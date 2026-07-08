Как консультации с друзьями помогут найти неожиданные решения — финансовый гороскоп на 9 июля

Успешно пойдут дела, связанные с деловыми контактами, поездками и обработкой информации — в торговле может ускориться оборот. Устойчивый рост доходов возможен через сделки с недвижимостью, аренду, строительство, сельское хозяйство и дизайн интерьера. Важно не упускать контроль над ситуацией и проявлять разумную осторожность при знакомстве с новыми людьми.

Для Овнов этот день может быть связан с осложнениями в сфере недвижимости. Владельцы объектов недвижимой собственности могут столкнуться с нештатными ситуациями и поломками в системе жилищно-коммунального хозяйства. Однако у вас будет прекрасный шанс быстро и эффективно все исправить. Более того, замена каких-то старых узлов и механизмов, обезопасит вас в дальнейшем.

У Тельцов в целом успешно пойдут дела, связанные с деловыми контактами, поездками и обработкой информации. В торговле может ускориться товарно-денежный оборот. Особенно успешно вы можете сделать оптовые закупки товара на складе с целью его реализации в розничной торговой сети. Консультанты сетевого маркетинга найдут постоянных клиентов и подписчиков.

Близнецы могут рассчитывать на устойчивый рост доходов. Наиболее прибыльными на сегодня видами деятельности станут сделки с недвижимостью, подписание договоров аренды, купля-продажа строительных и отделочных материалов, дизайн интерьера, строительство и сельское хозяйство. Неплохих результатов добьются работающие удаленно надомники и те, кто работает в семейном бизнесе.

Звезды советуют Ракам в любом деле стараться не упускать контроля над ситуацией и проявлять разумную осторожность при знакомстве с новыми людьми. Это хорошее время для обмена мнениями и достижения серьезных соглашений о сотрудничестве. Обращайте внимание на людей старше и опытнее, чем вы сами, если они появятся в поле вашего зрения – с ними может быть выгодное сотрудничество.

Львам звезды рекомендуют спокойно заниматься своими делами, причем желательно в уединении, чтобы вас лишний раз никто не отвлекал. Возможно, вам будет предложена дополнительная подработка во внеурочное время. Например, начальство может предложить выйти на подмену заболевшего коллеги. Бизнесменам, плотно завязанным на деловое партнерство, следует быть готовыми к тому, что кто-то может нарушить договорные обязательства.

Лучшее, чем могли бы заняться сегодня Девы – это составление бизнес-плана на длительный срок. У вас может значительно усилиться дар предвидения и стратегическое мышление, что сделает процесс планирования очень качественным. Также это благоприятное время для работы в составе группы единомышленников, участия в коллективных проектах, проведения собраний акционерных обществ.

Хороший день для Весов, занимающих руководящие должности, особенно если накопились задачи, требующие немедленного решения. Звезды советуют на это время сконцентрироваться на важном, побыть в уединении и не давать поспешных обещаний. В течение дня вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете принять взвешенные управленческие решения. Берегите деловую репутацию.

Удача ожидает Скорпионов, работающих в общественных организациях. Для вас не составит труда найти спонсоров для финансирования дальних поездок и посещения международных выставок-продаж. Рекомендовано активное участие в коллективных проектах, составление долгосрочных планов. Консультации с друзьями помогут найти неожиданные решения затруднительных ситуаций.

Прекрасный день для Стрельцов, работающих в государственных структурах и заинтересованных в карьерном росте. Ваша профессиональная судьба может претерпеть положительные изменения, которые на первый взгляд вы не склонны будете оценивать со знаком «плюс». Могут происходить кадровые перестановки. Вскоре вы поймете, что перемены помогут закрепить положительные тенденции.

Успешно может сложиться этот день для Козерогов, находящихся в переговорном процессе. Вы можете прийти к такому соглашению с деловым партнером, которое будет выгодно на длительный период. Можно приходить к компромиссам в многостороннем обсуждении актуальных вопросов. Консультация с юристом по интересующим вас вопросам поможет внести ясность в ситуацию.

Хорошее время для Водолеев, занимающихся ремесленничеством. Успешно идет освоение технических приспособлений, станков и специальных инструментов. Изобретатели, рационализаторы и инженеры в состоянии будут придумать новые технические решения и повысить тем самым производительность труда. Наибольшую отдачу получат работники сервисных центров и ремонтных мастерских.

Отличный день для Рыб творческих профессий. Рекомендуется в любом деле вести себя предельно открыто. Это привлечет к вам новых клиентов, заказчиков, покупателей. Это хорошее время для преподавателей школ и учебных курсов, устроения и проведения всевозможных творческих состязаний и конкурсов. Хорошее время для экспериментов с целью усовершенствования методов работы.

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