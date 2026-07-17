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Почему сегодня стоит творчески подходить к работе — финансовый гороскоп на 18 июля

17 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня можно отметить нарастание положительных тенденций в делах — складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от работы на полставки или по совместительству.

Почему сегодня стоит творчески подходить к работе — финансовый гороскоп на 18 июля
Фото: media.future-hub

Можно приобретать офисную технику, мебель, торговое и техническое оборудование, заниматься обустройством ремонтных мастерских, арендовать помещения.

Овен

Овны сегодня могут отметить нарастание положительных тенденций в делах. У вас складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от работы на полставки или по совместительству. Бизнесменам можно приобретать офисную технику и мебель, торговое и техническое оборудование, заниматься обустройством ремонтных мастерских. Хорошо арендовать помещения.

Телец

Творческий потенциал Тельцов существенно вырастет и это может открыть перед вами новые перспективные направления. Также вы будете способны находить оригинальные решения в самых сложных и запутанных вопросах. Это прекрасный день для обзаведения полезными знакомствами, коротких поездок, телефонных разговоров, учебы и проведения встреч с единомышленниками.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сдерживать свои амбиции и прислушиваться не только к себе, но и к мнению других людей. Излишний эгоизм не пойдет вам на пользу. Во второй половине дня вы почувствуете усиление положительных тенденций. Успеха добьются те, кто будет рассчитывать на свои силы и действует планомерно и целеустремленно. Укрепляются ваши отношения с начальством.

Рак

Раки в течение этого дня могут получать обнадеживающие известия от деловых партнеров. Звезды советуют расширять свой кругозор и прилагать усилия по рекламной раскрутке бизнеса. Процветают те, кто причастен к издательскому и типографскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию, дизайнерским студиям и судебной власти. Старайтесь контролировать рабочее время.

Лев

У Львов может сложиться хороший день для урегулирования вопросов, связанных с погашением задолженности по налогам и кредитам. Направьте имеющиеся финансовые ресурсы на оплату счетов. Хорошее время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Успехов добьются ученые-теоретики, писатели, криминалисты, программисты, ремонтники.

Дева

Девы, у которых много друзей, могут добиться положительных сдвигов в делах. Вы можете рассчитывать на помощь и содействие при работе в составе больших коллективов. Не отказывайтесь от участия в работе общественных организаций, проведения собраний акционерных обществ и профсоюзных комитетов. Бизнесменов ждет успешная работа в паре с деловым партнером.

Весы

Прекрасный день у Весов, склонных к изобретательской и рационализаторской деятельности. Инженеры сумеют найти оригинальные технические решения, и за счет этого повысить производительность труда. Если вы энергично беретесь за текущие дела и действуете весьма целеустремленно, то ближе к концу рабочего дня пожнете плоды своих усилий.

Скорпион

Скорпионы сегодня в полной мере могут осознать, сколь велика роль рекламы в раскрутке бизнеса. В этот день ваш бизнес вырастет как на дрожжах, если вы опубликуете рекламное объявление в средствах массовой информации. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, презентаций, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций.

Стрелец

У Стрельцов, работающих в сфере услуг, могут возникать конфликтные ситуации. Старайтесь проявлять дипломатичность и такт при общении с клиентами. Вместе с тем в этот день успешно идут работы по ремонту и техническому переоборудованию производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. Процветают семейный бизнес, строительство, сельское хозяйство.

Козерог

Козерогов сегодня может ждать знакомство с неординарным человеком, деловое сотрудничество с которым будет взаимовыгодным. Это удачное время для внесения изменений в порядок партнерского взаимодействия в торговле и на транспорте. Рекомендованы любые дела, связанные с оформлением деловых бумаг. Удачно проходят консультации и короткие деловые поездки. С коллегами возможны трения.

Водолей

Этот день располагает Водолеев к усовершенствованию тех методов работы, которыми вы пользовались до сих пор. Старайтесь творчески подходить к своей работе, и искать то, что можно улучшить. Особое внимание уделите использованию технических новинок в своей работе. Могут вырасти доходы при работе в сфере услуг. Физический труд и работа руками принесет вам наибольшее удовлетворение.

Рыбы

У Рыб, связанных с семейным бизнесом, особенно в сфере сельского хозяйства и производства, переработки и продажи продуктов питания, может сложиться достаточно нервная обстановка. Воздерживайтесь от выяснений отношений с членами семьи – это неблагоприятно отразится на производственных показателях. Во второй половине дня ситуация в делах улучшится.

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