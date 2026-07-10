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Почему публичная и открытая деятельность сегодня наиболее выгодна — финансовый гороскоп на 11 июля

10 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня звёзды советуют браться за дела с самого утра — руководящие работники и менеджеры смогут успешно поработать с поступающей информацией и определиться с управленческими решениями.

Почему публичная и открытая деятельность сегодня наиболее выгодна — финансовый гороскоп на 11 июля
Фото: pinterest

Подчинённые почувствуют поддержку начальства и влиятельного покровителя. В первой половине дня стоит активизировать поиски более масштабных и перспективных направлений в развитии бизнеса — полезно знакомиться с опытом коллег из других регионов и обсуждать общие вопросы.

Овен

Звезды советуют Овнам браться за дела с утра пораньше. Руководящие работники и менеджеры смогут успешно поработать с поступающей информацией и определиться с теми или иными управленческими решениями. Подчиненные почувствуют поддержку со стороны начальства, а также некоего влиятельного покровителя. В конце дня работники ресторанов, гостиниц столкнутся с трудностями.

Телец

В первой половине дня звезды советуют Тельцам активизировать поиски более масштабных и перспективных направлений в развитии бизнеса. Рекомендуется знакомиться с опытом работы ваших коллег из других регионов, обсуждать общие для вас вопросы и пути их решения в каждом конкретном случае. Посещение международной выставки по вашей специфике будет весьма полезно.

Близнецы

Близнецам, занимающим руководящие должности, в первой половине дня рекомендуется проводить реформы в системе управления и структуре фирмы. Быстрые и решительные действия в этом направлении пройдут безболезненно для коллектива. У бизнесменов наметятся выгодные договоренности, типа получения госзаказа. В конце дня воздержитесь от покупок.

Рак

Публичная и открытая деятельность Раков в первой половине дня – это наиболее выгодный для вас стиль поведения. Будут преуспевать преподаватели вузов, юристы, судьи, политики и официальные представители государственных учреждений. В это время хорошо вести переговоры с иностранцами и подписывать договоры о сотрудничестве. Во второй половине дня возможны осложнения в делах.

Лев

У Львов прекрасный день для ремесленничества, обучения практическим навыкам работы с инструментами и техническими приспособлениями. Прежде всего, это касается практикантов и стажеров. Возрастает ваше внимание к деталям и к качеству выполняемой работы. Энергии будет достаточно, чтобы справиться с большими нагрузками. Утреннее время наиболее продуктивное.

Дева

Девы добьются успеха в делах в первой половине дня, поэтому звезды советуют не терять время на утреннюю раскачку и пораньше начинать выполнять задуманное. Наибольших результатов добьются работники сферы услуг, продавцы модных бутиков, консультанты сетевого маркетинга. Благодаря внимательности и чуткости к окружающим вас людям, количество заказчиков и покупателей вырастет.

Весы

Весам звезды советуют начинать день с наведения порядка на своем рабочем месте. Хорошо проводить генеральную уборку, ремонтные, строительные и отделочные работы в помещениях, монтаж торгового и технического оборудования. Растет взаимопонимание с коллегами, что также способствует эффективности вашей работы. В конце дня могут начаться осложнения в работе.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут почувствовать ускорение темпов информационного обмена. Ваши интеллектуальные возможности также возрастут. И вы за тот же период времени сможете обрабатывать гораздо большие объемы информации. В результате, качество принимаемых вами решений заметно вырастет. Это, прежде всего, положительно скажется на работниках торгового сектора и консультантах.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам, имеющим в своем распоряжении ресурс недвижимой собственности, наращивать усилия по поиску дополнительных резервов от ее использования в интересах бизнеса. Прежде всего, речь идет о вариантах сдачи помещений в аренду. Также это хорошее время для технического переоборудования производственных и торговых площадей. Можно начинать строительство.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на успех в делах только опираясь на собственные силы. Это прекрасный день для тех, кто привык всегда и во всем действовать самостоятельно и не боится брать ответственность на себя в любой ситуации. Наиболее перспективное направление деятельности – работа с информацией и наведение деловых связей. Хорошо проводить встречи или поездки.

Водолей

У Водолеев хороший день для увеличения доходов за счет дополнительных источников, помимо основной работы. Сюда относится работа в сверхурочное время (вас могут попросить подменить кого-то из коллег), работа на полставки или по совместительству. Если вы хотите найти себе новый источник дохода, то можно публиковать объявление с предложением выполнить частный заказ.

Рыбы

Рыбам в этот день звезды советуют не ограничиваться только личными инициативами (хотя это будет позитивным направлением деятельности). Хорошо выйти на контакт с группой единомышленников и обсудить с ними наиболее актуальные вопросы по сотрудничеству. Хорошо пойдут любые коллективные творческие проекты. Не пренебрегайте ресурсами Интернета для получения информации.

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