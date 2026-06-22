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Почему общение может потребовать много энергии — любовный гороскоп на 23 июня

22 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Дайте партнёру выговориться — это проявление любви. Не обращайте внимания на сплетни и советы окружающих.

Почему общение может потребовать много энергии — любовный гороскоп на 23 июня
Фото: freepik

Старайтесь сохранять баланс в диалоге, не превращайте его в монолог. Если не готовы к контакту, следите за новостями о любимом. Избегайте бурных объяснений, чтобы не испортить впечатление. Общение потребует энергии, но не ждите окончательной ясности. Не посвящайте окружающих в личные планы, чтобы избежать сплетен. С новым человеком обходите важные темы. Помните, что заявления партнёра не всегда окончательны.

Овен

В этот день Овны могут столкнуться с многословием партнера, вызванным разногласиями с семьей или другим обстоятельством. В такой ситуации звезды рекомендуют набраться терпения и для начала дать близкому человеку возможность выговориться – иное он может понять как равнодушие и отсутствие любви.

Телец

Тельцам стоит учитывать, что объектом их собственного или чужого повышенного внимания сегодня могут быть поведенческие или эстетические детали. Именно с этих позиций роман может вызвать большой интерес окружающих (коллег, соседей, родственников), с их стороны возможны комментарии, советы и сплетни.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть надежда сохранить любовную гармонию, несмотря на существующие в их личных отношениях противоречия. Влюбленные могут весьма многословно обсуждать волнующий их вопрос, пока не находя на него однозначного ответа. Стоит учитывать, что вскоре мнения по нему могут разойтись.

Рак

В этот день для Раков сохраняется и даже увеличивается риск «загрузить» партнера своими речами. Пропустив момент, когда слишком увлеклись своей мыслью, они рискуют превратить приятный диалог в свой монолог. Им стоит помнить, что главный секрет гармонии сегодня заключается в балансе и чувстве меры.

Лев

В этот день влюбленные Львы заинтересованы в общении, но не всегда к нему готовы. Некоторые Львы откажутся от прямого контакта, но будут жадно следить за новостями о любимом человеке или читать статьи по психологии, в надежде найти в них ответы на свои животрепещущие вопросы о личных отношениях.

Дева

В этот день Девы поступят мудро, ориентируясь в личных отношениях на гармонию, меру и баланс. Чтобы соблюсти этот принцип, им важно избегать моментов, провоцирующих на многословие. Бурным долгим объяснением или чересчур цветистым комплиментом они скорее испортят, чем улучшат впечатление о себе.

Весы

В этот день общение с любимым человеком может потребовать от Весов немало вербальной или душевной энергии, но им вряд ли удастся прояснить вопрос до конца и подвести в разговоре черту. Некоторым Весам придется обсудить свои чувства с другими людьми (например, родственниками), с тем же эффектом.

Скорпион

В этот день Скорпионам стоит опасаться сплетен о себе и своем романе, которые могут ходить в их близком или отдаленном окружении. Нежелательно посвящать коллег, родню и общих знакомых в свои личные планы, показывать им переписку с любимым человеком или напрямую искать у них совета насчет отношений.

Стрелец

Сегодня звезды не препятствуют Стрельцам налаживать приятный контакт с объектом симпатий, но советуют обходить в таком общении важные и деликатные для себя темы. Не стоит посвящать человека, который еще не стал близким, в свои семейные тайны, жилищные дела, бизнес-планы или былые любовные драмы.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сейчас не все заявления партнера являются окончательными. Некоторые диалоги допускают не точку, а запятую с мысленными титрами «продолжение следует». Но это не слишком влияет на суть ситуации, главное уже понятно. Если партнер что-то решил, то он вряд ли передумает.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит затемнять гармонию любовных отношений лишними подробностями. Толкать к многословному обсуждению отдельных деталей может повышенная эмоциональность, но не истинная любовь. Упорное стремление их муссировать может быть признаком неуверенности, желания удержать и страха потери.

Рыбы

В этот день Рыбам желательно помнить о вреде избыточной говорливости, гиперчувствительности и эмоциональной экзальтированности. Такая манера поведения может плохо сочетаться с заданным на сегодня сценарием событий (например, совместным пребыванием на людях) и быть нарушением правил хорошего тона.

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