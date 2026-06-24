Кому сегодня стоит дистанцироваться от руководства — финансовый гороскоп на 25 июня

Не беритесь за хлопотные поездки и документы. Действуйте открыто, но готовьтесь к проверкам. Избегайте инициатив с риском, сохраняйте пассивность. Не рассчитывайте на карьерный рост, контролируйте подчинённых. Берегите репутацию, избегайте корпоративов и рекламы. Дистанцируйтесь от руководства, не делайте крупных покупок. Сохраняйте деловые связи, выполняйте договорённости. Избегайте критики коллег, не ждите выгодных заказов. Не ведите переговоры, избегайте обмена валюты. Сдерживайте эмоции и избегайте стресса.

Этот день у Овнов может быть связан с мелкими неприятностями и препятствиями в делах. Звезды советуют, прежде всего, быть более разборчивыми в контактах с людьми. Держитесь подальше от лиц с неадекватным или агрессивным поведением. Работа с информацией может быть затруднена. Вам сложно будет учиться, приобретать навыки работы с компьютером. В конце дня не рекомендуется назначать деловые встречи.

В этот день внимание Тельцов может отвлечь чрезвычайное происшествие в офисе, гараже или магазине. Если у вас там проходят ремонтные работы, то рекомендуется не проводить сварочные работы и не применять электротехнические приборы. В результате сбоя в электросети может выйти из строя компьютерная и офисная техника. Также может произойти поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства.

У Близнецов, чья деятельность связана с частыми поездками и оформлением документов, день сложится весьма хлопотно. Вы можете впустую потерять много времени на бюрократические согласования и визирования документов. Бизнесменам не рекомендуется проводить деловые встречи. Вообще любые контакты сегодня нежелательны, поскольку они не помогут вам приблизиться к своей цели.

Ракам звезды советуют действовать открыто. Дело в том, что сегодня на вас могут обратить пристальное внимание представители фискальных служб. Не исключена внезапная проверка или контрольная закупка (особенно во второй половине дня). Неприятные известия могут прийти тем, кто специализируется на внешнеторговых операциях. Нежелательно обменивать деньги и вывозить их за рубеж.

В середине дня звезды предостерегают Львов от любых инициатив, связанных с риском для бизнеса и личной безопасностью. Вас могут в это время провоцировать на резкие движения, однако самым разумным будет сохранять спокойствие и невозмутимость. Чем пассивнее вы проведете этот день, тем меньше финансовых потерь вас ожидает. Также не забывайте о технике безопасности при работе с техникой и инструментами.

У Дев этот день может сложиться неблагоприятно для карьерного продвижения. Руководящим работникам следует тщательно контролировать, насколько точно и своевременно подчиненные выполняют ваши приказы и распоряжения. Не исключено, что в кадровом вопросе возникнет напряжение. Кто-то из ценных сотрудников может уволиться и вам придется искать варианты на замену.

Деловая репутация Весов сегодня может пострадать. Звезды советуют вам не принимать участие в корпоративных вечеринках и не тратить деньги на проведение рекламной кампании в средствах массовой информации. Трудно сегодня придется артистам театра и шоу-бизнеса – вам будет сложно собрать публику. Старайтесь не терять самообладания и контролируйте свои эмоции.

Скорпионы, работающие менеджерами фирм, могут почувствовать неустойчивость своего положения. Старайтесь по мере производственной необходимости дистанцироваться от руководителей и не заявлять им о своих инициативах. Также возрастает вероятность ущерба имуществу. Может ломаться бытовая техника или автомобиль. Воздержитесь от принятия финансовых решений о крупных покупках в кредит.

Одной из основных задач Стрельцов в этот день может стать сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущее время. Для этого старайтесь в точности выполнять все достигнутые договоренности. Любое нарушение договорных обязательств с вашей стороны или со стороны делового партнера может спровоцировать напряжение в отношениях. Непросто могут пойти дела у торговцев, консультантов и водителей.

У Козерогов сегодня могут возникнуть трудности при взаимоотношениях с коллегами. Старайтесь воздерживаться от критических замечаний в адрес тех людей, которые работают рядом с вами. Неблагоприятный психологический фон в коллективе может оказать дурное влияние на вашу работоспособность. Некоторые выгодные заказы могут пройти мимо вас.

У Водолеев этот день может быть связан с материальными убытками из-за нарушения договорных партнерских обязательств. В середине дня рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров и подписания договора о сотрудничестве. Велика вероятность того, что вы недостаточно поймете тонкости договора и он может оказаться для вас невыгодным. Воздерживайтесь от обмена валют.

Эмоциональное состояние Рыб сегодня не способствует постоянству и методичности в работе. Старайтесь сдерживать свою критичность в отношениях с коллегами. Избегайте нервных стрессов – из-за этого может снизиться ваша производительность труда. У вас сегодня может быть снижена мотивация к труду, поэтому непросто будет заставить себя выполнять даже текущую работу.

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