Почему сегодня дружба может оказаться важнее любви — любовный гороскоп на 29 июля

Некий нетривиальный фактор может спровоцировать взрыв эмоций или породить роковые предчувствия — весьма неоднозначную реакцию может вызвать поведение партнёра.

Сегодня важнее любви для Овнов может оказаться дружба, но встречи с единомышленниками не обязательно закроют им возможность общения с любимым человеком. Если есть общее увлечение или нашлись общие друзья, не самым плохим решением будет вместе отправиться на мероприятие или провести время в компании.

Сегодня некий нетривиальный фактор спровоцирует Тельцов на взрыв эмоций или породит у них роковые предчувствия. Весьма неоднозначную реакцию у них может вызвать поведение партнера. Ситуации этого дня не обязательно усложнят отношения сразу, но способны создать зачатки стресса или ссоры на будущее.

Близнецам этот день может не принести конкретных подвижек в личной жизни – но они могут быть уверены в том, что общая динамика событий является для их любовных планов благоприятной. Даже сложные и напряженные моменты этих суток будут способствовать формированию нужных им ситуаций и сценариев.

Ситуации этого дня могут усилить тягу Раков к острым ощущениям, подтолкнуть их к чрезмерной щедрости, поиску экзотических вариантов ухаживаний или необычному поведению «на грани». Им важно не оказаться слишком внушаемыми, чтобы не пойти за чужими желаниями вопреки своим природным склонностям.

Сегодня Львы жаждут внимания и получают его, но не всегда идущие в их сторону потоки эмоций являются чистыми, как горный родник. В некоторых случаях яркий блеск их индивидуальности может приманить неподходящих партнеров. Звезды советуют не спешить с переходом к романтике и начинать с дружбы.

Ситуации этого дня могут оказаться для влюбленных Дев увлекательными, но энергозатратными и не очень комфортными. Не исключено, что приложенные ими колоссальные усилия не принесут желаемой отдачи, или на совесть сыгранная роль будет сопровождаться для них нежелательными побочными эффектами.

Весам не стоит бояться приключений и стрессов, которыми сегодня может сопровождаться для них романтическая история. Критичное жизненное обстоятельство или болезненно воспринятая разность личностных потенциалов создает нужное поле напряжения, в котором умирает прошлое и рождаются новые возможности.

Ситуации этого дня заставляют Скорпионов острее чувствовать противоречия своего положения в любовных отношениях. Часто судьба не оставляет им выбора или он является мнимым. Не все Скорпионы будут готовы выдержать связанный с этим моральный прессинг, некоторые из них предпочтут отойти в сторону.

Сегодня в романтических отношениях Стрельцам будут недоступны некоторые тонкости, им может не хватать понимания каких-то деталей или гармонии в мелочах. Но это не означает, что события будут развиваться для них негативно – наоборот, почти любой поворот сюжета будет открывать им новые горизонты.

Козерогам стоит помнить, что любовь сегодня является для них игрой с растущими ставками. Неверно оценив свои ресурсы (например, запас своей эмоциональной энергии и психологической прочности), можно проиграть или оказаться в неловкой роли. Важно не делать поспешных выводов из первого свидания.

Сегодня Водолеям необходимо увидеть или почувствовать правильную расстановку ролей в своих личных отношениях, и сыграть свою роль безупречно. Яркий и харизматичный партнер настроен дружелюбно, но не потерпит, чтобы им манипулировали, чтобы попирались его убеждения или задевалось его самолюбие.

Сегодня на любовные успехи Рыб влияет окружающая их на свидании обстановка, а также их встречное отношение к ней, которое не всегда будет оказываться правильным. Одни Рыбы будут склонны слишком болезненно относиться к ее специфичным деталям, а другие могут наивно не замечать ее скрытого коварства.

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