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Почему счастливый период ещё не настал и когда он начнётся — любовный гороскоп на 23 июля

22 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Если решили проявить романтическую инициативу, лучше перенести её на завтра.

Почему счастливый период ещё не настал и когда он начнётся — любовный гороскоп на 23 июля
Фото: pinterest

Сегодня положительная внешняя динамика событий может соседствовать с внутренним разладом — можно быть морально и эмоционально не готовым принять даже щедрый дар фортуны, о котором втайне мечтали.

Овен

В этот день положительная внешняя динамика событий соседствует у многих Овнов с внутренним разладом. Они могут быть морально и эмоционально не готовы принять даже тот самый щедрый дар фортуны, о котором втайне мечтали. Овнам, решившим проявить романтическую инициативу, стоит перенести ее на завтра.

Телец

События этого дня содержат в себе для Тельцов намек на судьбоносные перемены. Если речь идет о личной жизни, то в ней их ждет начало иного сценария, который вместе с яркими новыми впечатлениями принесет им долю дискомфорта – например, заставит основательно пересмотреть свое прежнее мировоззрение.

Близнецы

Близнецам звезды намекают, что вскоре у них появится больше возможностей расцветить свою личную жизнь яркими новыми красками за счет благоприятных перемен в обстановке или в ближайшем окружении. Но конкретные подвижки такого рода начнутся для многих Близнецов не сегодня, а лишь на следующий день.

Рак

Сегодня Ракам стоит использовать любой предлог продлить общение с любимым человеком, если они хотят чувствовать психологический комфорт и оставаться в личных отношениях самими собой. Скорее всего, на следующий день обстановка изменится и возможностей следовать своим привычкам станет меньше.

Лев

Львам события этих суток намекают, что они уже на пороге счастливого периода жизни, который, в числе прочего, сулит им счастье в любви. Чтобы встретить его в подобающей психологической и внешней форме, нужен особый момент, и сегодня он еще не настал. Звезды советуют подождать хотя бы до завтра.

Дева

Сегодня Девам вполне по силам сохранить в общении с любимым человеком нужный тон или тему, но им вряд ли стоит рассчитывать на большее. Они могут поддерживать в отношениях гармонию, но яркий успех обойдет их стороной. Возможно, в данный момент им не хватает личной харизмы и уверенности в себе.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам сохранять веру в любовь и в свои шансы ее добиться, даже если обстоятельства в данный момент этому не способствуют. Нужные условия уже складываются, но многим Весам пока не хватает собственных ресурсов. Возможно, их все еще ранят какие-то мелочи любовного прошлого.

Скорпион

Сегодня Скорпионам полезно прислушаться к голосу своего сердца и подумать, на что они готовы ради любви, так как счастье в данный момент не дается даром. Если нет готовности поставить на карту свои привычки или пожертвовать чем-то важным, возможно, лучше отказаться от надежд покорить чужое сердце.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов есть время для того, чтобы пройти через неприятные воспоминания о своей личной жизни и оставить их позади, либо «контейнировать». Не сделав этого, завтра они рискуют стать их жертвой и оказаться в своих романтических отношениях беззащитными перед нештатным поворотом событий.

Козерог

В этот день Козерогам может казаться, что ключи от сердца партнера у них в руках, как и рычаги управления собственными эмоциями. Возможно, это будет близко к истине сегодня, но им стоит помнить, что завтра обстоятельства могут измениться. Если есть какие-то предчувствия, стоит к ним прислушаться.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сейчас в их личных отношениях нет мелочей. Как бы сильны ни были чувства и как бы ни благоприятствовала любовная фортуна, лучше не делать критичных промахов, чреватых неприятными последствиями. Главной роковой ошибкой в данный момент будет задеть чужое самолюбие.

Рыбы

Сегодня собственное сердце или инерция старых привычек увлекает Рыб в одном направлении, а реальная ситуация в другом, из-за чего у них может наступить внутренний разлад или возникнуть проблема с выбором линии поведения. Развивая роман, им важно понять особенности обстановки и своей роли в ней.

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