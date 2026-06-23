Эмоциональный бум, ревность и подготовка к будущему — гороскоп на 24 июня

Аккуратнее, иначе натворим всякого. Будущее будет пугать, ведь мы не особо готовы к тому, что там будет. Необходимо психологически и физически прокачать себя – так, на всякий случай. Так что записываемся на интересные курсы и мастер-классы. Возможно, начнем ревновать вторую половинку страстно и опасно. Стоит задать себе вопросы: «Как бы я поступил на ее месте?», «А могу ли я доверять себе, а потом уже – ей?». Читайте личный гороскоп и смотрите только вперед.

Сегодня Овны поймут, что рано ставить точку в разговорах – нужно докопаться до сути, услышать ответ. Возможно, он будет роковым, но точно нужным. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что в некоторых ситуациях без юриста никуда – придется просить о помощи. Доверьтесь специалисту, потому что он знает куда больше вас. Вечер – время расслабления.

Сегодня Тельцам стоит планировать, опираясь не только на свое мнение, но и на психологическую атмосферу вокруг, чужие желания. Сейчас без этого никак. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что далеко не все связи будут рабочими – некоторые, наоборот, начнут тяготить. Поэтому будьте мудры в выборе собеседников и тех, к кому обращаетесь за помощью.

Сегодня Близнецам стоит думать о своих финансах – сейчас их часто не хватает даже на простые радости. Возможно, в чем-то себе стоит отказывать, чтобы не сидеть на «Дошираке» до следующей зарплаты. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что может подвести здоровье в ответственный момент, когда нужно строить будущее, а не болеть. Отнеситесь к самочувствию серьезно – обратитесь к врачу.

Сегодня Ракам стоит прислушиваться к внутренней чуйке – именно она будет давать классные советы. Вообще, нужно быть в ладу с самим собой, ведь только так вы пойдете по правильному пути. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что перемены подступают к горлу – сейчас нужно подготовиться к ним психологически и физически, чтобы позже это не было шоком.

Сегодня Львы не в лучшей форме – эмоции бушуют, чувства сводят с ума. Поэтому сейчас стоит ограничить общение с даже с близкими. Разговаривайте только с самим собой. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что вечер лучше провести за хорошей книгой или остросюжетным кино – вам нужно окунуться в другую реальность, прожить другие эмоции.

Сегодня Девам стоит чаще прислушиваться к внутреннему голосу – он будет подсказывать верные варианты. А вот слушать окружающих не стоит – их советы точно работать не будут. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что сложные вопросы стоит решать нестандартно – именно такой путь подойдут вам лучше всего. Будьте изобретательнее, разбивайте границы.

Сегодня Весам первое, что нужно контролировать, - налоги и кредиты. Сейчас вы можете поплатиться за то, что когда-то не закрыли счет, не перевели деньги в нужное место. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что на работе все методы будут хорошо, начиная от профессиональных знаний, заканчивая изобретательностью и харизмой, которой у вас ну очень много.

Сегодня Скорпионам стоит держать свои эмоции в ежовых рукавицах – чем меньше вы будете проявлять чувств и экспрессию, тем лучше. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что стоит верить в себя и свою правоту. А еще полезно обращаться за поддержкой к близким – сейчас их добрые и правильные слова будут попадать в самую цель и помогать двигаться дальше.

Сегодня Стрельцам не стоит браться за что-то новое – занимайтесь понятными задачами, на которых собаку съели. Так ошибок точно избежите. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца говорит, что необходимо подумать о прошлом: вспомнить те уроки, которые преподала вам жизнь или другие люди. Понять, кому в будущем можно доверять, а от кого стоит держаться подальше.

Сегодня Козерогам стоит отнестись к теме денег серьезнее – именно она будет висеть над вами и мешать думать о чем-то другом. Возможно, вы знаете, где еще раздобыть денег, где можно урезать расходы – это очень важно. Гороскоп на сегодня для знака Козерога говорит, что вечером возможен разговор с очень интересным человеком, который может быть вам очень полезен в будущем.

Сегодня Водолеям не стоит браться за новые проекты или задачи, о которых они ничего не знают. Скорее всего, эти эксперименты завершатся неудачами и разбитыми ожиданиями. Занимайтесь тем, в чем хороши. Гороскоп на сегодня для знака Водолея говорит, что не нужно активничать в любви или бизнесе – сейчас в этих сферах необходимо просчитывать каждый шаг.

Сегодня Рыбам будет круто везти, если они прислушаются к интуиции – она поможет во многом. А еще о себе вдруг напомнит старый знакомый, который может подтолкнуть к чему-то новому и классному. Гороскоп на сегодня для знака Рыб говорит, что вечером стоит подумать как о настоящем, так и о будущем – все ли вас устраивает и чего вы действительно хотели бы добиться.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.