своим целям – то и дело за ноги будут цепляться проблемы и неприятности. Но если очень верить в себя, то все препятствия вам ни по чем. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует делать правильные шаги и иметь сразу несколько сценариев, не зацикливаться на одном. Вечер посвятите близким – они зарядят крутой энергией.

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