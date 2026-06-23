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Кому интуиция и уверенность помогут пережить кризис— любовный гороскоп на 24 июня

23 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня чувства обостряются — используйте это для более глубокого понимания себя и партнёра, но не позволяйте ревности взять верх.

Кому интуиция и уверенность помогут пережить кризис— любовный гороскоп на 24 июня
Фото: pinterest

Доверяйте интуиции, если ощущаете неловкость или подвох. Не игнорируйте свои эмоции, но и не поддавайтесь излишней подозрительности. Обратите внимание на детали отношений — быт, интимную жизнь, расхождения во взглядах. В кризисных ситуациях опирайтесь на интуицию и уверенность в себе. Возрастает потребность в духовном единстве и защищённости. Будьте осторожны с эротическими нюансами и не играйте с ревностью — ошибки дороги. В новом романе лучше взять паузу. Не проявляйте бурную активность — последствия могут быть неоднозначными.

Овен

Сегодня чувства Овнов обостряются, а вместе с ними могут усилиться и некоторые неприятные тенденции, способные усложнить им развитие романа и задачу удержать рядом близкого человека. Для многих представителей знака такой потенциальной проблемой станет ревность, дополненная неясностью будущего.

Телец

Сегодня Тельцам важно считаться с настроением партнера, но не стоит игнорировать и собственные эмоции, включая странные и непривычные. Если начинает преследовать мучительное ощущение неловкости или скрытого где-то подвоха, звезды рекомендуют к нему прислушаться: скорее всего, чутье не обманывает.

Близнецы

Этот день добавляет Близнецам чувствительности, в том числе, к отдельным деталям отношений. В течение дня может усилиться внимание к тем или иным нюансам интимной жизни, к расхождениям во взглядах в быту и на работе или к другим мелочам, мешающим добиться в общении с партнером полной гармонии.

Рак

Сегодня сильными сторонами Раков являются интуиция, богатство чувств и уверенность в себе. Имея эти качества, они не утратят самообладания при любом кризисе, связанном с личной жизнью. В случае любовных терзаний им есть смысл поработать не «над отношениями», а над своим имиджем и самооценкой.

Лев

Львам стоит помнить, что сегодня над ними получают большую власть их эмоции, чувства и инстинкты, и в этот набор входят не только любовные переживания. Наряду с потребностью в романтике и близости может возрасти потребность в духовном единстве, в интимной обстановке, в атмосфере тайны или защищенности.

Дева

Сегодня Девы станут чувствительнее к психологической подоплеке своего общения с объектом симпатий (например, к явным или завуалированным эротическим нюансам). В попытках развивать разговор в подобном ключе они иногда могут попадать в неловкое положение, но у них все же будет шанс выбраться из него.

Весы

В гамме насыщенных эмоций, которыми сопровождается для Весов их любовная история, сегодня начнут чаще звучать эротические ноты. Может возрасти настойчивость со стороны партнера или усилиться собственная восприимчивость к сексуальным импульсам. Вспышка чувств напомнит о неоконченном разговоре.

Скорпион

Сегодня Скорпионы больше обычного зависят от своего настроения и темперамента. Им может быть трудно управлять своей сексуальностью. Стоит помнить, что сейчас любая ошибка обходится дорого, так как подчеркивает в отношениях очаги напряженности. Не стоит легкомысленно играть с эмоциями ревности.

Стрелец

Этот день способен сделать Стрельцов чувствительнее, обострить их интуицию и подсказать им ожидающие их в любовных отношениях ловушки. В то же время, он может сделать их неоправданно подозрительными и превратить в пессимистов. Если роман только начинается, лучше взять перерыв на несколько дней.

Козерог

Этот день способен вернуть Козерогов в старые времена, когда их романтические чувства и планы больше совпадали с возможностями, а идеалы с реальностью. Стоит помнить, что теперь не всегда можно полагаться на чужие слова и на собственное чутье. Не исключено, что любовная игра стала слишком сложной.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня проявлять в делах сердечных бурную активность не в их интересах. Не стоит и активно поддерживать начинания партнера, даже самые приятные. У любой инициативы этого дня найдутся быстрые или отсроченные негативные (или, как минимум, неоднозначные) последствия.

Рыбы

В ситуациях этого дня Рыбам станет проще выражать свои мысли и давать волю своим эмоциям, что они и могут с немалым успехом использовать в личном общении. Это подходящий момент для того, чтобы написать душевное письмо, восстановить контакт или сделать попытку вернуться к важному для себя разговору.

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