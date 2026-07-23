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Почему свидание сегодня может быть ярким, но утомительным — любовный гороскоп на 24 июля

23 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня к вам спешит удача — в сердечных делах можно быть недовольным отдельными моментами, но в целом ситуация выглядит обнадеживающей.

Почему свидание сегодня может быть ярким, но утомительным — любовный гороскоп на 24 июля
Фото: mkoza

Появляется надежда найти любовь, осуществить задуманный план, обрести счастье или приблизиться к романтическому идеалу. События дня приглашают изменить представления о счастье или возможностях продолжения романа — если не в главном, то в мелочах придётся расширить прежние горизонты.

Овен

Сегодня к Овнам спешит удача. В своих сердечных делах они могут быть недовольны отдельными моментами, но в целом ситуация выглядит для них весьма обнадеживающей. У них появляется надежда найти любовь, осуществить задуманный план, обрести счастье или приблизиться к своему романтическому идеалу.

Телец

События этого дня приглашают влюбленных Тельцов изменить свои представления о счастье или возможностях продолжения романа. Если не в главном, то в мелочах они вынуждены расширить прежние горизонты. Свидание сегодня обещает оказаться для них ярким и динамичным, но может быть несколько утомительным.

Близнецы

Ситуации этого дня содержат в себе предпосылки для яркого и динамичного развития любовных историй Близнецов. В этом сценарии звездами предусмотрены не только элементы духовного единства, но и моменты сюрпризов, импровизаций, интригующего несовпадения вкусов и не дающих заскучать внезапных ссор.

Рак

Сегодня любовь мотивирует Раков стать более предприимчивыми, что может пойти им на пользу – но это же обстоятельство может не оставить им времени на полноценное общение с любимым человеком в желаемом стиле. Ситуации этого дня располагают скорее к играм или приключениям, чем к интимным разговорам.

Лев

Сегодня Львы могут смело идти на свидание или делать шаг навстречу любви, повинуясь своим идеалам и собственному сердцу. Личная харизма вкупе с везением помогут им остаться на высоте даже в непростой обстановке. Заранее составленный план и продуманный имидж не запрещают отдельных импровизаций.

Дева

Сегодня обстановка обещает Девам дух романтики, игры или праздника, намекая на оживленное и яркое свидание с элементами сюрприза. Но на деле такая атмосфера понравится не всем Девам. Она может расходиться с их вкусами, не соответствовать их представлениям о любви или нести им какие-то неудобства.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на положительные моменты в личной жизни, но им стоит иметь в виду и вероятные «бонусы» к ним в виде нежелательных мелких нервирующих помех. Это не самый плохой день для свидания, но звезды советуют повременить с важным шагом, требующим быть в идеальной форме.

Скорпион

Сегодня успех в любви подразумевает для Скорпионов долю удачи и счастливого случая, в своих надеждах им не обойтись без благосклонной улыбки фортуны. Также им стоит быть готовыми пожертвовать мелочами во имя главного. Не в их интересах быть чересчур скупыми, скромными, инертными и консервативными.

Стрелец

В этот день благосклонность небес и личная удача выручат Стрельцов в любой затруднительной ситуации. Именно поэтому они могут проигнорировать мелкие проблемы, с которыми столкнутся в ходе общения с представителями противоположного пола. Звезды считают, что им не стоит быть настолько самоуверенными.

Козерог

Сегодня с Козерогами может сыграть шутку страсть или «спортивный азарт», особенно в новой или нерядовой обстановке. Увлеченные любовной игрой, они рискуют не заметить, как подошли к опасной для себя черте, за которой их ждут непредсказуемые повороты и потеря контроля над собственными чувствами.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям активнее использовать предоставляемые судьбой шансы в личной жизни. Ситуации этих суток не сулят полной гармонии, но они позволяют добавить в структуру отношений больше стабильности и устойчивости, подсказывают пути урегулирования или обхода возможных противоречий.

Рыбы

Ситуации этого дня несут Рыбам риск любовных конфликтов и нервирующих непредсказуемых ситуаций. По возможности, звезды рекомендуют избегать сегодня свиданий и продолжительного общения с объектом симпатий, особенно в самом начале романа. Это не самый удачный момент для инициативы или сюрприза.

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