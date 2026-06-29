Кому стоит полагаться на свои силы и заниматься раскруткой бизнеса — финансовый гороскоп на 30 июня

Будьте активны в делах, ищите работу, если безработны. Занимайтесь творчеством, фрилансом и раскруткой бизнеса. Уделите внимание семье и обустройству помещений — это принесёт допдоходы. Активизируйте контакты и работу с информацией для планирования. Действуйте традиционно для роста доходов. Полагайтесь на свои силы в рекламе и поездках. В тишине и уединении ищите озарение и подработку. Используйте друзей и коллектив для успеха. Согласуйте действия с руководством для карьерного роста. Ищите перспективы для бизнеса через рекламу и маркетинг.

Овен

У Овнов может успешно складываться день для работы в сфере услуг и развития делового партнерского сотрудничества. Благоприятные влияния звезд усиливаются во второй половине дня, поэтому наиболее важные вопросы лучше запланировать на это время. Наибольший успех ждет тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью. Усиливается приток заказов, ускоряется товарно-денежный оборот.

Телец

Отличный день может складываться для деловой активности Тельцов. Вы с хорошим настроением можете браться за дела, и у вас все прекрасно получается. Ближе к концу рабочего дня у вас откроется второе дыхание, и вы не будете чувствовать усталости. Это особенно важно для тех, кто связан с физическим трудом. Безработные могут отправляться на поиски работы и звезды сулят вам успех в этом.

Близнецы

Близнецы сегодня могут добиться впечатляющих результатов, если ваша работа связана с творчеством. Оптимистичный настрой и уверенность в своих силах помогут вам преодолеть любые препятствия и продвинуться вперед в делах. Хорошо проявят себя те, кто имеет свободный график и самостоятельно решает, когда и что следует делать. Если вы имеете свой бизнес, то рекомендуется заниматься его раскруткой.

Рак

Ракам звезды советуют уделить внимание отношениям в семье и с близкими родственниками. Нормализация отношений тут положительно отразится на вашей работе. Хорошо заниматься обустройством помещений, улучшением условий труда на рабочем месте. Работники пансионатов, гостиниц, профилакториев, ресторанов, санаториев смогут получить дополнительные доходы помимо основной зарплаты.

Лев

Львам звезды советуют активизировать деловые контакты и работу с информацией. Вы можете легко находить взаимопонимание с самыми разными людьми. Сейчас весьма удачный момент для налаживания деловых связей и предварительных договоренностей в сфере торговли, образования, транспорта. Хорошее время для планирования и отладки инфраструктуры для деятельности вашей фирмы.

Дева

В течение всего дня Девы могут чувствовать усиление положительного влияния звезд. Индикатором успешной деятельности станет рост доходов практически в любой сфере. Рекомендуется не менять направление и действовать в традиционном стиле, методично добиваясь поставленных целей. Успех придет к тем, кто умеет ждать своего часа и проявлять последовательность в действиях. Безработные могут найти хорошую работу.

Весы

Весам звезды советуют в любом деле полагаться, прежде всего, на свои силы. Наиболее продуктивным направлением являются действия по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций, публикация объявлений в средствах массовой информации, участие в выставках. Многие ключевые вопросы удастся урегулировать благодаря дальней поездке. Для вас сегодня может быть характерен энергичный стиль работы.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут быть склонны к тишине и уединению. С точки зрения финансов, такой подход может быть во многом оправдан, поскольку так вам будет проще сконцентрироваться на делах, а главное, вас может посетить важное озарение или ценная идея. Чем меньше вас будут отвлекать, тем более значимых результатов вы сегодня сумеете достигнуть. Кроме того, Вы сможете увеличить свои доходы за счет дополнительной подработки: на полставки, по совместительству или от частных заказов.

Стрелец

Если у Стрельцов много друзей и единомышленников, то этот день может сложиться весьма успешно. Постарайтесь проявить максимальную активность в коллективной деятельности. Вы очень хорошо можете чувствовать общественные настроения и сможете повести за собой многих. Можете прекрасно проявить себя в работе на общественных началах при организации клубов по интересам, творческих фестивалей и конкурсов.

Козерог

У Козерогов прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице и согласованных действий с руководством. Вы можете сочетать в себе такие качества, как трудолюбие и целеустремленность, что положительно отразится на результатах. Безработные имеют хорошие шансы найти интересную работу и подписать трудовой договор. Бизнесмены могут рассчитывать на надежность и исполнительность подчиненных.

Водолей

Звезды советуют Водолеям посмотреть шире на свой бизнес и поискать перспективы для его развития. Рекомендуется вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Имеющие отношение к менеджменту, маркетингу, юриспруденции и высшему образованию запомнят этот день как один из наиболее успешных. Удачно могут пойти поиски выгодных логистических маршрутов.

Рыбы

Риск в разумных пределах будет вполне оправдан для Рыб, занимающихся финансовыми операциями. У вас сейчас удачное время для получения доходов от использования ресурса недвижимой собственности: от аренды магазинов, складов, гаражей, офисов. Также можно запланировать оформление ипотечного кредита, договора на страхование имущества, приобретение и монтаж системы безопасности, видеонаблюдения и сигнализации.

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