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Как смягчить напряжённую атмосферу и сгладить свой промах — любовный гороскоп на 18 июля

17 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня обстановку трудно назвать романтичной, но всё же можно найти в ней преимущества и увидеть отдельные приятные возможности — например, неожиданно подвернувшийся повод прийти на помощь объекту симпатий в нетривиальной житейской ситуации.

Как смягчить напряжённую атмосферу и сгладить свой промах — любовный гороскоп на 18 июля
Фото: pinterest

Нет причин менять линию поведения в личных отношениях, поскольку она приносит хорошие плоды — можно избежать ссор, поддержать понимание без нагнетания эмоций, заставить партнёра прислушаться к голосу разума или донести свои чувства.

Овен

Обстановку этих суток трудно назвать романтичной, но влюбленные Овны все же могут найти в ней для себя некие преимущества и увидеть отдельные приятные возможности – например, неожиданно подвернувшийся повод прийти на помощь объекту своих личных симпатий в какой-то нетривиальной житейской ситуации.

Телец

Сегодня у Тельцов нет причин менять линию поведения в личных отношениях, поскольку она приносит им хорошие плоды. Многие Тельцы благодаря ей сумеют избежать ссор и поддержать понимание без нагнетания эмоций, заставят партнера прислушаться к голосу разума или смогут донести до него свои чувства.

Близнецы

Сегодня звезды дают Близнецам возможность смягчить напряженную атмосферу в отношениях и сгладить свой промах, если таковой был допущен – но для этого им придется отказаться от своей горячности и настроиться на разговор с близким человеком. Если они найдут в себе силы это сделать, многое наладится.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для оживления контактов с любимым человеком, в том числе, по своей инициативе. Самое время напомнить ему о себе, прояснить возникшее недоразумение или еще раз вернуться к важному разговору, чтобы поделиться своим уточненным обдуманным мнением.

Лев

Сегодня внимания Львов продолжают требовать детали их любовных отношений или какие-то нюансы их собственных переживаний, из-за чего им порой бывает трудно увидеть картину событий целиком и сделать для себя правильные выводы. И на приятные, и на негативные ощущения этого дня не стоит полагаться.

Дева

Сегодня гармонию, покой и уверенность в себе (а значит, и привлекательность) Девам обеспечивает верность собственным чувствам, привычкам и представлениям о любви. Девам, утратившим драгоценное душевное равновесие из-за неожиданного поворота событий, звезды дают шанс в течение дня его восстановить.

Весы

Сегодня погружение в свой внутренний мир и в тонкости своих чувств остается для Весов более актуальной задачей, чем бурное развитие отношений или их напряженное выяснение. В течение дня звезды советуют им обсуждать с партнером лишь нужные по ситуации мелочи, избегая прямых разговоров о главном.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут рассчитывать на удачу в любовных делах, если стремятся вернуть прошлое или намерены использовать свой прежний опыт. Они могут взять контроль над ситуацией, затронув в общении с любимым человеком знакомую тему или задействуя прежний, все еще не устаревший формат связи.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны остро переживать неприятные для себя детали любовных отношений. Стрельцам, лишенным возможности поговорить с любимым человеком, в этот день может пригодиться друг или родственник, выступающий в качестве стихийного психолога-консультанта или всепонимающей «жилетки для слез».

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня важным условием любовной гармонии и способом сохранить личный интерес является общение, желательно на уже знакомые и интересные партнеру темы. Продолжать диалог и поддерживать обратную связь будет важно и в шаговой доступности, и на расстоянии, в разлуке.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня даже при верных действиях их могут преследовать в любви неудачи или моменты недовольства. Чаще всего это будет не результат их мнимых ошибок, а следствие обстановки, именно по ее вине идеальные гармония и комфорт в отношениях могут пока быть недостижимы.

Рыбы

Этот день дает Рыбам возможность уладить разногласия или обойти очаги потенциальных ссор, чтобы вернуться к важному для себя разговору с любимым человеком. Поскольку он или она хочет того же, у диалога неплохие шансы. Для многих Рыб будет важным мнение их бывшего партнера или прежней пассии.

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