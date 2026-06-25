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Будьте осторожны со словами, не торопитесь с инициативой — любовный гороскоп на 26 июня

25 июня 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня чувства могут быть немного затуманены, а обстановка — нестабильна.

Будьте осторожны со словами, не торопитесь с инициативой — любовный гороскоп на 26 июня
Фото: pinterest

Не зацикливайтесь на негативе, но и не торопитесь с инициативой. Будьте осторожны со словами — даже верный посыл может быть неудачно сформулирован. Лучше отложить романтические порывы до вечера. Доверительный разговор и умение слушать сегодня важнее красноречия. Не ждите лёгкой романтики — беседа может свернуть на бытовые темы. Позвольте себе погрузиться в чувства и мысли, но не создавайте иллюзий о неизменности ситуации.

Овен

Овнов вплоть до вечера может сопровождать доля психологической инертности в делах сердечных, дополненная зависимостью от чувственных факторов. Возможна склонность зацикливаться на переживаниях с негативным оттенком. К ночи многие Овны превратятся в идеалистов-романтиков и начнут верить в лучшее.

Телец

В этот день Тельцам не стоит забывать о переходном характере обстановки, который неизбежно повлияет на ход их романа в самое ближайшее время. И собственная манера поведения, и действия партнера вскоре могут измениться, а сказанные слова в контексте новых обстоятельств получат немного иной смысл.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут не дождаться знаков от объекта симпатий или нужных условий для своей романтической инициативы, но звезды советуют им не унывать: этот приятный момент все ближе. Поскольку он может быть неожиданным или не совсем обычным, не стоит заранее разрабатывать хитроумный сценарий.

Рак

Сегодня Ракам не стоит быть слишком уверенными в своих словах, которые они с жаром адресуют любимому человеку. Основной посыл речи будет верным, но позже есть риск пожалеть о неудачной формулировке или чрезмерной откровенности. Не стоит торопиться с обещаниями, если заявление касается будущего.

Лев

Сегодня не в интересах Львов проявлять романтическую инициативу, демонстрировать свои чувства и слишком откровенно подчеркивать свою привлекательность. Нетерпеливым Львам, желающим предпринять хотя бы небольшой символический первый шаг в этом направлении, звезды советуют делать это на исходе дня.

Дева

Сегодня у Дев будет некий психологический или моральный перевес в личном общении, благодаря которому они смогут управлять ходом событий – например, просить у любимого человека отсрочки для ответа на его сложный вопрос. Им стоит помнить, что в конце дня это преимущество может быть ими утрачено.

Весы

В этот день Весы могут получить от личного общения много эмоций и пищи для размышлений, но вряд ли получат заряд романтики, праздника и освежающей новизны. Возможно, партнер будет занят или окажется не в духе. Не стоит планировать на сегодня совместные развлечения с долей импровизации и креатива.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит пренебрегать возможностью связаться с любимым человеком, если он находится далеко, и шансом поговорить с ним, если отношения на грани ссоры. День не обещает расстановки всех акцентов, но помогает убедиться в силе доверительного разговора и важности общего мировоззрения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы больше нуждаются в доверительном приватном общении, чем в зажигательных романтических приключениях. Прошлое с его волнениями и кризисами все еще может занимать их больше, чем поиск новых впечатлений. Интимная беседа будет уместнее игривого флирта. Но к ночи настрой может измениться.

Козерог

В этот день Козерогам стоит откликнуться на предложение партнера поговорить, а в ходе разговора стоит внимательно его выслушать. Эмоциональный резонанс будет условием взаимопонимания и дальнейшего продолжения беседы, если потребуется. Умение слушать и сопереживать может стать важнее красноречия.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что обстоятельства этого дня не очень подходят для легкого приятного общения и красивых мероприятий с креативной романтичной искрой. Не исключено, что разговор с пассией свернет на какие-то насущные бытовые или служебные темы, или получит тяжеловатый психологический оттенок.

Рыбы

В этот день чувства и мысли Рыб неразделимы. Они склонны думать о своих переживаниях, эмоционально реагировать на сообщения, искать задушевного общения с партнером или читать старые дневники с личными записями. Возможно, это будет создавать у них иллюзию неизменности ситуации и возврата прошлого.

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