Почему ограничения сегодня могут стать поддержкой в будущем — любовный гороскоп на 7 июля

Для реализации задуманного может не хватить времени, места или средств, а также помешать собственные вредные привычки или психологические барьеры. Чем ярче были ожидания, тем выше может быть степень разочарования. Исполнению желаний мешают внешние ограничения или скрытые психологические причины. Настоящий успех сулят продуманные и дальновидные действия — отдача может прийти не сразу, но результат порадует.

Сегодня звезды не готовы обещать влюбленным Овнам полного исполнения желаний. В чем-то их планы и ожидания разойдутся с действительностью. Для реализации задуманного им может не хватить времени, места или средств, а некоторым Овнам помешают собственные вредные привычки или психологические барьеры.

События этого дня могут разочаровать влюбленных Тельцов. Чем ярче были их ожидания и заманчивее казались планы, тем выше будет степень их разочарования. Исполнению желаний может помешать комплекс неучтенных внешних ограничений или чисто психологическая скрытая причина, сила которой недооценивалась.

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня настоящий успех в делах сердечных сулят продуманные и дальновидные действия. Возможно, отдача от них почувствуется не сразу, а через время, зато результат порадует. Попытка обойти существующие барьеры и ускорить развитие событий может дать обратный эффект.

Сегодня Ракам нелегко быть раскрепощенными и позитивными, свободно выражать свои мысли и чувства. Непринужденному гармоничному поведению может мешать масса причин, от нехватки времени и необходимости соблюдать профессиональную этику до неуверенности в своей привлекательности и плохого самочувствия.

Ограничивающие ситуации этого дня могут быть для влюбленных Львов источником раздражения и отчаяния сейчас, но станут для них поддержкой в будущем, помогая им заложить правильный сценарий на основе своих романтических идеалов. Им стоит почаще напоминать себе об этом в минуты сомнений или нетерпения.

Сегодня влюбленным Девам не стоит воспринимать как однозначный негатив возникшие на их пути помехи и стоп-сигналы, в том числе, признаки холодности и дистанции. Возможно, это не фатальный провал и не упущенное счастье, а спасение и предупреждение, которое поможет сэкономить много сил в дальнейшем.

В этот день Весам могут импонировать определенные качества партнера, например, верность идеалам или серьезность. Но найдутся и черты, которые вызовут недовольство. Возможно, он будет не в духе, предпочтет держать физическую дистанцию или в какой-то момент продемонстрирует эмоциональную холодность.

В этот день Скорпионам могут не нравиться вынужденные ограничения, ставящие блоки их чувствам и мешающие свободному общению с пассией. Но в некоторых случаях формальности и правила окажутся для них полезными – например, помогут им не опережать события и не переходить красную черту в начале романа.

События этого дня напоминают Стрельцам, что прочному любовному счастью требуется фундамент. Чтобы создать основу для нового сценария отношений, надо попрощаться со старым. Возможно, все еще ждет развязки болезненный сюжет, не доведен до конца важный разговор, сохраняются какие-то обиды или иллюзии.

Сегодня Козерогам важно сохранить в общении с партнером оптимальную дистанцию, позволяющую им не казаться чересчур навязчивыми, сохранить в отношениях собственную автономность и в то же время не оттолкнуть близкого человека своей холодностью. Для встречи на первом этапе романа это не лучший момент.

В этот день окружающая Водолеев обстановка не всегда лояльна к их любовным планам. Возможны заминки со связью, внешние ограничения и другие проблемы, лишающие задуманную встречу ореола романтики, легкости и праздника. Не исключено, что свидание придется перенести или сократить его программу.

Ситуации этого дня способны стать для чувствительных Рыб «холодным душем». Не исключено, что им придется отказаться от части прежних идеалов и ожиданий, а также от некоторых конкретных сиюминутных планов – например, от покупки подарка, бурного проявления эмоций или продолжения важного разговора.

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