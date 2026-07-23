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Почему в первой половине дня стоит заняться страхованием — финансовый гороскоп на 24 июля

23 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня звёзды советуют правильно спланировать рабочее время — наиболее важные дела следует начинать с утра пораньше, так как благоприятные влияния будут сильнее в начале дня, а к концу ситуация постепенно будет ухудшаться.

Почему в первой половине дня стоит заняться страхованием — финансовый гороскоп на 24 июля
Фото: freepik

Полезно совершить ознакомительную поездку в другие регионы или за границу — там можно найти выгодные варианты для закупки товаров и открыть перспективные логистические маршруты. При соблюдении этого условия можно ожидать профессионального и карьерного роста.

Овен

Звезды советуют Овнам сегодня, прежде всего, правильно спланировать свое рабочее время. Наиболее важные дела следует начинать с утра пораньше. Дело в том, что в этот день звезды будут благоприятствовать в начале дня, а к концу дня ситуация постепенно будет ухудшаться. При соблюдении упомянутых условий вас ожидает профессиональный и карьерный рост.

Телец

У Тельцов может сложиться хороший день для проведения рекламных акций по раскрутке бизнеса. Эффективным будет вложение денег в устроение выставок-продаж, презентаций. Полезным будет совершить ознакомительную поездку в другие регионы или заграницу. Там вы можете найти выгодные варианты для закупки товаров и открыть для себя перспективные логистические маршруты.

Близнецы

В первой половине дня у Близнецов может сложиться хорошее время для подготовки договора на страхование имущества и укрепления безопасности бизнеса. Если вы работаете на строительных площадках, в коммунальном хозяйстве, то уровень доходов может вырасти. К концу дня звезды советуют придерживать свои инициативы и умерить активность. В противном случае вы можете сами себе навредить.

Рак

В начале дня Ракам рекомендуется активизировать работу с информацией. Также это хорошее время для новых знакомств, с перспективой выхода на взаимовыгодное партнерство. Вести переговоры и отправляться в поездки лучше именно в это время. Хорошо пойдут дела торговцев и работников сферы услуг. Однако, ближе к концу дня, ситуация в делах может осложниться из-за ложных сведений.

Лев

Львы смогут многого добиться в этот день, если активно начнут работать с утра пораньше. Могут сложиться конструктивные отношения с коллегами. Благодаря возросшему духу сотрудничества и взаимопомощи, вы сумеете наилучшим образом справиться с возложенными на вас обязанностями. Индивидуальные предприниматели могут получить выгодный заказ.

Дева

Девам звезды советуют проявлять инициативу в делах в первой половине дня. Принимайте решения исходя из своих личных предпочтений, и не поддавайтесь на попытки извне оказать на вас влияние. Значительно вырастет ваш творческий потенциал. Хорошо пойдет работа при свободном графике, когда вы будете самостоятельно принимать решения, когда и чем заниматься. Главное – соблюдать сроки.

Весы

Утром у Весов может сложиться благоприятное время для работников санаторно-курортных комплексов, ночных клубов, гостиниц и ресторанов. Тех, кто занимается рыбным промыслом, может ожидать богатый улов, а с ним и финансовые бонусы. Растут доходы всех тех, кто имеет в своем распоряжении недвижимую собственность: магазин, офис, гараж, склад. Однако к концу дня могут быть проверки и ревизии.

Скорпион

С утра Скорпионам рекомендуется активизировать деловые контакты. Наступает благоприятное время для аналитической обработки информации и обмена мнениями. Вы легко обучаетесь, осваиваете новые знания, повышаете свой профессиональный уровень. Хорошо проявят себя практиканты и стажеры. Однако ближе к концу дня ваши планы могут быть нарушены изменившимися обстоятельствами.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцам рекомендуется наращивать активность в делах. Необходимо по ходу выполнения текущих дел не забывать о своих стратегических целях. Можете рассчитывать на поддержку женщины, занимающей более высокую должность. У бизнесменов хорошее время для контактов с властями с перспективой получения выгодного государственного заказа.

Козерог

Козероги сегодня могут быть настроены на самостоятельное поведение и готовы к смелым инициативам в любом деле. Лучше всего у вас продвинутся масштабные проекты. Можно выходить на новые рынки сбыта, совершать ознакомительные поездки, обмениваться опытом с коллегами из других регионов. К концу дня нарастает напряжение в делах у тех, кто работает на вахте, вдали от родного дома.

Водолей

У Водолеев с утра могут появиться дополнительные источники доходов. Это касается, прежде всего, тех, кто работает в санаториях курортного типа, гостиницах, ресторанах. Не исключено, что работодатель может начать оплачивать вам расходы на проезд до места работы и питание в рабочее время. Также хорошо оформлять к получению полагающиеся вам выплаты: субсидии, компенсации, пособия.

Рыбы

В первой половине дня звезды советуют Рыбам заниматься укреплением делового партнерства. Возможно, кто-то из друзей познакомит вас с человеком, который впоследствии станет вашим деловым партнером. День пройдет удачно для тех, кто активное участие принимает в работе профсоюзных комитетов, общественных организаций. В конце дня возможны некоторые беспокойства из-за сохранности имущества.

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