Как отличить искренний сюрприз от скрытой манипуляции — любовный гороскоп на 3 июля

Будьте готовы к неожиданностям, но не затягивайте встречи допоздна. Неловкие моменты не должны оставаться без внимания — они могут стать проблемами в будущем. Если любовь рождает необычные идеи, проверяйте сюрпризы на «второе дно».

Овен

Сегодня у Овнов есть шанс приятно провести время в обществе объекта своих романтических симпатий. Отдельные неожиданности, которыми может сопровождаться встреча, не нарушат их планов и вселят в них надежду. Но им стоит иметь в виду вероятность сюрприза, если они захотят продолжить общение завтра.

Телец

Сегодня любые неловкие двойственные моменты в делах сердечных разрешаются для Тельцов мягко (или, по крайней мере, не доставляют им особых проблем, а иногда даже кажутся им забавными). Но звезды не советуют оставлять такие ситуации без внимания, так как в них есть поле для проблем на будущее.

Близнецы

В этот день Близнецам не стоит отказываться от романтического свидания: несмотря на возможные недочеты, оно обещает стать приятным (особенно, если не окажется затянуто допоздна). Упустив благоприятную возможность сегодня, на следующий день можно столкнуться с приключением или нервирующим сюрпризом.

Рак

Сегодня любовь способна породить у Раков неожиданные эмоции и необычные идеи. Например, их может посетить внезапное желание изменить место встречи или сделать пассии нестандартный подарок с особым подтекстом. Получив романтичный сюрприз или знак внимания, многие Раки заподозрят в нем «второе дно».

Лев

Сегодня личная привлекательность Львов делает их притягательными как для подходящих партнеров, так и для тех, кто не прочь воспользоваться их жаждой любви или щедростью. Львы, рожденные в июле, рискуют пасть жертвой своего идеализма, возрастающей самоуверенности или авантюризма, поэтому важно не спешить с любыми решениями.

Дева

Этот день не сулит влюбленным Девам непоправимых проблем и роковых ошибок, но и не дает им возможности закрыть интересующий сюжет. Непредсказуемая обстановка или хаос в собственных мыслях будут лишать их уверенности в своих чувствах, намерениях партнера или благосклонности любовной фортуны.

Весы

В ситуациях этого дня у Весов есть поле для их собственной любовной импровизации, но иногда судьба будет принудительно помещать их в непривычные обстоятельства и заставлять смотреть на знакомые ситуации в личной жизни под новым неожиданным углом. Нежелательно планировать свидание на поздний час.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить, что сегодня приятные моменты в личных отношениях способны маскировать дисгармонию, перекос или потенциальную проблему. Например, появится соблазн сознательно игнорировать недостатки характера, а также детали, свидетельствующие о неискренности или слишком сильной психологической зависимости.

Стрелец

Сегодня любой поворот романтической истории дарит Стрельцам положительные эмоции, оставляет надежду или указывает верный путь – но к вечеру эти благоприятные тенденции могут исчезнуть или ослабеть. Не стоит отправляться на спонтанное свидание в позднее время или планировать встречу на завтра.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов могут ждать отдельные приятные открытия, но события не сулят им ясности общей картины. Многие представители знака будут не вполне уверены в истинном значении слов (или молчания) своего партнера, в его подлинной реакции на полученный подарок или сделанное предложение.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня в их интересах найти баланс между своими желаниями и желаниями партнера. Произвести впечатление будет проще уравновешенностью, чувством меры и знанием чужих вкусов. В зависимости от ситуации, будет важно красиво ухаживать или красиво принять знак внимания.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня в делах сердечных многое диктует обстановка (особенно, если интерес только зарождается или старые отношения радикально меняются). Возможно, придется учесть веяния моды, мнения друзей или общую психологическую атмосферу, в которой протекает общение с пассией.

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