Какие риски несут финансовые вложения и работа с чужими деньгами — финансовый гороскоп на 15 июля

Прежде чем предпринимать что-то важное, стоит рассчитывать на поддержку и понимание близких. Неблагоприятно складываются дела в семейном бизнесе и у надомников, не забывайте о технике безопасности. День может быть напряжённым с точки зрения деловых контактов и работы с информацией — возможна дезинформация, намеченные встречи могут сорваться, а в поле зрения могут появляться люди с нечестными намерениями.

Сегодня звезды не советуют Овнам проявлять инициативу в делах, связанных с недвижимостью. Это тот самый день, когда ваша инициатива может оказаться наказуема. Во всяком случае, прежде чем что-то важное предпринимать, следует рассчитывать на поддержку и понимание близких людей. Неблагоприятно складываются дела в семейном бизнесе и у надомников. Не забывайте о технике безопасности.

У Тельцов может сложиться напряженный день с точки зрения деловых контактов и работы с информацией. Вам могут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными – вероятна прямая дезинформация. Намеченные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. В поле вашего зрения могут появляться люди с нечестными намерениями.

У Близнецов в этот день может возникнуть желание обновить свой бизнес и круг общения. Между тем, ваша устремленность ко всему новому и кажущемуся прогрессивным, может не оправдать ожиданий при соприкосновении с практикой жизни. Во всяком случае, звезды не советуют вам вкладывать личные деньги в новые проекты. Вместе с тем это вполне благоприятное время для дальних командировок.

Неудачно может сложиться этот день для Раков, настроенных на активную деятельность в карьере. Чем меньше инициативы будет от вас исходить, тем лучше будет для пользы делу. В связи с этим звезды советуют вам умерить свои амбиции, особенно в части тех вопросов, которые не входят напрямую в вашу компетенцию. Вместе с тем у работников банковского сектора могут вырасти доходы.

Львам сегодня будет сложно найти адекватное применение своим силам и талантам. Что бы вы ни делали, ваш труд может оставаться незамеченным и неоцененным должным образом. Будьте готовы к проверкам, контрольным закупкам со стороны представителей фискальных служб. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки.

Девам звезды советуют настроиться на то, что дела в этот день пойдут не так, как вы планировали. Это время может запомниться внезапным изменением внешних обстоятельств, когда от вас будет требоваться быстрота реакции. Возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Возрастает вероятность технической поломки. Усиление работоспособности позволит повысить результативность.

Непросто сложится этот день для Весов, занимающих руководящие должности. Препятствием на пути к цели для вас может стать партнер по бизнесу. Дело в том, что на данном этапе вы можете с ним по-разному понимать, какие именно дела считать более приоритетными. Кроме того, вас могут обмануть или подвести в самый ответственный момент. Могут быть нарушены договорные обязательства.

Непросто придется сегодня Скорпионам, работающим вдали от родного дома или в совместных предприятиях. Старайтесь тщательно выполнять все требования, предъявляемые к вам с точки зрения сроков и качества выполнения работы, а также не допускать нарушений трудовой дисциплины. В противном случае вам могут сделать замечание или наложить штрафные санкции.

У Стрельцов этот день может сложиться весьма напряженно. Прежде всего, это относится к тем, кто работает в сфере кредитно-денежных операций, занимается охранной деятельностью или страхованием имущества. Особенность этого дня в том, что любые финансовые вложения вряд ли окупятся и вернутся вам обратно. А работа с чужими деньгами сопряжена с риском убытков. Вечер хорош для контактов и поездок.

Звезды не рекомендуют сегодня Козерогам устанавливать деловые партнерские отношения и подписывать соответствующие документы с кем бы то ни было. Ваша задача сегодня – добиться исполнения уже достигнутых договоренностей. Также вам придется побеспокоиться о сохранности своего имущества. Это относится к тем, кто ведет строительные и ремонтные работы в помещениях.

Главной проблемой и заботой Водолеев сегодня могут стать напряженные отношения с коллегами в трудовом коллективе. Старайтесь не тратить напрасно время на разговоры, не имеющие отношения к текущей работе. В конце дня будет хорошее время для приобретения новых деловых связей и укрепления прежних связей. Ваша инициатива успешно проявляется в торговле, транспорте и консультациях.

Этот день станет весьма прибыльным для Рыб, связанных с морскими профессиями, санаторно-курортным, ресторанным и гостиничным бизнесом. Можете рассчитывать на получение доплаты от работодателя за проезд или обеды в рабочее время. В зону риска, связанного с возможными убытками, попадает торговля модной одеждой, спортивными принадлежностями, детскими игрушками.

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