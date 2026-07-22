Личная инициатива и интеллектуальная гибкость помогут — финансовый гороскоп на 23 июля

Сегодня возможно желание проявить себя так, чтобы всем стали очевидны высокие деловые качества — творческие работники смогут продемонстрировать свои таланты на публике и получить заслуженные похвалы.

Овнам в этот день, возможно, захочется проявить себя так, чтобы всем стали очевидны их высокие деловые качества. Творческие работники вполне смогут продемонстрировать свои таланты на публике и получат заслуженные похвалы. Звезды советуют вам активно идти на установление новых деловых контактов. У торговцев ускорится товарно-денежный оборот, что приведет к росту доходов.

У Тельцов, занятых строительными и ремонтными работами, хорошее время для оптовой покупки строительных и отделочных материалов под предстоящее строительство. У бизнесменов повысится отдача от использования объектов недвижимости: магазинов, складов, гаражей и офисов. Это хороший день для поиска помещения для аренды и подписания арендного договора.

Звезды советуют Близнецам стараться проявлять инициативу для развития и укрепления деловых связей. Ваше личное обаяние и интеллектуальная гибкость позволят решать самые сложные вопросы. Внимательно отслеживайте информационный фон и поступающие известия – в этот день к вам может приходить много полезной информации. Успешно пойдет все те дела, инициатором которых будете вы лично.

У Раков сегодня может усилиться интуиция, которая будет давать верные подсказки для принятия тех или иных решений. Обязательно используйте это свое качество, которое убережет вас от неприятностей и ошибок. Вы можете получить возможность для дополнительного заработка помимо основного источника дохода. Успешно пойдут дела у ресторанов, гостиниц, клубов и санаториев курортного типа.

Львам сегодня звезды советуют проявлять инициативу при работе в составе группы единомышленников. Если вы вовлечены в некий коллективный проект, то ваша роль там будет весьма важной и полезной. Это хорошее время для обмена опытом с коллегами и планирования на перспективу. Тем, кто работает на производстве, звезды советуют не забывать о технике безопасности.

Наиболее благоприятен этот день для Дев, занимающих руководящие должности. Вам могут предложить повышение в должности, причем особенно это относится к тем, у кого есть влиятельный покровитель. Если вы ищете новую работу с достойной зарплатой, то у вас есть неплохие шансы найти подходящий вариант. А вот в деловом партнерстве звезды советуют не доверять обещаниям.

Хороший день для Весов, работающих в общественных организациях и занимающихся вопросами поиска спонсоров. Преподаватели вузов, студенты и ученые могут рассчитывать на получение грантов от зарубежных организаций. У бизнесменов хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки, в других регионах. Полезно принимать участие в международных научно-технических выставках.

Для Скорпионов этот день может принести рост доходов. Одно из условий для этого – готовность пойти на риск в разумных пределах. Это особенно относится к финансовым операциям с короткими деньгами, сулящими быстрый оборот и прибыль. Руководящим работникам в это время рекомендуется проводить структурные реформы в системе управления. Ориентируйте себя на техническое обновление.

У Стрельцов в течение этого дня могут улучшиться отношения с деловыми партнерами. Если прежде у вас были споры, то сейчас вы можете окончательно примириться и прийти к взаимовыгодному соглашению. Это хорошее время для раскрутки бизнеса. Прежде всего, речь идет о размещении рекламных объявлений в средствах массовой информации, проведении презентаций и выставок.

Козероги сегодня с большим удовольствием могут выполнять свои повседневные дела. Отношения с коллегами складываются конструктивно, и работа будет приносить вам радость. Вы тяготеете к практическим делам, созданию материальных ценностей, того, что можно увидеть и потрогать. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом в ремонтных службах и в строительстве.

Водолеи, занятые в индустрии моды, отдыха и развлечений, могут запомнить этот день как один из лучших. Люди творческих профессий получат возможность проявить свои таланты на публике. Если вы заняты выполнением индивидуальных заказов в сфере услуг, то ваша популярность среди клиентов может значительно вырасти. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется встречаться с потенциальными заказчиками.

У Рыб может сложиться благоприятный день для наведения порядка в делах и на рабочем месте. Можно с успехом проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство. Если вы работаете вместе с родственниками, то можете рассчитывать на их поддержку. Дизайнеры по интерьеру и риэлтеры получат выгодные заказы. В конце дня воздержитесь от составления отчетов.

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