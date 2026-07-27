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Сегодня возможны приятные моменты — гороскоп на 28 июля

27 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на сегодня заразит всех финансовой темой – захочется думать о деньгах и говорить постоянно. И это отлично – мы сможем понять, как заработать больше, а, возможно, и услышим крутые предложения.

Сегодня возможны приятные моменты — гороскоп на 28 июля
Фото: rumbler.ru

Но в то же время не стоит забывать и о духовном – оно будет вдохновлять. Любовь – тоже важный аспект в этот день. Стоит общаться о чувствах больше, раскрывать свою душу и слушать в ответ приятные слова. Это поможет нам укрепить отношения, если есть, и завести, если еще нет. Выбрасываем из своей жизни все ненужное – и вещи, и людей, как бы грубо это не звучало. Очищаем место для нового и интересного. Читайте личный гороскоп и позвольте себе большее. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Овен

Сегодня Овнам стоит подумать о деньгах – вы относитесь к ним слишком легко, поэтому финансовая энергия угасает. Старайтесь все же не раскидываться ими налево и направо – немного поберегите. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует сделать чек-ап своего организма – возможно, есть проблемы, о которых вы не знаете. Так что позаботьтесь о своем здоровье. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Телец

Сегодня Тельцам нужно обратить внимание на себя любимого: пора дать себе то, что очень хочется. Только единственное правило – не нарушать при этом чужие границы. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует самовыражаться за счет творчества – возьмитесь за новое хобби, в процессе вы можете открыть в себе что-то невероятное, и это обязательно поменяет взгляд на мир. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит притормозить – цели немного подождут, а друзья и вечеринки – нет. Расслабьтесь и позвольте себе лишний бокал вина или кусок торта. Вы заслужили. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует обратить внимание на свои отношения – не только романтические, но и приятельские. Пришло время их укреплять разговорами и комплиментами. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Рак

Сегодня у Раков будет тысяча и один шанс самореализоваться – креатив в этот день принесет не только приятные эмоции, но и даже деньги. Так что будите своего внутреннего художника. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует быть ближе к друзьям – сейчас они скажут вдохновляющие слова и дадут ориентиры. Благодаря им вы обязательно добьетесь своего. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Лев

Сегодня Львы будут думать не только о материальном, но и о духовном – будет интересны и деньги, и искусство. И этот микс принесет массу приятных эмоций, а еще знакомств. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует не заводить деловые разговоры – вы в них сейчас не сильны. Лучше говорите на отстраненные темы, которые с работой не связаны ну вообще никак. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Дева

Сегодня Девам не стоит выворачивать душу и говорить о духовном с близкими – некоторые моменты они могут не понять и не принять. Если хочется выговориться – идите к незнакомцам. Станет легче. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует вечер провести в уединении на природе – вам стоит напитаться ее энергией и разложить по полочкам непростые мысли в голове. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Весы

Сегодня Весов волнуют деньги – они утекают сквозь пальцы и не понятно на что. Нужно повременить с покупками и немного подкопить, иначе позже придется занимать. А отдавать вряд ли захочется. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует задавать свои правила игры для окружающих – сейчас вы можете гнуть свою линию, под нее будут подстраиваться. И это здорово повысит самооценку. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется крутиться и вертеться, подстраиваясь под чужие вкусы и ожидания. К сожалению, только так вы сможете добиться своего – исключительно за счет других. Благо, это всего на день. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует больше творить – сейчас ваш внутренний художник разойдется не на шутку, и вы создадите настоящий шедевр. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут думать исключительно о материальном, особенно о деньгах. Начнет волновать карьера, которая уже давно стоит на месте, и придут варианты, как ее таки сдвинуть. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует запланировать чек-ап организма – вам нужно понять, что происходит внутри, и тогда наступит покой, о котором вы так давно грезили. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Козерог

Сегодня Козероги смогут-таки найти ту золотую середину – и в отношениях, и на работе наступит гармония. Она, кстати, благотворно повлияет на карьеру. Так что пользуйтесь этим шансом. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером выпустить наружу внутреннего творца – пусть он «натворит дел». Вы создадите что-то ценное и точно поднимите свою самооценку. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит выбирать проторенную дорожку – ищите новые варианты, которые помогут и время весело провести, и получить крутые результаты. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не бояться противоречий – ваш юмор и желание найти компромисс помогут скрепить отношения даже с самыми сложными людьми. А там и до интересных предложений недалеко. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут играть по своим правилам, не слушая других. Воспользуйтесь этой возможностью – результаты будут обалденными, да и время вы проведете очень круто. Гороскоп на сегодня для знака Рыб говорит, что можно раскошелиться на что-то приятное, но при этом не стоит забывать, что нужно оставить деньги и на будущее – чтобы дожить до зарплаты. А важные аспекты своей судьбы можно увидеть в нашем новом разделе «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

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