Почему стоит пересмотреть расходы и проверять качество товаров — финансовый гороскоп на 4 июля

Неблагоприятно начинать новые проекты, отправляться в дальние командировки или доверять сомнительной информации. В финансовой сфере велика вероятность неоправданных трат и дефицита оборотных средств — рекомендуется пересмотреть бюджет и избегать спекуляций, долгов и крупных заимствований.

Овнам, имеющим свой бизнес, сегодня придется бороться за место под солнцем в условиях острой конкурентной борьбы. Ваши попытки зарегистрировать фирмы и предприятия могут столкнуться с бюрократическими проволочками в государственных инстанциях. Не исключен конфликт с арендодателем и расторжение арендного договора. Звезды советуют воздержаться от старта новых проектов.

Тельцам звезды не советуют отправляться в служебные командировки за границу. Деловые связи подвержены напряжениям и есть риск их дальнейшего ухудшения. В течение дня может поступить большой объем информации, которую вам трудно должным образом проанализировать и рассортировать. Рекомендуется трезво оценивать собственные силы и не давать обещания, которых не сможете сдержать.

Звезды советуют Близнецам обратить повышенное внимание на то, как вы расходуете деньги. Возможно, именно в этом будет ответ на вопрос, почему вам не хватает денег, и вы ощущаете дефицит оборотных средств. Постарайтесь свести к необходимому минимуму все статьи расходов – потраченные деньги не принесут ожидаемой отдачи. При необходимых покупках обязательно тщательно проверьте качество товара.

У Раков сегодня усиливается способность генерировать интересные идеи. Вместе с тем вы поймете, что реализовать свои идеи вам будет сложно в одиночку. Потребуется договариваться о сотрудничестве с деловыми партнерами. И вот тут у вас могут начаться проблемы. Вам будет трудно убедить партнеров действовать согласно вашему плану. Постарайтесь понять мотивы поведения партнера, и не спешите делать выводы.

Львы сегодня могут столкнуться с препятствиями в делах. Вы можете почувствовать, что вашу активность кто-то или что-то пытается ограничить. Отношения с коллегами существенно затруднены – могут быть интриги, недоразумения, неправильно понятые намерения и в целом запутанная обстановка. Особенно это касается распределения обязанностей между коллегами.

Девам следует приготовиться к тому, что ваши планы сегодня останутся неисполненными. Причин этому может быть несколько. Во-первых, могут резко поменяться внешние обстоятельства, и вам придется срочно переключать внимание на вновь возникшие проблемы. Звезды советуют максимально устраниться от коллективной деятельности – на слаженную и результативную работу в составе группы рассчитывать не приходится.

Для Весов, занимающих руководящие должности, сегодня весьма актуальной может стать тема карьерного продвижения. Вы можете почувствовать в себе усиление амбиций и желание подняться выше по карьерной лестнице. Однако при этом можете проявлять излишнюю суетливость и торопливость. Звезды же советуют вам сдерживать свои появления и осторожно взвешивать каждый свой шаг.

В течение всего дня Скорпионам могут приходить дурные известия. Это может негативно отразиться на вашей способности анализировать информацию и принимать на ее основе взвешенные решения. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Трудно придется тем, кто походит курсу обучения, сдает экзамены или защищает диссертацию. Звезды не советуют отправляться в командировки и спешить с договорами, нацеленными на зарубежные рынки.

Стрельцы могут понести сегодня убытки, если не проявят должной осторожности в расходовании средств. Бизнесменам не рекомендуется вкладывать деньги в спекулятивные сделки. Держитесь подальше от любых финансовых вложений, связанных с риском. У бизнесменов может произойти кассовый разрыв в бюджете. Нежелательно давать деньги взаймы, равно как и самим брать взаймы.

Тема делового партнерства может обостриться сегодня для Козерогов. Возможно, вы будете склонны занимать непримиримую позицию, а ваш партнер проявит непоследовательность в поведении. При таком раскладе сотрудничать эффективно не получится. Поэтому звезды советуют вам отложить обсуждение принципиальных вопросов с партнером. Нелегкий день у тех, кто работает в сфере услуг.

Водолеям звезды советуют снизить планку критичности по отношению к тем людям, которые работают рядом с вами. Возможно, кем-то из них будет допущена ошибка. Не торопитесь делать критическое замечание в адрес коллеги. Вы тоже не застрахованы сегодня от ошибок и просчетов. Возможны технические сбои, поломка инструментов, особенно в производстве и при проведении ремонтных работ.

Творческий потенциал Рыб сегодня может вырасти. Это хорошо для тех, кто в профессии связан с искусством или сценической деятельностью. Однако при этом звезды хотят вас предостеречь от того, чтобы распылять свои силы сразу на множество дел. Помните, что вам не удастся эффективно заниматься в параллельном режиме более чем 2-3 делами. Сосредоточьтесь на одном главном направлении.

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