Новые возможности, выгодные заказы и карьерный рост — финансовый гороскоп на 28 июля

Однако стоит завершить усилия по структурному реформированию и оптимизации бизнеса до полудня. Наибольшую активность в работе стоит проявить в утренние часы — это благоприятное время, когда можно без особых препятствий добиться целей.

Начало дня для многих Овнов может пройти на оптимистической волне. Наиболее преуспеют управленцы и менеджеры. Действуя решительно и смело, принимая ответственные решения, вы в состоянии радикально изменить положение дел к лучшему. Однако постарайтесь сделать так, чтобы усилия по структурному реформированию и оптимизации бизнеса были завершены до полудня.

Тельцам звезды советуют наибольшую активность в работе проявить в утренние часы. Это благоприятное время, когда вы сможете без особых препятствий добиться своих целей. Безработные могут найти хорошую работу. Начальство может дать вам ответственные поручения, отчего ваши доходы возрастут. Партнерские переговоры и обмен мнениями пойдут успешно.

Успех в делах у Близнецов сегодня во многом зависит от правильного распределения времени для проявления инициативы. В первой половине дня звезды окажут вам всяческую поддержку в экспансии бизнеса на другие рынки. Хорошо совершать ознакомительные поездки в другие регионы для изучения потенциальных рынков и поисков более выгодных логистических маршрутов. В конце дня воздержитесь от инициатив.

У Раков в утренние часы вырастут доходы от гостиниц, лечебно-санаторных курортов. Вы можете оформить полагающиеся вам по закону выплаты: пособия, субсидии, компенсации, доплаты к пенсии после ее пересчета и налоговые вычеты. На подъеме индустрия моды, отдыха и развлечений. После полудня у вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить.

Львам звезды советуют начать этот день с наведения порядка на рабочем месте. Вопросы четкого планирования и распределения рабочего времени встают во главу угла и помогают обеспечить высокую результативность в работе. Бизнесменам звезды советуют проявить внимание к тому, в каких условиях работают ваши сотрудники и сделать все возможное, что им было более комфортно и удобно работать.

В первой половине дня Девам могут предложить новую, более престижную работу или поручить выполнение ответственного заказа. Если вы являетесь безработным, то сможете найти подходящий для себя вариант трудоустройства. Это прекрасное время для получения новых навыков. Большое значение будет иметь работа с информацией, товарно-денежные отношения, контакты и поездки.

В утренние часы у Весов наступает удачное время для раскрутки бизнеса путем проведения рекламных акций. Публикация объявления в СМИ принесет быструю отдачу. Главным мотивом работы в этот период является желание заработать деньги – карьера и привлекательность работы самой по себе для вас сейчас не актуальны. В конце дня из-за ошибки в работе может усилиться напряженность с коллегами.

Скорпионы с утра могут почувствовать в себе усиление потребности в самостоятельности. Это может положительно отразиться на умении знакомиться с полезными людьми и расширять деловые связи. Чем инициативнее вы будете себя вести, тем больших результатов сумеете добиться. Хорошо пойдут дела у торговцев, консультантов, водителей транспорта. После полудня воздержитесь от спекулятивных сделок.

Сильной стороной Стрельцов в этот день является умение расширять деловые связи и переводить их в русло партнерского сотрудничества. Утром можно подписывать соответствующие договора, заключать торговые сделки, проводить консультации. Это хорошее время для работников транспорта и социальных служб. В конце дня возможен ущерб для недвижимой собственности.

Козерогам в первой половине дня звезды советуют наращивать усилия по улучшению отношений с коллегами. Это незамедлительно принесет вам положительный результат в виде получения выгодных заказов и роста производительности труда. Успешно идут проектно-конструкторские разработки. В конце дня возможно, придется столкнуться с бюрократическими проволочками.

Оптимизм и деловой настрой, характерный для Водолеев в первой половине дня, может способствовать положительным результатам. В это время творческие работники смогут реализовать свои замыслы. Это хорошее время для регистрации акционерных обществ или предприятий лечебного статуса: клиник и санаториев и домов отдыха. После полудня звезды советуют воздержаться от крупных покупок.

Утром звезды советуют Рыбам позаботиться о том, чтобы создать себе хорошие условия для работы. Это прекрасное время для уединенного сосредоточенного труда. Растут доходы у работников сельского хозяйства, гостиничного и ресторанного бизнеса, санаторно-курортных центров. Во второй половине дня нежелательно проявлять инициативу при работе на стройке – это может привести к травме.

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