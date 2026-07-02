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Кому стоит искать поддержку в дружеских связях — финансовый гороскоп на 3 июля

2 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Не делайте крупных покупок и капиталовложений. Попридержите амбиции и избегайте договоров.

Кому стоит искать поддержку в дружеских связях — финансовый гороскоп на 3 июля
Фото: shutterstock

Отложите юридические вопросы. Не берите в долг и не делайте переводов за границу. Готовьтесь к бюрократии и конкуренции. Не тратьте время на пустые разговоры. Сохраняйте ресурсы, избегайте кредитов. Решайте имущественные споры.

Овен

Неблагоприятно может сложиться этот день для Овнов, работающих в кредитно-финансовом секторе экономики. Вы можете прилагать большие усилия для увеличения своих доходов, однако результаты могут оказаться более чем скромные. Старайтесь сдерживать расходные статьи бюджета, особенно если идет речь о крупных покупках. Любые капиталовложения сейчас могут не оправдать ожиданий.

Телец

Тельцам, которые ориентированы на карьерный рост, звезды советуют сегодня попридержать свои амбиции. Ваши инициативы в работе могут не найти одобрения у начальства, которое склонно будет расценивать их как самоуправство. При работе в сфере услуг возможны жалобы на вас со стороны заказчиков. Воздержитесь от подписания договоров. Ищите поддержку в дружеских связях.

Близнецы

У Близнецов сегодня неблагоприятное время для урегулирования юридических вопросов. Нежелательно подавать исковые заявления и консультироваться с юристами. Возможны проверки и ревизии со стороны фискальных служб. При возникновении сложностей в коллективе или при выполнении своих текущих обязанностей, можете рассчитывать на поддержку со стороны руководства.

Рак

Ракам сегодня не рекомендуется делать финансовые заимствования и делать денежные переводы за границу, поскольку велик риск ошибок. Не следует брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Воздержитесь от поспешных финансовых решений, особенно если они связаны с перепродажей товаров. Будьте готовы к тому, что многие дела пойдут не по плану и вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в работу.

Лев

У Львов, имеющих свой бизнес, много хлопот вызовет деловое партнерство и бюрократические проволочки в государственных инстанциях. В этом смысле звезды не советуют вам подписывать документы о сотрудничестве и заниматься регистрацией фирм. Многие из вас почувствуют усиление конкурентной борьбы, связанное с оттоком клиентов и уменьшением количества заказов.

Дева

У Дев в этот день может быть много суеты и хлопот, которые, однако, не принесут желаемого результата. Проблему составляет распределение рабочего времени для его эффективного использования. Звезды советуют вам не тратить время на разговоры с коллегами и знакомыми, если они не относятся непосредственно к работе. Из-за этого может осложниться работа над текущими вопросами и вы можете отстать от графика.

Весы

Основная задача Весов сегодня сводится к тому, чтобы сохранить те материальные и финансовые ресурсы, которые находятся в вашем распоряжении. Это неблагоприятное время для принятия финансовых решений о расходах. Постарайтесь освободить себя от ответственности за чужие деньги, не оформляйте кредиты и не берите деньги взаймы – вернуть их будет крайне сложно. Сократите личные расходы.

Скорпион

Скорпионам, имеющим нерешенные имущественные споры относительно недвижимой собственности, возможно, придется сегодня столкнуться с еще большими осложнениями. Те, кто занят в семейном бизнесе, могут не найти взаимопонимания с родственниками и членами семьи, что негативно отразится на результатах работы. Непростое время для выполнения ремонтно-строительных работ и благоустройства рабочего места.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может вырасти объем поступающей информации. Вам трудно будет разобраться с новостями и делать правильные выводы. Тем более что сведения часто будут носить противоречивый характер. Звезды советуют крайне осторожно вступать в контакты с новыми людьми и не спешить доверять обещаниям тех, кого вы плохо знаете. В противном случае вы рискуете допустить ошибку или стать жертвой обмана.

Козерог

Финансовые возможности Козерогов отнюдь не безграничны, что особенно отчетливо станет понятно сегодня. Многие из вас столкнутся с незапланированными финансовыми расходами и острой нехваткой оборотных средств. Ваше имущество может понести ущерб и придется изыскивать дополнительные финансовые ресурсы. Звезды поощряют вас к информационному обмену, поездкам, встречам.

Водолей

Чем меньше Водолеи проявят инициативы в делах, тем благополучнее пройдет этот день. В этом смысле труднее всего придется тем, кто привык действовать самостоятельно и брать ответственность на себя. Ваши самостоятельные поступки могут встретить тотальное сопротивление, как со стороны начальства, так и со стороны внешних обстоятельств. Вместе с тем это неплохое время для изобретателей.

Рыбы

В зону риска сегодня попадают Рыбы, чья деятельность имеет отношение к поездкам, оптовой и розничной торговле, оформлению юридических и деловых документов, консультациям, издательствам и дизайну. Деловые контакты могут быть затруднены. Основной причиной неудач могут стать ложные сведения, поступившие из непроверенных источников, поэтому не спешите доверять слухам. В любом деле полагайтесь только на собственные силы.

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