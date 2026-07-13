ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как работа, связанная с поездками, может принести удачу — финансовый гороскоп на 14 июля

13 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня день может сложиться неоднозначно — неблагоприятно для тех, кто вовлечён в коллективную деятельность, стоит воздержаться от участия в собраниях и профсоюзных комитетах.

Как работа, связанная с поездками, может принести удачу — финансовый гороскоп на 14 июля
Фото: shutterstock

Планы, составленные сегодня, могут оказаться нереальными. Однако если работа связана с частыми перемещениями и поездками, день обещает быть удачным. Можно рассчитывать на получение выплат с основной работы и дополнительные доходы — особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, санаториях. При принятии финансовых решений не пренебрегайте подсказками интуиции. Возможна поддержка со стороны друзей и единомышленников — хорошо обсуждать планы на будущее.

Овен

Для Овнов этот день может сложиться неоднозначно. Неблагоприятно пойдут дела у тех, кто вовлечен в коллективную деятельность. Рекомендуется воздержаться от участия в собраниях акционеров и профсоюзных комитетов. Планы, которые вы сегодня составите, могут оказаться нереальными. Если ваша работа связана с частыми перемещениями и поездками, то звезды обещают вам удачный день.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на получение выплат с основной работы и на дополнительные доходы. Особенно это вероятно для тех, кто работает в гостиничном и ресторанном бизнесе, санаториях. При принятии решений по финансовым вопросам не пренебрегайте подсказками интуиции. Вместе с тем вы не застрахованы от осложнений в отношениях с начальством, чье мнение о вашей работе может ухудшиться.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников. Хорошо обсуждать планы на будущее. Работа в составе группы пойдет успешно при условии, что вы займете активную позицию и будете предлагать свои решения. Не отказывайте никому в помощи, если к вам за ней обратятся. Наступит момент, когда такая же помощь потребуется и вам самим.

Рак

У Раков благоприятное время для доверительного общения с начальством. Если у вас имеется влиятельный покровитель, то сегодня вы можете рассчитывать на его поддержку в карьерном продвижении. Руководящие работники могут получить ценную информацию, благодаря которой смогут принять взвешенные управленческие решения. Бизнесменам не рекомендовано оформлять кредит.

Лев

Исключительно удачный день для Львов, работающих в общественных организациях, на выборных должностях в профсоюзных комитетах, в акционерных обществах и инвестиционных фондах. Можете рассчитывать на оказание спонсорской помощи при организации коллективных поездок делегаций по обмену опытом. Вместе с тем рекомендовано воздерживаться от ведения юридических споров.

Дева

Успех или неудача в делах сегодня зависят от того, какой профессиональный статус имеют Девы. Если вы занимаете руководящие должности, то звезды могут вам благоприятствовать. Это прекрасное время для решительных действий по реформированию и обновлению структуры бизнеса. Хорошо пойдет сотрудничество с госучреждениями. Рядовые сотрудники могут столкнуться с поломкой инструментов.

Весы

У Весов прекрасное время для проведения рекламных акций: публикации объявления в средствах массовой информации, участия в выставках и презентациях. У работников туристических агентств, дизайнерских студий, издательских домов может быть много выгодных заказов. Звезды советуют вам воздерживаться от спекулятивного бизнеса и валютного обмена. Не торопитесь с экспериментами.

Скорпион

Этот день может сложиться вполне удачно для Скорпионов, работающих в реальном секторе экономики. Это замечательное время для совершенствования навыков работы с инструментами, станками и оборудованием. Изобретатели, рационализаторы и инженеры смогут предложить интересные технические решения, которые существенно повысят производительность труда.

Стрелец

Это удачное время для Стрельцов творческих профессий. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений (особенно в сценическом искусстве). У вас не будет недостатка в творческих замыслах, и вы их сумеете с блеском реализовать на практике. А вот для Стрельцов, занимающихся торгово-закупочной деятельностью, день может сложиться неблагоприятно.

Козерог

Козероги с большой любовью возьмутся сегодня за работу и добьются немалых успехов. Прежде всего, звезды советуют тщательно спланировать свое рабочее время и распределить его между делами по степени важности и приоритетности. Особенно хороших результатов вы сможете добиться в строительстве, коммунальном хозяйстве. Отношения с коллегами складываются конструктивно.

Водолей

У Водолеев сегодня удачное время для торгово-закупочной деятельности (особенно в торговле украшениями из золота, косметикой и парфюмерией). Успеха добьются те, кто в своей деятельности призван сделать людей красивее, радостнее и здоровее. Успешно поработают те, кто ориентирован на индустрию моды, отдыха, развлечений и шоу-бизнеса. Можно вкладывать деньги в рекламные акции.

Рыбы

У Рыб хороший день для финансовых вложений в недвижимость. Если вы готовите объект к продаже, то хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Это поможет точнее оценить стоимость и заодно провести предпродажную подготовку. Рекомендовано проводить строительные, ремонтные или отделочные работы, приобретать техническое оборудование.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиГороскоп на 14 июля 2026 годаЛюбовный гороскоп на 14 июля 2026 года для каждого знакаЧто говорили индийские мудрецы о будущем человечества
Гороскопы
Как смелость и непоколебимость помогут в этот день — гороскоп на 14 июля
Как смелость и непоколебимость помогут в этот день — гороскоп на 14 июля
Гороскопы
Почему сегодня стоит говорить то, что давно пытались скрыть — любовный гороскоп на 14 июля
Почему сегодня стоит говорить то, что давно пытались скрыть — любовный гороскоп на 14 июля
Политика конфиденциальностиУсловия использования