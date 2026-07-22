ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Личная инициатива и интеллектуальная гибкость помогут — финансовый гороскоп на 23 июля

22 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Звёзды советуют активно идти на установление новых деловых контактов — у торговцев ускорится товарно-денежный оборот, что приведёт к росту доходов.

Личная инициатива и интеллектуальная гибкость помогут — финансовый гороскоп на 23 июля
Фото: adobestock

Сегодня возможно желание проявить себя так, чтобы всем стали очевидны высокие деловые качества — творческие работники смогут продемонстрировать свои таланты на публике и получить заслуженные похвалы.

Овен

Овнам в этот день, возможно, захочется проявить себя так, чтобы всем стали очевидны их высокие деловые качества. Творческие работники вполне смогут продемонстрировать свои таланты на публике и получат заслуженные похвалы. Звезды советуют вам активно идти на установление новых деловых контактов. У торговцев ускорится товарно-денежный оборот, что приведет к росту доходов.

Телец

У Тельцов, занятых строительными и ремонтными работами, хорошее время для оптовой покупки строительных и отделочных материалов под предстоящее строительство. У бизнесменов повысится отдача от использования объектов недвижимости: магазинов, складов, гаражей и офисов. Это хороший день для поиска помещения для аренды и подписания арендного договора.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам стараться проявлять инициативу для развития и укрепления деловых связей. Ваше личное обаяние и интеллектуальная гибкость позволят решать самые сложные вопросы. Внимательно отслеживайте информационный фон и поступающие известия – в этот день к вам может приходить много полезной информации. Успешно пойдет все те дела, инициатором которых будете вы лично.

Рак

У Раков сегодня может усилиться интуиция, которая будет давать верные подсказки для принятия тех или иных решений. Обязательно используйте это свое качество, которое убережет вас от неприятностей и ошибок. Вы можете получить возможность для дополнительного заработка помимо основного источника дохода. Успешно пойдут дела у ресторанов, гостиниц, клубов и санаториев курортного типа.

Лев

Львам сегодня звезды советуют проявлять инициативу при работе в составе группы единомышленников. Если вы вовлечены в некий коллективный проект, то ваша роль там будет весьма важной и полезной. Это хорошее время для обмена опытом с коллегами и планирования на перспективу. Тем, кто работает на производстве, звезды советуют не забывать о технике безопасности.

Дева

Наиболее благоприятен этот день для Дев, занимающих руководящие должности. Вам могут предложить повышение в должности, причем особенно это относится к тем, у кого есть влиятельный покровитель. Если вы ищете новую работу с достойной зарплатой, то у вас есть неплохие шансы найти подходящий вариант. А вот в деловом партнерстве звезды советуют не доверять обещаниям.

Весы

Хороший день для Весов, работающих в общественных организациях и занимающихся вопросами поиска спонсоров. Преподаватели вузов, студенты и ученые могут рассчитывать на получение грантов от зарубежных организаций. У бизнесменов хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки, в других регионах. Полезно принимать участие в международных научно-технических выставках.

Скорпион

Для Скорпионов этот день может принести рост доходов. Одно из условий для этого – готовность пойти на риск в разумных пределах. Это особенно относится к финансовым операциям с короткими деньгами, сулящими быстрый оборот и прибыль. Руководящим работникам в это время рекомендуется проводить структурные реформы в системе управления. Ориентируйте себя на техническое обновление.

Стрелец

У Стрельцов в течение этого дня могут улучшиться отношения с деловыми партнерами. Если прежде у вас были споры, то сейчас вы можете окончательно примириться и прийти к взаимовыгодному соглашению. Это хорошее время для раскрутки бизнеса. Прежде всего, речь идет о размещении рекламных объявлений в средствах массовой информации, проведении презентаций и выставок.

Козерог

Козероги сегодня с большим удовольствием могут выполнять свои повседневные дела. Отношения с коллегами складываются конструктивно, и работа будет приносить вам радость. Вы тяготеете к практическим делам, созданию материальных ценностей, того, что можно увидеть и потрогать. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом в ремонтных службах и в строительстве.

Водолей

Водолеи, занятые в индустрии моды, отдыха и развлечений, могут запомнить этот день как один из лучших. Люди творческих профессий получат возможность проявить свои таланты на публике. Если вы заняты выполнением индивидуальных заказов в сфере услуг, то ваша популярность среди клиентов может значительно вырасти. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется встречаться с потенциальными заказчиками.

Рыбы

У Рыб может сложиться благоприятный день для наведения порядка в делах и на рабочем месте. Можно с успехом проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство. Если вы работаете вместе с родственниками, то можете рассчитывать на их поддержку. Дизайнеры по интерьеру и риэлтеры получат выгодные заказы. В конце дня воздержитесь от составления отчетов.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиТайны родового древа: как судьба предков может влиять на жизнь потомковГороскоп на 23 июля 2026 годаФинансовый гороскоп на 23 июля 2026 года
Гороскопы
Как интересные собеседники могут открыть новый мир — гороскоп на 23 июля
Как интересные собеседники могут открыть новый мир — гороскоп на 23 июля
Гороскопы
Почему счастливый период ещё не настал и когда он начнётся — любовный гороскоп на 23 июля
Почему счастливый период ещё не настал и когда он начнётся — любовный гороскоп на 23 июля
Политика конфиденциальностиУсловия использования