Сегодня важно балансировать между семьёй и работой — финансовый гороскоп на 23 июня

Не ждите быстрых доходов, экономьте ресурсы. Избегайте открытого противостояния и конфликтов с партнёрами. В сложных ситуациях с коллегами лучше уйти в тень. Не экспериментируйте и не меняйте стиль работы. Не вступайте в отношения с госучреждениями. Не отправляйтесь в деловые поездки. Не делайте крупных покупок. Избегайте конфликтов в сфере услуг.

У Овнов этот день может сложиться напряженно. Многим из вас придется искать правильный баланс между интересами своей семьи и работой, карьерой – может проявиться конфликт интересов. Положение руководящих работников сейчас весьма неустойчиво. Многим придется бороться за свое право занимать должность. Сложнее всего будет сохранять рабочий ритм и не допустить отставания от графика.

Тельцам в течение дня, возможно, будет поступать много информации из самых разных источников: телефонного общения, разговоров на транспорте, по переписке. Справиться с этим объемом и качественно проанализировать информацию будет непросто. Особенно это касается тех, кто проходит обучение и осваивает компьютерные технологии. Не рекомендуется назначать и проводить деловые встречи, совершать поездки.

Близнецы сегодня могут много сил расходовать в работе для повышения уровня доходов. Основной мотив, который движет вами сегодня – деньги. Однако добиться существенного продвижения по обозначенной теме будет проблематично. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств для финансирования своих проектов. Доходы могут запаздывать и не успевать покрывать ваши расходы.

Весьма непростой день ожидает Раков. Возможно, вам предстоит войти в открытое противостояние с оппонентами. Индивидуальные предприниматели могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то не исключены споры и конфликты. Выяснение отношений с партнером и обсуждение с ним принципиальных вопросов способно лишь усилить разногласия между вами.

Львы могут почувствовать себя стесненными в своей деятельности. Возможно, из-за сложностей в отношениях с коллегами вам придется на какое-то время уйти в тень и никак не заявлять о себе. Может возникнуть желание замкнуться в себе и не вступать ни с кем в диалог. Вашу инициативу может ограничивать излишне напряженный график работы, исполнять который в срок вам будет непросто.

Чтобы Девам с наименьшими потерями пережить этот, в целом неблагоприятный день, звезды советуют ничего не менять в сложившемся стиле и ритме работы. Чем традиционнее и привычнее будет у вас работа, тем лучше. Воздержитесь от экспериментов с поисками новых методов работы – это может нарушить отлаженный ритм деятельности. Не лучшее время для проектирования и планирования бизнеса.

Весам, имеющим свой бизнес, звезды не советуют вступать в деловые отношения с государственными учреждениями. Например, не рекомендуется подготавливать и сдавать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы, недвижимой собственности или фермерского хозяйства. Вполне вероятно, что вам придется отстаивать свое право выполнять именно те действия, которые вы считаете нужным.

Скорпионы, развивающие свой бизнес в сторону расширения географии и выхода на новые рынки, сегодня могут столкнуться с осложнениями. Звезды настоятельно не советуют отправляться в деловые поездки. Наиболее масштабные проекты могут оказаться на грани срыва. В зоне рискованного бизнеса – любая деятельность, связанная с заграницей, туризмом, предоставлением дизайнерских, рекламных и издательских услуг.

У Стрельцов, имеющих свой бизнес, сегодня может складываться напряженное положение с финансами. В части доходов ваш бизнес может показать спад, либо ожидаемое поступление денег может задерживаться. Деньги, потраченные сегодня, не принесут ожидаемой отдачи. Звезды советуют экономнее расходовать имеющиеся финансовые ресурсы. Не рекомендуется делать крупные покупки.

У Козерогов сегодня могут обостриться разногласия с деловым партнером. Бизнесмены почувствуют усиление конкурентной борьбы, что может вылиться в открытое противостояние. Старайтесь доброжелательно относиться к окружающим вас людям и уходить от потенциально-конфликтных ситуаций. Если вы работаете в сфере услуг, то возможен спор с кем-то из заказчиков относительно качества и сроков выполнения заказа.

У Водолеев сегодня возможны проблемы при взаимоотношениях с коллегами по работе. Усиление напряженности может быть вызвано слишком большой нагрузкой и жесткими сроками выполнения запланированных по графику дел. Отставание от графика и ошибки в работе могут спровоцировать напряжение в отношениях с кем-то из коллег. Может возникнуть путаница с распределением обязанностей.

Рыбы творческих профессий почувствуют мощный рост энергетического потенциала. У вас может быть много интересных идей, которые захочется попробовать реализовать незамедлительно. Однако вы вряд ли преуспеете в этом, поскольку вам потребуется поддержка коллектива и серьезная предварительная подготовка. Вам будет сложно найти понимание и поддержку даже у своих единомышленников.

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