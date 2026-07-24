Как умерить амбиции и скорректировать планы — финансовый гороскоп на 25 июля

У творческих профессий могут возникнуть сложности с реализацией замыслов. День неблагоприятен для приобретения недвижимости и заключения договоров аренды — гостиничный и ресторанный бизнес могут снизить доходность, а владельцы бутиков понести убытки.

У Овнов, имеющих свободный график и ненормированный рабочий день, в делах могут возникнуть осложнения. Особенно это касается тех, кто привык откладывать дела до последнего момента, когда сроки уже поджимают. В таком случае вы рискуете не успеть выполнить в срок заказ. У лиц творческих профессий не вполне благополучно обстоят дела с реализацией творческих замыслов.

У Тельцов этот день может сложиться неблагоприятно для приобретения недвижимого имущества и заключения договора аренды. Гостиничный и ресторанный бизнес могут снизить доходность, а владельцы модных бутиков могут понести убытки. Желательно в это время не проводить ремонтных работ в помещениях и отказаться от установки технического оборудования.

Близнецам сегодня, возможно, предстоит много хлопот по урегулированию мелких вопросов, связанных с нарушением ритма работы и сбоями во взаимодействии между звеньями производственной цепочки. Запланированные ранее сделки могут внезапно срываться из-за неумения сторон пойти на компромиссы. Не рекомендуется в этот день менять адрес фирмы, переезжать офисом на другое место.

Неблагоприятно может сложиться этот день для деловой активности Раков. Прежде всего, негативные влияния могут затронуть тех, кто причастен к торгово-закупочной и посреднической деятельности. Не рекомендовано делать оптовые закупки партий товара на складе с целью его реализации в розницу. Этот товар может зависнуть по причине плохого качества и низкого потребительского спроса.

Этот день характерен для Львов тем, что ваши инициативы могут приводить к ухудшению материального положения. Звезды не рекомендуют вам предпринимать попытки начать что-то новое в бизнесе, поскольку у вас сейчас может отсутствовать правильное понимание об экономической выгоде при тех или иных действиях. Во избежание ущерба, целесообразно заниматься выполнением текущих обязанностей.

Основной проблемой Дев на сегодня может стать невозможность поступать так, как вам хочется. Вы почувствуете, что ваше поведение кто-то или что-то пытается ограничить. Ваши инициативы будто бы наталкиваются на некое незримое сопротивление. Важные решения лучше отложить на другую дату, поскольку вы можете быть рассеяны и упустить ключевые детали. Сложности вероятны у работников ночных клубов, гостиниц и ресторанов.

Надежды Весов обрести большую свободу в своей деятельности могут не оправдаться. Вам будут мешать некие обстоятельства, первопричины которых будут не всегда понятны. Возможно, вы будете чувствовать внутреннюю неуверенность в целесообразности тех или иных поступков. В отдельных случаях это может приводить к упущенной выгоде. Воздержитесь от стратегического планирования.

Скорпионы будут склонны прилагать большие усилия, чтобы непременно добиться выполнения поставленных целей. Однако звезды советуют вам не проявлять излишний фанатизм в этом и умерить свои амбиции. В связи с изменением внешних обстоятельств вам следует заранее настроиться на то, что некоторые важные дела придется скорректировать или отложить в дальний ящик.

Стрельцам, возможно, придется сегодня отстаивать свой профессиональный статус и подтверждать соответствие с занимаемой должностью. День не благоприятен для тех, кому приходится сдавать экзамены, зачеты или защищать диссертацию. Постарайтесь уклониться от участия в публичных массовых мероприятиях – в противном случае вы можете оказаться в неприятной ситуации.

Основная тема, по которой у Козерогов могут возникнуть проблемы – внешнеэкономическая деятельность. Звезды не советуют бизнесменам выводить деньги за границу или открывать валютные счета в банках. Снимать проценты по вкладам, равно как и вкладывать деньги на депозиты также не рекомендуется. Грузы, отправленные за границу или из-за границы, могут быть повреждены в дороге.

Неблагоприятные влияния этого дня могут затронуть Водолеев косвенным образом. Прежде всего, речь идет о тех, чья деятельность плотно завязана на деловое партнерское сотрудничество. Дело в том, что у вашего основного делового партнера может ухудшиться положение дел. Он может понести материальный ущерб, и это негативно отразится на вашем совместном бизнесе. Могут быть споры из-за раздела прибыли.

Неблагоприятный день может сложиться у Рыб, находящихся в переговорном процессе на стадии согласования мелких юридических деталей договора. Вы можете упустить некий важный нюанс, от которого будет зависеть, насколько выгодным получится этот договор для вас. Не следует также делегировать партнерам важные дела, которые находятся в вашей компетенции.

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