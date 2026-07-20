Почему в первой половине дня можно рассчитывать на высокие доходы — финансовый гороскоп на 21 июля

Успешно пройдут консультации в сетевом маркетинге, можно закупать мебель, офисную технику и оборудование для торговых площадей. В первой половине дня можно рассчитывать на высокие доходы — рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость, заниматься благоустройством рабочего места, строительными и ремонтными работами.

Овнам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на утро. Это удачное время для торгово-закупочной деятельности, особенно если речь идет о торговле украшениями, косметикой и парфюмерией. Также успешно пройдут консультации в сетевом маркетинге. Можно закупать мебель и офисную технику, проводить оснащение новым оборудованием торговых площадей в магазине и на рынке.

Тельцы могут рассчитывать на получение высоких доходов в первой половине дня. В это время рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость, заниматься благоустройством рабочего места, строительными и ремонтными работами. Прекрасный день для торгово-закупочной деятельности, консультаций, деловых поездок, встреч. Во второй половине дня звезды советуют вам воздержаться от обмена валюты.

Близнецам, привыкшим к самостоятельной деятельности, рекомендуется проявить инициативу в начале этого дня и воздерживаться от инициатив во второй половине дня. Если ваша работа связана с частыми деловыми контактами, перемещениями и поездками, то наиболее важные из них запланируйте на утро. Именно с этого времени ваши начинания будут успешно развиваться и получат должную поддержку.

Раки смогут проявить свои лучшие качества в умении находить общий язык с разными людьми и обзаводиться полезными знакомствами. Многое зависит от вашей личной инициативы. Могут вырасти доходы у работников гостиниц, ресторанов, медицинских учреждений и курортных комплексов. Также можете рассчитывать на получение доплаты с основной работы от работодателя на проезд и питание.

В первой половине дня Львам рекомендуется заниматься общественно-полезной работой, не обязательно приносящей финансовую прибыль. Хорошо проводить собрание акционеров и обсуждать с единомышленниками планы на будущее. Также это удачное время для проектно-конструкторских работ и научных исследований. Можно работать с целью получения результата в будущем.

Если у Дев до сего дня были проблемы взаимоотношений с начальством, то сегодня утром самое время провести с ним беседу и урегулировать все прошлые недоразумения. Возможно, вам будет сделано особое поручение, отыскать и подготовить важную информацию для аналитической работы. Это прекрасный день для составления бизнес-плана и проектно-конструкторской работы.

У Весов первая половина дня складывается благоприятно для деловой активности. Рекомендуется искать новые прорывные решения, способные вывести ваш бизнес на качественно новый уровень. Полезно посетить выставку-продажу и изучить опыт работы коллег из других регионов или из-за границы. Ознакомительная поездка и обмен опытом может дать много идей для бизнесменов.

Скорпионы, выполняющие управленческие функции, в начале дня имеют все шансы на успешную реализацию давно назревших реформ. Это может быть как структурная перестройка, так и кадровые перестановки. Хорошо заниматься оптимизацией бюджетных расходов. Особенно это относится к тем, чей бизнес связан с заграницей: закупки импорта и отправка товара на экспорт, туризм и транспорт.

У Стрельцов прекрасное время для внешнеэкономической деятельности и проведения финансовых операций. Если вы планировали открыть валютный счет в банке или перевести деньги за границу, то лучше всего это сделать в начале дня. Также это хорошее время для юридических консультаций. Публикация объявления в средствах массовой информации приведет к росту клиентской базы вашего бизнеса.

Положительные влияния этого дня могут быть особенно заметны тем Козерогам, которые плотно завязаны на деловое партнерское сотрудничество. Основная прибыль вам придет именно благодаря успешной деятельности партнеров по бизнесу, если ваше сотрудничество предусматривает партнерские отчисления. День располагает к овладению навыками работы с инструментами и оборудованием.

У Водолеев прекрасный день для развития делового партнерства и поиска компромиссных решений при переговорном процессе. Бизнесменам рекомендуется усилить поиски квалифицированных сотрудников и принимать их на работу. Работники кадровых агентств добьются впечатляющих результатов. Те, кто связан с индустрией моды, отдыха и развлечений заключат много выгодных контрактов.

У Рыб творческих профессий начало дня обещает быстрое продвижение в деле практической реализации творческих замыслов. Вам удастся не только проявить в полной мере свои таланты, но и получить одобрительные отзывы публики. Хорошо заниматься наведением порядка на рабочем месте, сортировать и систематизировать деловые бумаги. Успешно идут строительные и ремонтные работы.

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