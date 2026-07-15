Как проявление инициативы в карьере может привести к повышению — финансовый гороскоп на 16 июля

Можно заниматься обустройством помещений, установкой торгового оборудования, оборудованием цехов и мастерских.

Звезды советуют Овнам сосредоточиться на спокойной работе в обстановке тишины и уединения. Это хорошее время для надомного труда фрилансеров и фермерства. Успешно ведутся строительные, ремонтные и отделочные работы. Можно заниматься обустройством помещений, установкой торгового оборудования в магазинах и на рынках, а также оборудованием цехов и мастерских.

В этот день Тельцы проявят удивительную способность находить оригинальные решения из самых, казалось бы, неразрешимых ситуаций. Ваши интеллектуальные способности находятся на пике. Хорошо идет процесс обучения, вы будете способны легко усваивать те знания, которые прежде с трудом вам давались. Это замечательный день для установления новых контактов и укрепления прежних связей.

Близнецы, занятые умственным трудом, смогут сегодня проявить свои таланты и профессиональные способности самым наилучшим образом. Если у вас были разработаны идеи и проекты по улучшению эффективности вашей фирмы, то смело идите на контакт с руководством и вносите свои предложения. Ваши идеи будут положительно восприняты. Бизнесмены смогут договориться о госзаказе.

Раки в этот день могут почувствовать себя великими комбинаторами и предпринимателями. Объем исходящих от вас творческих идей просто зашкаливает, только успевайте их записывать или фиксировать в памяти. Это день, когда к вам могут прийти по-настоящему революционные прорывные решения. Наиболее продуктивным направлением являются меры по раскрутке бизнеса.

Хороший день для тех Львов, деятельность которых требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы и сосредоточения на деталях: криминалисты, следователи, часовщики, ученые-теоретики, программисты. Бизнесмены могут рассчитывать на получение налоговых вычетов за ранее выполненные покупки. Обязательно прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции.

Девам для достижения максимального эффекта от своей деятельности звезды советуют активнее включаться в коллективную работу. Только вместе с деловыми партнерами и единомышленниками вы добьетесь своей цели. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договора на длительный срок, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации, составлять бизнес-план.

У Весов благоприятное время для проявления инициатив, направленных на продвижение в карьере. Руководящие работники, находящиеся на государственной службе, могут получить повышение в должности. Наибольших успехов добьются те из вас, кто умеет действовать по плану и контролировать рабочее время. Рядовые сотрудники могут рассчитывать на понимание и поддержку со стороны начальства.

У Скорпионов сегодня удачное время для творчества и популяризации своего бизнеса. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций. Кроме того, следует смелее выходить на новые рынки – удачно проходит расширение географии бизнеса, открытие филиалов и дочерних предприятий.

Стрельцам звезды советуют заниматься укреплением безопасности своего бизнеса. Сейчас наиболее благоприятное время застраховать себя от возможных чрезвычайных происшествий в будущем. Прежде всего, рекомендуется прибегнуть к услугам страховых фирм и оформить с ними соответствующий договор. Это хорошее время для покупки и установки систем видеонаблюдения и сигнализации.

В поле зрения Козерогов сегодня могут попадать необычные оригинальные люди. Тем не менее, именно с ними у вас могут установиться взаимовыгодные партнерские отношения. Ускоряется движение документов по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Можно подготавливать и сдавать финансовые отчеты, закупать оптовые партии товара для последующей реализации в розницу.

Отличный день для Водолеев, настроенных на конструктивное сотрудничество с коллегами. Если вы сконцентрируете свои усилия на практической работе и в качестве эквивалента возьмете для оценки уровень своих доходов, то день пройдет удачно. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы добиваетесь хороших результатов в работе.

Рыбы почувствуют в себе возрастание духа предпринимательства, готовности идти на риск и добиваться успеха. Звезды готовы будут поддержать вас в смелых начинаниях – удача сопутствует вам. Особенно это относится к творческим работникам, а также тем, кто причастен к индустрии моды, развлечений и отдыха. Хорошо экспериментировать в поисках усовершенствования методов работы.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.